Luego de dos años desde el lanzamiento de la primera generación, la Realme Pad 2 es una realidad. La compañía china arriba a su cuarto dispositivo en este mercado y lo hace con una tablet que parece una evolución interesante de la Realme Pad original.

¿Realmente es así? Es lo que pretendemos averiguar a continuación, pues comparamos a la Realme Pad 2 vs. Realme Pad para identificar qué cosas han mejorado en estos dos años. Eso sí, esperemos que la marca no vuelva a cometer el gravísimo error que comentaremos más adelante y que ya hemos dicho en otras oportunidades.

Tabla comparativa de especificaciones: Realme Pad 2 versus Realme Pad

Especificaciones Realme Pad 2

Realme Pad

Dimensiones y peso Grosor de 7,2 milímetros. Otros datos no revelados. 246,1 x 155,9 x 6,9 mm. 440 gramos. Pantalla 11,5″ 2K (2000 X 1200 píxeles) con panel IPS, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 450 nits, relación de aspecto 5:3 y 203 ppi. 10,4″ 2K (2000 X 1200 píxeles) con panel IPS, tasa de refresco de 60 Hz, brillo máximo de 450 nits, relación de aspecto 5:3 y 224 ppi. Procesador MediaTek Helio G99 con gráfica Mali-G57 MC2. MediaTek Helio G80 con gráfica Mali-G52 MC2. RAM 6 / 8 GB LPDDR4X. 3 / 4 / 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 / 256 GB (ampliable). 32 / 64 / 128 GB (ampliable). Cámara Trasera 8 MP. 8 MP. Cámara Frontal 8 MP con campo de visión de 105º. 8 MP con campo de visión de 105º. Conectividad USB C, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.2, GPS y 4 altavoces Hi-Res con Dolby Atmos. USB C, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5, GPS y 4 altavoces Hi-Res. Batería 8360 mAh con carga rápida de 33 W. 7100 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 13 con Realme UI 4.0. Android 11 con Realme UI 2.0. Cómpralo aquí Comprar Comprar

La Realme Pad 2 pule el diseño de la Realme Pad, aumenta el grosor y mejora su pantalla

La nueva tablet tiene un diseño que ciertamente no es rompedor, pero sí una evolución bastante positiva del modelo original. Realme bebió de la trasera con doble textura de la OPPO Pad Air y le añadió a la Realme Pad 2 un módulo de cámaras mucho más grande. Esto definitivamente le hace ver como una tablet de mejor calidad que la Pad original, cuyo estilo pecaba de ser demasiado soso. Eso sí, repite el aluminio como material de fabricación de la carcasa y también los laterales rectos tan populares en los últimos años.

La Realme Pad 2 tiene cuatro altavoces estéreo Hi-Res con su antecesora, pero esta vez vienen con Dolby Atmos, así que hay mejor sonido. Asimismo, la Pad 2 es un poco más gruesa que la original (7,2 mm vs. 6,9 mm) y también más pesada. Todo esto está bien justificado con el resto de hardware, pues tanto su batería como pantalla son más grandes.

Y hablando justamente de pantallas, una de las grandes novedades de la Realme Pad 2 es justamente eso. La tablet de segunda generación mantiene la tecnología IPS y la resolución 2K de 2000 x 1200 píxeles. No obstante, su panel es de 11,5″ en vez de 10,4″ y la Realme Pad 2 tiene una tasa de refresco de 120 Hz, el doble que la original.

Esto definitivamente hará que jugar sea más divertido con la Realme Pad 2, pues la acción en la pantalla será más fluida. Ojo, que esa velocidad se paga con mayor necesidad de potencia y a continuación veremos si esta tablet tiene con qué.

El Helio G99 de la Realme Pad 2 es muy superior al Helio G80 de la Realme Pad, también sucede en otras cosas

La Realme Pad 2 incluye un procesador MediaTek Helio G99, un chip que le pasa por encima al Helio G80 de la Pad original. ¿Qué tanto? Vamos a resumirlo en la siguiente lista junto a otros detalles importantes del hardware de estas tablets. Aparte, luego te puedes apoyar en los gráficos adicionales que dejaremos para ver mejor algunas diferencias.

El Helio G99 es mucho más eficiente energéticamente que el Helio G80. ¿La razón? Está fabricado en 6 nm, mientras que su rival es un chip de 12 nm.

energéticamente que el Helio G80. ¿La razón? Está fabricado en 6 nm, mientras que su rival es un chip de 12 nm. El Helio G99 es globalmente un 57% más potente que el Helio G80.

que el Helio G80. La GPU Mali-G57 MC2 de la Realme Pad 2 es casi el doble de potente que la Mali-G52 MC2 de la Realme Pad original.

que la Mali-G52 MC2 de la Realme Pad original. La Realme Pad 2 se vende con 6 u 8 GB de RAM , mientras que la Realme Pad ofrece unos 3, 4 o 6 GB de RAM.

, mientras que la Realme Pad ofrece unos 3, 4 o 6 GB de RAM. El almacenamiento de la Realme Pad 2 puede ser de 128 o 256 GB , el doble de la mejor versión de la Realme Pad (32, 64 o 128 GB).

, el doble de la mejor versión de la Realme Pad (32, 64 o 128 GB). Android 13 acompaña a la segunda generación desde el día 1. Mientras, la primera generación sigue anclada en Android 11 (esperemos que esto no se repita).

Como verás, las diferencias entre ambas tablets son enormes en cuanto a rendimiento, almacenamiento y software. Tanto que la Realme Pad hoy podría considerarse casi una tablet de gama baja, mientras que la Realme Pad 2 sí es una tablet de gama media.

Sin embargo, nos hubiese gustado que Realme optase por un chip Dimensity o por el Snapdragon 695 5G para esta nueva generación. Así le daría conectividad 5G a la Realme Pad 2, aunque eso impactaría en el precio. Así les va en los benchmarks a cada SoC:

Mismas cámaras, pero la batería y carga mejoran un montón en la Realme Pad 2

Tanto la Realme Pad 2 como la Realme Pad tienen una cámara trasera de 8 MP y otra frontal de la misma resolución. Además, ambas cámaras para selfis tienen una lente que amplía el campo de visión hasta 105º. Esto es positivo, ya que puede ayudar a captar más elementos en las fotos y también en las videollamadas.

¿Qué tanta diferencia hay en la calidad de imagen de una tablet u otra? Ambos dispositivos tienen exactamente los mismos sensores fotográficos, así que la diferencia no ha de ser mucha. Eso sí, el hecho de que Android 13 esté presente junto a una versión más reciente de la app de cámara en la Realme Pad 2 seguramente le ayudará un poco.

Donde sí hay diferencias notables es en el apartado energético, pues la Realme Pad 2 tiene una batería de mucha mayor capacidad. Hablamos de 8360 mAh vs. 7100 mAh, una diferencia de casi un 18%. Aparte, la nueva tablet de 2023 tiene carga rápida de 33 W, mucho más potente que los 18 W de su hermana.

Conclusiones: la Realme Pad 2 mejoró un montón respecto a la original, pero ojalá no copie sus errores

Luego de leer toda esta comparativa es obvio que la Realme Pad 2 es un salto importante desde la Realme Pad original. Era de esperarse al existir una diferencia de dos años entre una y otra, aunque creemos que Realme pudo ser un poco más ambiciosa. ¿La razón? La Realme Pad 2 es una competencia directa de la Redmi Pad y esta última ya va para un año en el mercado.

Eso sí, rezamos porque Realme no vaya a abandonar a la Pad 2 como hizo con la Pad original. Es una falta gravísima haberla dejado en Android 11 y algo que no debe volver a repetirse.

¿Y los precio? Al momento de escribir este artículo la Realme Pad 2 no estaba a la venta en España, así que no los sabemos. No obstante, en India la Realme Pad 2 tiene un precio un 43% superior al que tuvo la Realme Pad en sus inicios. Es una diferencia importante, pero consideramos que las mejoras definitivamente equilibran la balanza y justifican bien el precio. ¿Estás de acuerdo?