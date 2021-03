Que te llamen desde un número que no conoces es inquietante. Pero que ese mismo número te llame una y otra vez varias veces al día, ya es una molestia. Esto es lo que se conoce como spam telefónico y en España el número 912041600 es muy popular por llevar a cabo esta práctica. Si llegaste a aquí porque estás cansado de que te llamen del 912041600, no te preocupes, pues enseguida te diremos a quién pertenece este número de teléfono y cómo puedes bloquearlo.

¿De quién es el número 912041600?

Tal y como puedes notar por sus números iniciales, 912041600 es el número de un teléfono fijo ubicado en Madrid. Quien está detrás de este número es nada más y nada menos que Vodafone, el operador de telefonía móvil. Sin embargo, cuando contestas su llamada, pueden decirte que se trata de Lowi (la compañía de Vodafone que ofrece los mismos servicios que su matriz, pero más asequibles). ¿Para qué llaman? Para ofrecerte sus servicios básicamente: planes, tarifas, ofertas, promociones, etc.

Lo peor del 912041600 es que te llaman seas o no cliente de Vodafone o Lowi, y cuando contestas es posible que te cuelguen de inmediato. Normalmente, llaman con mucha insistencia en la época navideña, aunque pueden molestarte en cualquier época del año y a cualquier hora. Por si fuera poco, si ignoras constantemente sus llamadas, pueden empezar a llamarte por los números 912016240, 912135900 y 630305510, que también son de Vodafone.

Cómo bloquear el número 912041600 en tu móvil o teléfono fijo

Ahora que ya sabes de quién es este número de teléfono, seguramente estás pensando en bloquearlo. Por suerte, existen varias maneras de lograrlo. Quizás la más sencilla y efectiva es apuntarse a la Lista de Robinson, que es un servicio gratuito creado por la Asociación Española de Economía Digital. Si te interesa, aquí tienes un tutorial detallado de cómo darte de alta en la Lista de Robinson. Una vez que te registres, dejarás de recibir spam publicitario en tu móvil, lo que significa que el 912041600 no te llamará más.

Eso sí, si le diste permiso a Vodafone de llamarte, debes quitárselo desde el apartado Revocación de llamadas de la Lista de Robinson. De lo contrario, te seguirán llamando. El único problema de este servicio de exclusión publicitaria es que puede tardarse unos meses en surtir efecto, por lo que no es una solución muy conveniente si quieres que te dejen de llamar ahora mismo.

Así que mira los siguientes tutoriales para bloquear el número 912041600 en tu móvil Android, iPhone o teléfono fijo de inmediato. ¡Es muy sencillo!

Cómo bloquear un número de teléfono en Android

En Android no te podemos ofrecer los pasos exactos para bloquear un número, ya que la manera hacerlo varía un poco según la app de llamadas que tu móvil tenga (que puede ser distinta dependiendo del fabricante). Dicho eso, de forma general, así es cómo se bloquean números de teléfono en Android:

Abre la app de Teléfono de tu móvil (desde donde haces llamadas).

de tu móvil (desde donde haces llamadas). Toca los tres puntos o rayas que aparecen en alguna de las esquinas de la pantalla y abre la Configuración.

que aparecen en alguna de las esquinas de la pantalla y abre la Configuración. Selecciona Bloqueo de llamadas , Números bloqueados o cualquier otra opción con un nombre afín.

, Números bloqueados o cualquier otra opción con un nombre afín. Por último, pulsa la opción Agregar un número (o el botón “ + “) e introduce el número a bloquear (en este caso, es el 912041600).

(o el botón “ “) e introduce el número a bloquear (en este caso, es el 912041600). Presiona en Aceptar o Bloquear, y listo.

Así, ya no recibirás más llamadas o mensajes de ese número de teléfono. Si por alguna razón no puedes aplicar este método o no te funciona, échale un ojo al siguiente artículo con las mejores apps para bloquear llamadas y mensajes no deseados en Android. ¡Son muy efectivas y funcionan en cualquier Android!

Cómo bloquear un número de teléfono en iPhone

Ahora bien, si tienes un dispositivo iPhone, los pasos que debes seguir para bloquear un número de teléfono son los siguientes:

Ve a la app Teléfono de tu iPhone.

de tu iPhone. Si el número que quieres bloquear te llamó recientemente, búscalo en Recientes y toca el botón de información (el de la “i”) que aparece justo al lado de él. Si no, agrégalo como contacto tú mismo y abre su información de contacto.

(el de la “i”) que aparece justo al lado de él. Si no, agrégalo como contacto tú mismo y abre su información de contacto. Desplázate hacia abajo y toca la opción Bloquear este contacto.

¡Eso es todo! Si quieres ver los números que has bloqueado o editar uno de ellos (por si lo escribiste mal), ve a Ajustes > Teléfono > Bloqueo e ID de llamadas. Y si prefieres bloquear números y llamadas con una app dedicada a ello, para tu iPhone te podemos recomendar TrueCaller y Call Blocker.

Cómo bloquear llamadas de un número en un teléfono fijo

Si bien los teléfonos fijo cada vez se usan menos, todavía hay mucha gente que los tiene. De hecho, las compañías que hacen spam telefónico saben que las personas pueden bloquear sus llamadas fácilmente desde un móvil, por lo que prefieren llamarte a tu teléfono fijo. No es que sea imposible bloquear números en un teléfono fijo, pero es un poco más complicado. Aquí tienes el procedimiento para hacerlo:

Primeramente, debes llamar a tu operador (Movistar, Vodafone, MásMóvil o el que sea) para que active la opción de bloqueo de llamadas en tu teléfono fijo. Nota : esta opción puede ser de pago y es posible que no te permitan bloquear los números que tú elijas. Así que pregunta bien las condiciones del servicio antes de activarlo.

(Movistar, Vodafone, MásMóvil o el que sea) para que active la opción de bloqueo de llamadas en tu teléfono fijo. ¿Ya tienes la opción de bloqueo de llamadas activada? Entonces descuelga el teléfono y llama al *60 .

. Espera a que te digan la tecla que debes pulsar para añadir un número al bloqueo de llamadas (suele ser el 3) y presiónala.

(suele ser el 3) y presiónala. Luego, introduce el número que quieres bloquear. En nuestro caso es el 912041600.

que quieres bloquear. En nuestro caso es el 912041600. Pulsa el botón del numeral (#) para finalizar.

¡Listo! Así de sencillo es bloquear un número en un teléfono fijo. Este método solo es válido para líneas con identificador de llamadas y se puede revertir marcando al *80.

¿No puedes aplicar este truco en tu teléfono fijo? No te preocupes, también puedes bloquear números sin necesidad de contactar a tu operador con un pequeño gadget bloqueador de llamadas como el CPR V5000 que vale 76€ en Amazon.

Y eso es todo. Recuerda que quien llama del 912041600 es Vodafone (o Lowi) y solo lo hacen para ofrecerte sus servicios. Así que, si te molestan, bloquéalos con cualquiera de los métodos aquí presentados. Si te quedó alguna duda, déjanos un comentario para ayudarte.