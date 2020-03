La publicidad no deseada ha estado presente en nuestros móviles desde los inicios mismos de la telefonía móvil. Con el pasar del tiempo se han ido creando diversas herramientas para evitarla, como las aplicaciones que bloquean el spam telefónico. Sin embargo, también existen servicios gratuitos como la Lista Robinson que te ofrecen una vía más sencilla de librarte del acoso publicitario que las compañías hacen por SMS, llamadas telefónicas, correos, etc.

A pesar de los beneficios que brinda, mucha gente no conoce la Lista Robinson y por ello en este artículo te explicaremos de qué se trata. Además, te enseñaremos cómo darte de alta en esta lista para que puedas bloquear de una vez por toda esa publicidad molesta que recibes en tu móvil.

¿Qué es la Lista Robinson y para qué sirve?

Lista Robinson es un nombre bastante raro para un servicio de exclusión publicitaria. Sin embargo, tiene su explicación. Y es que este nombre viene de la novela Robinson Crusoe, cuyo protagonista (llamado Robinson) queda aislado de la civilización luego de naufragar en una isla desierta. Así pues, la gente que se da de alta en la Lista Robinson también se aísla como Robinson, pero en este caso de toda la publicidad que llega desde el exterior. Esta denominación se heredó de los sistemas publicitarios anglosajones.

Técnicamente, según define la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), la Lista Robinson es un servicio en el cual, las personas que se dan de alta, no podrán recibir publicidad de empresas de las que no sean clientes o a las que no hayan dado su consentimiento. De hecho, todas las empresas que quieran realizar una campaña publicitaria vía telefónica, SMS, MMS o email deben obligatoriamente (según establece la ley) revisar la Lista Robinson y no enviar su publicidad a las personas inscritas en ella.

Así que, en pocas palabras, teóricamente si te das de alta en la Lista Robinson las compañías con las que no tienes ningún tipo de relación dejarán de enviarte publicidad.

Cómo darse de alta en la Lista Robinson para evitar la publicidad no deseada

Aquí tienes los pasos que debes seguir para darte de alta en la Lista Robinson:

Entra en la página web de la Lista Robinson.

Rellena el formulario que encontrarás al presionar Apuntarme a mí mismo para registrarte.

para registrarte. Cuando termines, recibirás un correo de la página con un enlace o botón que debes pulsar para activar tu cuenta y proceder a configurarla.

y proceder a configurarla. Ahora verás varias secciones con los distintos medios donde puedes darte de alta para dejar de recibir publicidad. Ingresa entonces los números de teléfono y correos electrónicos que estén a tu nombre y que quieras excluir del envío de publicidades de las compañías.

y que quieras excluir del envío de publicidades de las compañías. También verás un apartado llamado Revocación de llamadas donde podrás revocar el consentimiento que diste a una empresa para recibir su publicidad. Así dejarás de recibir la publicidad de esas empresas con las que tenías una relación.

donde podrás revocar el consentimiento que diste a una empresa para recibir su publicidad. Así dejarás de recibir la publicidad de esas empresas con las que tenías una relación. Asimismo, encontrarás una sección donde puedes desmarcar a los sectores que quieras (financiero, ONG, energía y agua, telecomunicaciones, etc.) para sí recibir la publicidad relacionada con ellos.

En fin, dedícale unos minutos a la configuración de tu perfil en la Lista Robinson para deshacerte de la publicidad molesta de forma personalizada. Ten en cuenta que, una vez que te das de alta, deberás esperar al menos 3 meses para que el bloqueo de la publicidad no deseada empiece a ser efectivo.