¿Todavía utilizas tu viejo dispositivo con Android 7 o anterior? Es momento de cambiarlo, porque en 2021 los móviles más antiguos quedarán fuera de un 30% de las páginas web. Sí, hay un motivo más para cambiar tu viejo móvil antes de 2021, y la culpa es de un certificado digital para HTTPS.

¿Qué es HTTPS y por qué es tan importante?

Hoy por hoy es muy común navegar en páginas que usan HTTPS, pero hace unos años lo común era HTTP estándar. Pero, ¿qué significan estas siglas y cuál es su relación con tu viejo móvil?

HTTP es el Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto, básicamente el encargado de transmitir la información de todas las páginas web. El problema de este protocolo es que no estaba cifrado, y era bastante susceptible a ataques maliciosos.

Para compensarlo se lanzó el protocolo HTTPS, que hace exactamente lo mismo pero a través de un canal más seguro. Sin embargo, para que una web use HTTPS debe tener un certificado emitido por una autoridad certificadora. ¿El problema? Tu móvil debe ser capaz de reconocerlo, y muchos dispositivos antiguos serán incapaces de hacerlo con uno de los más importantes.

El certificado DST Root X3 caducará y tu viejo móvil no reconoce el ISRG Root X1

Los certificados en cuestión son el DST Root X3 de IdenTrust y el ISRG Root X1 de Let’s Encrypt, este último utilizado por cerca del 30% de las páginas web. Pero profundicemos un poco más antes de seguir.

Los certificados digitales de HTTPS se preinstalan en los móviles y otros dispositivos para que confirmen que una página web está certificada. A esta instalación se le conoce como “certificado raíz” y generalmente tienen una vigencia de 20 a 25 años. ¿Por qué un periodo tan amplio? Porque así aumentas la compatibilidad y permites verificar mediante una firma conjunta otros certificados que se deben renovar en menor tiempo.

Cuando Let’s Encrypt se creó y no tenía un certificado raíz propio, se alió con IdenTrust para certificar páginas web con HTTPS. La alianza permitió emitir certificaciones con firma conjunta que verificaban su autenticidad mediante el certificado DST Root X3 de IdenTrust, presente en todos los dispositivos actuales. Esto le permitió a Let’s Encrypt alcanzar una enorme fama, y hacerse responsable de certificar cerca de un 30% de las páginas webs activas actualmente.

No obstante, DST Root X3 vencerá el 1 de septiembre de 2021, y a partir de ahí comenzarán los problemas. En 2016, Let’s Encrypt lanzó su propio certificado raíz llamado ISRG Root X1, pero muchos dispositivos no son compatibles con él.

Al no poder verificar la certificación HTTPS de una página web a través del viejo DST Root X3, ni tampoco mediante el nuevo ISRG Root X1, estas páginas no serán compatibles con tu móvil. ¿Es culpa de Let’s Encrypt? En absoluto. En realidad, la culpa recae en los fabricantes de móviles.

Los móviles con Android 7.0 o anterior perderán compatibilidad a partir de 2021

Android 7 Nougat fue lanzado en 2016, cuando todavía no existía ISRG Root X1, entonces es “incompatible”. Lo mismo sucede con versiones anteriores de Android, ya que todas usan DST Root X3 como certificado raíz para HTTPS.

Como explicamos, al DS3 Root X3 caducar y no tener compatibilidad con ISRG Root X1, todos los móviles con Android 7.0 Nougat o anterior se quedarán fuera de la fiesta. Sí, no podrán acceder a un tercio de las páginas web, o al menos no de forma segura.

¿De cuántos dispositivos activos estaríamos hablando? Sorprendentemente, hablamos de un 33,8% de los móviles activos actualmente, según la tabla de fragmentación de Android publicada por Google. ¿Está todo perdido para tu viejo móvil? Probablemente sí, pero paradójicamente no.

Tu viejo móvil podría ganar compatibilidad, pero no es rentable para los fabricantes

Lo cierto es que este problema tiene una solución bastante sencilla, pero poco probable de que suceda. El fabricante de tu móvil podría lanzar una actualización que agregue compatibilidad al certificado raíz ISR Root X1 y listo.

¿Por qué es poco probable? Porque sería retomar el desarrollo de un catálogo enorme de móviles, una inversión monetaria importante si se quiere hacer bien. Además, si tu fabricante dejó varado tu móvil en apenas dos años, ¿por qué lo retomaría ahora?

Por suerte, hay dos formas para que tu móvil siga siendo compatible con estas páginas web. La primera sería instalando Firefox, que incluye los certificados raíz en su propia instalación y es uno de los mejores navegadores web. No obstante, solo Firefox sería compatible.

La otra solución sería instalar una custom ROM basada en una versión de Android más reciente (7.1.1 o superior). Sin embargo, este proceso es más complejo, debes saber lo que haces y puede que tu móvil no tenga alguna lo suficientemente estable.

¿Hay otra salida? Evidentemente cambiar tu viejo móvil, la mejor solución de todas. ¿No sabes por dónde empezar? Entonces puedes echarle un ojo a estos 5 móviles que compiten con el OnePlus N10 5G, o bien a estas 3 alternativas al Pixel 4a 5G.