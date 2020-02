Todo móvil Android viene con una serie de aplicaciones preinstaladas por el fabricante que ofrecen al usuario las herramientas básicas para disfrutar del dispositivo. Una de esas aplicaciones es el teclado, el cual es la herramienta del móvil con la cual más debemos familiarizarnos ya que la usaremos muchas veces para introducir texto en las distintas apps, así como para enviar mensajes.

Desde hace ya varios años, los móviles Huawei traen preinstalado el teclado Swiftkey que, si bien es uno de los mejores que hay, puede que no sea del agrado de muchos usuarios. Si a ti tampoco te gusta el teclado Swiftkey en tu Huawei, de seguro ya lo intentaste eliminar y, para tu sorpresa, no pudiste hacerlo pues es una app preinstalada. Pero no te preocupes, aquí te enseñaremos un método sencillo para eliminar el teclado Swiftkey de tu Huawei y poner otro de tu preferencia.

Pasos para eliminar el teclado Swiftkey en tu móvil Huawei

Antes de desinstalar el teclado Swiftkey, primeramente debes instalar su reemplazo para que de esa forma puedas seguir usando tu móvil Huawei normalmente. Si aún no sabes cuál teclado instalar como reemplazo, mira el siguiente artículo donde te presentamos los 5 mejores teclados para escribir en Android. ¡Escoge el que más te guste e instálalo!

Una vez instalado el teclado alternativo, es momento de eliminar Swiftkey y, para ello, usaremos la herramienta ADB que nos permitirá desinstalar el paquete de la app. Y no, no hace falta en lo absoluto ser root para seguir este procedimiento. Solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Si aún no lo has hecho, instala ADB en tu PC con Windows o MacOS.

Seguidamente, activa la depuración USB de tu Huawei.

Ahora conecta tu móvil Huawei al ordenador con un cable USB.

con un cable USB. En el ordenador, ve a la carpeta de los drivers ADB y abre una ventana de comandos desde allí. Si estás en Windows, la carpeta suele estar en la ruta: C:\adb , y la ventana de comandos se abre escribiendo en la barra de direcciones de esa carpeta cmd y luego pulsando enter.

desde allí. Si estás en Windows, la carpeta suele estar en la ruta: , y la ventana de comandos se abre escribiendo en la barra de direcciones de esa carpeta y luego pulsando enter. Para comprobar que has hecho todo bien hasta ahora, escribe en la ventana de comandos lo siguiente: adb devices . Pulsa enter y luego debería aparecer el nombre del modelo de tu Huawei. Si no, repite todo el procedimiento.

. Pulsa enter y luego debería aparecer el nombre del modelo de tu Huawei. Si no, repite todo el procedimiento. Ahora introduce el siguiente comando: adb shell .

. Finalmente, para eliminar el paquete del teclado Swiftkey de tu móvil, ingresa este comando: pm uninstall -k –user 0 com.touchtype.swiftkey.

Si hiciste todo bien, recibirás el mensaje “Success” (Éxito). Luego, ya puedes desconectar el móvil del ordenador. Además, te recomendamos que lo reinicies para que el sistema procese por sí solo todos los cambios realizados. Una vez encendido el móvil, ya podrás usar el nuevo teclado y no habrá rastros del Swiftkey en tu Huawei. De todas formas, si tuviste algún problema siguiendo este tutorial, coméntanoslo y te ayudaremos.