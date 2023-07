No hace mucho, reseñamos que la nueva modificación a la Ley de Telecomunicaciones pondría fin a las llamadas comerciales si no has dado tu consentimiento para recibirlas, pero parece que existe un vacío legal que las mismas pueden aprovechar para seguir con tal práctica y también las personas que hacen spoofing telefónico.

Antes de explicarte qué es el spoofing telefónico, primero te hablaremos de un caso expuesto por un equipo de especialistas en protección de datos personales llamado Secuoya Groud que llevó la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Todo comenzó por un reclamo interpuesto contra Vodafone por un usuario que denunció haber recibido llamadas comerciales fuera del horario establecido en la ley.

¿Quieres saber cómo hacen SPAM telefónico sin sanción alguna?. La Agencia Española de Protección de Datos te lo cuenta en esa Resolución: https://t.co/GxGRwzyzCS #lopd #aepd #rgpd pic.twitter.com/2tDQHUVAbZ — Secuoya Group (@SecuoyaGroup) June 21, 2023

Las llamadas comerciales solo se pueden hacer entre las 10 y las 15 horas y desde las 16 hasta las 21 horas de lunes a viernes, exceptuando festivos. En aquel caso, había una llamada que el denunciante recibió a las 21.31. Como te imaginarás, los funcionarios de la AEPD investigaron el caso, pero el problema fue que esa llamada se hizo desde Perú.

Obviamente, las autoridades de la AEPD no pudieron hacer nada al respecto por ser una llamada que se realizó desde otro país. ¿Y por qué el denunciante dijo que lo llamaron de Vodafone si quien lo llamó se encontraba en Perú? Fue porque su móvil identificó el número como uno perteneciente a Vodafone, pero el asunto no termina allí.

Lo que es el spoofing telefónico y cómo te perjudica

La investigación de los agentes de la AEPD concluyó que quien se comunicó con el denunciante nunca fue empleado de Vodafone, sino alguien que estaba haciendo spoofing telefónico. Por si aún no lo has entendido, este término hace referencia a una forma muy avanzada de falsificación de identidad capaz de engañar al sistema de reconocimiento de llamadas.

De este modo, quien reciba una llamada de alguien que oculte su identidad usando dicha práctica se va a confiar porque su móvil identificará el número de quien lo llama como el número de una empresa en específico (no tiene que ser necesariamente Vodafone). Esto le daría a un potencial estafador más probabilidades de engañar a sus víctimas.

El mayor problema de esto es que, incluso si el estafador tiene éxito al engañar a su víctima o si fracasara, no tendría que preocuparse en demasía de que lo denuncien porque, al estar en otro país, no es mucho lo que las autoridades españolas pueden hacer.

Un vacío legal evidente, aunque hay medidas que puedes tomar

Además, en la ley no se especifica lo que está permitido o prohibido para las llamadas hechas desde otro país. Este vacío legal puede ser utilizado por empresas que tengan centros de llamadas en el exterior para seguir haciendo llamadas comerciales fuera de hora o incluso a quienes no hayan dado su consentimiento para recibir este tipo de llamadas.

Apartando las potenciales estafas para las que se presta, todo esto da a entender que el último cambio que se le hizo a la Ley de Telecomunicaciones podría ser insuficiente para ponerle fin a las llamadas spam.

Sin embargo, existen algunas alternativas a las que puedes recurrir para que no te lleguen este tipo de llamadas. Por ejemplo, puedes activar el filtro de llamadas de Android y aquí te mostramos los pasos a seguir. También puedes bloquear las llamadas de números desconocidos.

Anotarte en la Lista Robinson solo serviría para que no te llamen desde España, pero no si lo hicieran desde el exterior o si lo hace un estafador que haga spoofing telefónico. Por eso, la recomendación más importante es que no les des tus datos a ningún extraño que te llame y más si no has dado tu consentimiento a ninguna empresa para que te haga llamadas comerciales o si ya estás en la referida lista.