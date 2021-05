Lastimosamente, recibir mensajes o llamadas de números desconocidos es algo muy común. Muchas veces se trata de spam para venderte algo (como sucede con el 912041600), por lo que no hay preocuparse: solo bloquéalos. Pero otras veces, ese número desconocido tiene una segunda intención: estafarte. Ese es el caso de un SMS del número 677674896 que ha llegado a muchas personas en los últimos días causando desconcierto.

El mensaje en cuestión incluye un texto, que dice que no te pudieron entregar un paquete por no estar en tu domicilio, junto con un enlace para reclamar tu paquete. Desde ya te decimos que no abras el enlace porque esto es un bulo. A continuación, te explicamos en profundidad cómo funciona esta estafa.

SMS del 677674896: el típico fraude del paquete que no estabas esperando

Tanto el texto como el enlace que contiene el SMS del 677674896 varía entre los diferentes usuarios para que la estafa no sea tan evidente. A veces dicen que es un paquete de DHL, otras veces indican que son de UPS o Trypix. Y el enlace puede ser de los dominios 00heaven.org, stevestudio.top/pkge o biddabari.net. Y seguramente usan otros enlaces que no hemos logrado identificar, pues estos estafadores cambian de dominios (y mensaje) constantemente para que la gente crea que el SMS es de verdad y no es spam.

Eso sí, todos tienen en común la siguiente estructura: te intentaron entregar un paquete, pero no estabas en casa, así que te dan un enlace para que puedas pedirlo o ver dónde está el envío. Si pulsas el enlace, te llevará a una página web que hasta el navegador de tu móvil o PC te advertirá que es peligrosa. ¿Qué hay en esa página? Pues verás un formulario que es exactamente igual al que usaría la empresa que dicen ser (DHL, Trypix, etc.) y que debes llenar con tus datos personales y bancarios.

También es posible que te pidan que hagas un pago de 1,5 euros (te cobrarán más que eso) para que puedas recoger el paquete. La finalidad de esto es robarte tu tarjeta de crédito o débito para sacar dinero sin tu permiso o robarte las credenciales de un servicio como Netflix. En ciertos casos, el enlace te lleva a un sitio que pide que instales una app en tu móvil para rastrear el paquete. No hace falta decir que esa app es en realidad un malware para espiar y robar datos de tu teléfono.

Solución: así puedes bloquear los SMS del 677674896

Ahora que ya sabes de qué va el SMS del 677674896, lo que tienes que hacer ahora es borrarlo y pasar de él. Pero antes de hacer eso, conviene que bloquees el número para dejar de recibir este tipo de mensajes maliciosos. ¿Cómo? Siguiendo estos pasos:

Abre el mensaje del 677674896 en tu teléfono.

en tu teléfono. Pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Detalles .

. Presiona en Bloquear y denunciar como spam .

. Marca la casilla Denunciar spam y finalmente toca en Aceptar. Nota : estos pasos son para seguir en la app Mensajes de Google. Pueden variar un poco dependiendo de la app de mensajes que utilices.

y finalmente toca en Aceptar.

Alternativamente, puedes usar aplicaciones dedicadas a bloquear este tipo de mensajes molestos. Aquí te dejamos un artículo con las mejores apps para bloquear llamadas y mensajes no deseados por si te interesa.