Cuando Google presentó el Pixel 4a 5G, la decepción fue bastante grande. No estamos diciendo que sea un mal teléfono, pero su precio es excesivo. Y es que, puedes encontrar algunas alternativas mejores por menos dinero.

Para ello, hemos hecho una selección con tres modelos cuyas características técnicas no tienen nada que envidiar a su rival. Como podrás comprobar más adelante, estas alternativas al Pixel 4a 5G no te decepcionarán en absoluto, además de costar 150 euros menos que este teléfono Made by Google.

Realme X50 5G

En primer lugar queremos recomendarte el realme X50 5G. Considerado el mejor gama media 5G que puedes comprar, cuenta con un diseño y prestaciones que no te decepcionarán en absoluto.

Igual que el Pixel 4a 5G, apuesta por un procesador Snapdragon 765G, junto a 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Pero su pantalla Fluid AMOLED de 6.57 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz marcan la diferencia.

No podemos olvidarnos de su sistema de cuádruple lente que apunta maneras para conseguir que la cámara del realme X50 5G plante cara a la del Pixel.

Samsung Galaxy A71

El segundo modelo que queremos recomendarte es el Samsung Galaxy A71. Si bien es cierto que no es 5G, a día de hoy no es imprescindible contar con soporte para este tipo de redes. A cambio podrás disfrutar de una pantalla de 6.7 pulgadas Full HD+.

A esto hay que sumarle una mastodóntica batería de 4.500 mAh que garantiza una autonomía genial. Aprovecha su descuento para comprar esta alternativa al Pixel 4a 5G más barata que nunca.

Moto G 5G Plus

Cerramos este top con las mejores alternativas al Pixel 4a 5G que puedes comprar por menos de 350 euros, recomendándote el Moto G 5G. Es cierto que roza el tope máximo, pero a cambio tenemos a un terminal que presume de un procesador Snapdragon 765 junto con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

No podemos olvidarnos de su sistema de cuádruple cámara, junto a una batería de 4.500 mAh. ¿Lo mejor? Que es un móvil con Android One, por lo que disfrutarás de la misma interfaz que el Pixel 4a 5G.

¿Con cuál te quedas?