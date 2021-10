De forma inesperada y casi repentina, el mercado de las tablets Android ha renacido. Hace un año atrás, si querías comprar una tablet tus únicas opciones eran las Amazon Fire HD que usan un software muy limitado, y las Galaxy Tab que en calidad-precio no son muy atractivas. Pero ahora tenemos las Xiaomi Pad 5, Realme Pad, Moto Tab G20 y la nueva Nokia T20 que acaba de presentarse.

La última tablet que lanzó la marca fue la Nokia N1 de 2015 y fue un fracaso total en ventas. Ahora, bajo la administración de HMD Global, Nokia ha lanzado esta nueva tablet T20 con pantalla de 10 pulgadas y media, 4G y mucha batería a un precio relativamente asequible para conquistar este renacido mercado. ¿Lo logrará? Veamos todos los detalles de la Nokia T20.

Todas las características de la Nokia T20

La Nokia T20 es una tablet muy completa con excelentes características. Es una lástima que no use un procesador más potente, pues podría haber sido una seria alternativa a la Xiaomi Pad 5. Aun así, nos parece una tablet de calidad con mucha autonomía, perfecta para entretenimiento (vídeos, redes sociales, etc.), tareas básicas y juegos poco demandantes. Aquí tienes su ficha técnica.

Lee también: Los Huawei Watch 3 y 3 Pro llegan con HarmonyOS y son geniales, descubre todos sus detalles Características Nokia T20 Dimensiones y peso 247,6 x 157,5 x 7,8 mm. 465 gramos (solo WiFi) o 470 gramos (WiFi + 4G). Pantalla 10,4″ 2K (2000 x 1200) con relación de aspecto 5:3, panel LCD, brillo de 400 nits, certificación SGS de baja luz azul y cubierta de vidrio templado. Procesador Unisoc Tiger T610 de 12 nm y 8 núcleos. Con gráfica ARM Mali G52 MP2. RAM 3 o 4 GB. Almacenamiento 32 o 64 GB ampliable hasta 512 GB con micro SD. Cámara trasera 8 MP con Flash LED. Cámara frontal 5 MP con reconocimiento facial. Conectividad y extras USB C, WiFi 5, 4G (opcional), Bluetooth 5.0, jack de audio de 3,5 mm, radio FM, dos altavoces, dos micrófonos y certificación IP52. Batería 8200 mAh con carga rápida de 15 W. Sistema operativo Android 11.

Su pantalla de 10,4 pulgadas con resolución 2K es perfecta para ver vídeos

El Nokia T20 tiene una pantalla LCD de 10,4″ con una resolución de 2000 x 1200 píxeles (2K). Su brillo típico es de 400 nits, aunque tiene un modo para incrementarlo. Y viene protegida de serie por un cristal templado. Vale la pena destacar que es una tablet con bordes bastante redondeados, por lo que resulta muy cómoda de sujetar. Así que es perfecta para ver series, pelis y vídeos en general.

Lastimosamente, la tasa de refresco de esta pantalla es la estándar de 60 Hz. No es algo malo, pero si te gusta jugar con la máxima fluidez posible, hay tablets que te dan una mayor fluidez de imágenes. Pero por otra parte, lo bueno de la Nokia T20 es que, sin ser rugerizada, tiene un diseño robusto apto para toda la familia. Está construida con una aleación de aluminio y cuenta con una resistencia IP52 al agua y al polvo.

Un poco decepcionante en potencia, pero con el mejor Android

La Nokia T20 utiliza un procesador Unisoc de 12 nm llamado Tiger T610. Usa dos núcleos Cortex-A75 junto con seis núcleos Cortex-A55, todos ellos a una velocidad de 1,8 GHz. No es un chip que priorice la potencia, sino más bien la eficiencia y la autonomía. Eso significa que te dará un buen rendimiento en tareas básicas, vídeos y apps de redes sociales, pero no una gran fluidez en juegos o en la multitarea.

Por cierto, incluye 3 o 4 GB de RAM junto con 32 o 64 GB de almacenamiento que se puede ampliar hasta 512 GB con una tarjeta micro SD. La buena noticia es que viene de fábrica con Android 11 Stock: una versión libre de anuncios y apps innecesarias. Pero no solo eso, Nokia ha prometido 2 años de actualizaciones de Android (actualizará hasta Android 13 como mínimo) y 3 años de actualizaciones de seguridad mensuales.

Por si fuera poco, viene con un modo para niños llamado Google Kids Space, así como con Family Link para el control parental.

La autonomía es lo mejor de la Nokia T20: usa una pila de 8200 mAh

No hay una tablet en el mercado que tenga más batería que esta Nokia T20 (en su mismo rango de precio). Y es que monta una de 8200 mAh que soporta carga rápida de 15 W. Eso sí, el cargador que incluye en la caja es de 10 W. Según Nokia, la autonomía de esta tablet es la siguiente:

15 horas con un uso normal.

con un uso normal. 7 horas de llamadas seguidas.

de llamadas seguidas. 10 horas de reproducción de vídeos.

Cambiando de apartado, en términos de sonido, la tablet Nokia T20 tiene con que defenderse. Está equipada con altavoces estéreo, dos micrófonos y una toma de auriculares de 3,5 mm. También trae radio FM, pero requiere que le conectes auriculares para poder sintonizar. Y con respecto a las cámaras, usa una trasera de 8 MP y una frontal de 5 MP optimizada para las videollamadas y el desbloqueo facial.

Precios de la Nokia T20 y disponibilidad

La Nokia T20 se venderá en un único color (azul), pero en dos variantes: una con solo WiFi y otra con WiFi + 4G. Sus precios en España son los siguientes:

Nokia T20 con solo WiFi (4 GB + 64 GB) : 239 euros.

: 239 euros. Nokia T20 con 4G (4 GB + 64 GB): 249 euros.

En otros países se venderá una variante más económica con solo WiFi, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento a un precio que todavía no ha sido anunciado. En fin, coméntanos… ¿qué te ha parecido este regreso de Nokia a las tablets?