La cantidad de métodos que tienen los hackers para cometer delitos informáticos es impresionante. En los últimos meses, hemos conocido técnicas como el GhostTouch, Versioning, Spoofing, Phishing con IA, BrutePrint, EarSpy entre muchas otras que evidencian la gran variedad de recursos que tienen los ciberdelincuentes para lograr sus objetivos maliciosos.

Y ahora, ha salido a la luz un nuevo truco para hackear que está siendo bastante rentable: el SIM Swapping, un método que en los últimos meses se ha usado para robar más de 13,3 millones de dólares. A continuación, te contamos de qué trata esta técnica y quienes son los principales CEO y directivos que han sido afectados por estos ataques.

SIM Swapping: el método con el que los hackers robaron 13 M de dólares a grandes directivos de la industria

En un reciente informe publicado en «X» por el criptodetective ZachXBT, se ha revelado que el SIM Swapping ha provocado pérdidas de 13,3 millones de dólares desde abril de este año. Además, parece que los ataques están dirigidos principalmente a grandes directivos como Mira Murati, directora de tecnología de OpenAI. Entre otras de las personalidades afectadas están Daniel Alegre (CEO de Bored Ape), Bryan Pellegrino (CEO de LayerZero) y Garry Tan (CEO de Y Combinator).

Y… ¿De qué trata el SIM Swapping? Pues, básicamente, esta técnica consiste en robar el número de teléfono de la víctima transfiriéndolo a una SIM que tiene el hacker. Para ello, los atacantes se aprovechan de las vulnerabilidades que poseen los sistemas de seguridad de las operadoras telefónicas.

Una vez que el hacker tiene acceso al número telefónico de la víctima, este puede intervenir las llamadas y mensajes de texto para saltarse los sistemas de autenticación en dos pasos. De esta manera, logran vulnerar la seguridad de apps bancarias y wallets de criptomonedas para robar grandes cantidades de dinero y activos.

Finalmente, hay que mencionar que, lamentablemente, no hay mucho que se pueda hacer para evitar el SIM Swapping. Esto debido a que la técnica se basa en explotar las vulnerabilidades de las operadoras. Sin embargo, desde Androidphoria te invitamos a que no compartas públicamente tu número telefónico y que uses los sistemas de «bloqueo de número» que ofrecen algunos proveedores.