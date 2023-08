NodoSports, la app que seguía el legado de Nodito, NodoFlix y NodoGO, ya es cosa del pasado. Sus desarrolladores han anunciado su cierre definitivo para dar paso a un nuevo APK para ver fútbol y otros deportes gratis. Se trata de AdrenalinaGol, una aplicación en la que podrás ver los partidos y eventos de las ligas y torneos más importantes del mundo de forma gratuita.

Desde partidos de LaLiga y la NBA hasta peleas de la UFC, AdrenalinaGol te ofrece lo mejor del deporte mundial gratis y en directo. Enseguida te contamos cómo instalar esta app, las novedades que incluye respecto a NodoSports y qué tan segura es.

Cómo descargar e instalar AdrenalinaGol en tu dispositivo Android

Al igual que NodoSports, AdrenalinaGol no está disponible en Google Play ni App Store. Solo se distribuye a través de APK en webs de terceros, ya que su contenido infringe las normas de estas tiendas. Por tanto, para instalarlo debes seguir estos pasos:

Presiona este enlace para descargar el APK de AdrenalinaGol.

Toca uno de los botones de descarga y selecciona Descargar de todos modos .

. Ve a la carpeta de descargas de tu Android y pulsa el APK de AdrenalinaGol que has descargado.

que has descargado. Puede que antes tengas que permitir la instalación de aplicaciones de origen desconocido.

Toca en Instalar y listo. Espera a que finalice la instalación.

¡Eso es todo! Ya puedes abrir la aplicación AdrenalinaGol en tu dispositivo y empezar a disfrutar de fútbol gratis y más deportes.

Ten en cuenta que la mayoría de partidos aparecen en la app 8 minutos antes de su comienzo, salvo algunos partidos o eventos puntuales que por su alta demanda se activan mucho antes.

Recuerda que también puedes seguir este tutorial para instalar AdrenalinaGol en tu televisor o PC. ¡El proceso es exactamente el mismo que el de instalar NodoSports!

Descargar | AdrenalinaGol

Todas las novedades que incluye AdrenalinaGol con respecto a NodoSports

AdrenalinaGol mantiene la interfaz principal de NodoSports, pero incluye cambios importantes que modifican la experiencia de usar la app. Estos cambios son:

Cambio de logo y de nombre: como has podido notar a lo largo del artículo, NodoSports ha cambiado su nombre a AdrenalinaGol y con ello también su logo. El nuevo logotipo abandona los colores verde y blanco para pasar al azul y rojo. Además, se le da más protagonismo al balón de fútbol, reflejando así mejor la misión principal de la app.

como has podido notar a lo largo del artículo, NodoSports ha cambiado su nombre a AdrenalinaGol y con ello también su logo. El nuevo logotipo abandona los colores verde y blanco para pasar al azul y rojo. Además, se le da más protagonismo al balón de fútbol, reflejando así mejor la misión principal de la app. Cast incorporado: se ha mantenido una función de cast (transmitir) para que los usuarios puedan transmitir sus partidos favoritos desde su móvil a la tele. Sin embargo, esta función no es compatible con la mayoría de las señales que comparte la app.

se ha mantenido una función de cast (transmitir) para que los usuarios puedan transmitir sus partidos favoritos desde su móvil a la tele. Sin embargo, esta función no es compatible con la mayoría de las señales que comparte la app. Activación de partidos: ahora la mayoría de los partidos se activan 8 minutos antes de su comienzo. Sin embargo, los partidos y eventos de alta demanda se habilitan mucho antes.

ahora la mayoría de los partidos se activan 8 minutos antes de su comienzo. Sin embargo, los partidos y eventos de alta demanda se habilitan mucho antes. Botón LIVE: ahora si un evento está activo, aparecerá el botón LIVE para indicar que está en directo y ya lo puedes sintonizar. Si un evento aún no se ha activado, aparecerá el siguiente mensaje: “Por favor espera. El partido aún no ha comenzado”. Así podrás estar seguro si la app pasará el partido que quieres ver.

ahora si un evento está activo, aparecerá el botón LIVE para indicar que está en directo y ya lo puedes sintonizar. Si un evento aún no se ha activado, aparecerá el siguiente mensaje: “Por favor espera. El partido aún no ha comenzado”. Así podrás estar seguro si la app pasará el partido que quieres ver. Botón para redimensionar imagen y PiP (ventana flotante): se ha añadido un botón para redimensionar la imagen y un botón para ver los partidos en una ventana flotante. Es una función muy útil que ya hemos visto en otras apps populares como Twitch.

se ha añadido un botón para redimensionar la imagen y un botón para ver los partidos en una ventana flotante. Es una función muy útil que ya hemos visto en otras apps populares como Twitch. Fecha y hora : ya no tendrás que usar la calculadora ni buscar en Google los horarios de los partidos. AdrenalinaGol te muestra la fecha y hora de cada partido ajustada automáticamente a tu zona horaria.

: ya no tendrás que usar la calculadora ni buscar en Google los horarios de los partidos. AdrenalinaGol te muestra la fecha y hora de cada partido ajustada automáticamente a tu zona horaria. Recargar programación y señales: también se ha agregado un botón para recargar la programación y las señales.

también se ha agregado un botón para recargar la programación y las señales. Bloqueo de DNS y sniffer: se ha incorporado la función de bloqueo de DNS y sniffer para mantener los ingresos económicos de la app.

se ha incorporado la función de bloqueo de DNS y sniffer para mantener los ingresos económicos de la app. Webview incorporado: asimismo, se ha agregado un webview para mejorar el rendimiento de la app y la experiencia de los usuarios.

¿Es seguro instalar AdrenalinaGol? ¿Tiene virus?

Si no confías en AdrenalinaGol y crees que puede ser una aplicación maliciosa, no te preocupes. Para que puedas estar tranquilo, hemos analizado el archivo APK de la aplicación en VirusTotal, un servicio que utiliza más de 60 antivirus para analizar archivos. El resultado fue sorprendente: no se detectó ninguna amenaza.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que AdrenalinaGol muestra muchos anuncios. Algunos de estos anuncios podrían llevarte a sitios web peligrosos. Así que, por favor, no pulses en ningún anuncio que muestre la app por más atractivo que parezca.

En cuanto a la legalidad de esta app, técnicamente AdrenalinaGol no es una aplicación ilegal. Los desarrolladores de la app evitan infringir los derechos de autor de las transmisiones deportivas al asegurar que la plataforma solo se limita a compartir enlaces de servidores de terceros. Es decir, no se hacen responsables de la legalidad del contenido que no alojan.

Si tienes alguna duda sobre la seguridad o legalidad de AdrenalinaGol, puedes ponerte en contacto con los desarrolladores de la aplicación.

AdrenalinaGol no funciona: por qué y qué hacer

Hay varias razones por las que no puedes acceder a AdrenalinaGol. Aquí están algunas de ellas:

No estás usando la versión oficial de la app.

de la app. No has instalado la última versión de la aplicación.

de la aplicación. Estás utilizando una versión modificada de la app.

de la app. Tu dispositivo no es compatible con la aplicación.

con la aplicación. Estás usando un DNS privado o bloqueador de anuncios.

La solución para todos estos problemas sería seguir desde el principio el tutorial de cómo descargar e instalar AdrenalinaGol en tu dispositivo Android que encuentras al inicio de este artículo. Así te aseguras de descargar el APK oficial que funciona sin inconvenientes.

¿Se puede instalar AdrenalinaGol en iPhone y dispositivos iOS?

La respuesta corta es no. Debido a las restricciones del sistema operativo de Apple y a los términos y condiciones de su tienda, los desarrolladores de AdrenalinaGol no pueden publicar esta app en iOS. Por tanto, no es posible usar AdrenalinaGol en iPhone o iPad. Los únicos dispositivos compatibles con esta app son los siguientes:

Móviles y tablets Android .

. Televisores, Chromecast y TV Box con Android TV o Google TV .

. Dispositivos Fire TV controlables con el mando.

controlables con el mando. PC y portátiles Windows por medio de la emulación de Android con BlueStacks.

Esperamos que este artículo te haya resultado útil y ya estés disfrutando de la app AdrenalinaGol en tus dispositivos.