PandaBuy es una estafa, Lo que necesita saber antes de comprar

PandaBuy es una plataforma en línea que, al igual que AliExpress, te permite comprar artículos de todo tipo desde China y que ha sido una de las principales alternativas a AliExpress en los últimos meses. Pero con el ascenso de esta plataforma ha surgido una gran duda entre muchos de sus usuarios ¿PandaBuy es legal o es una estafa? Pues en este artículo nos dedicaremos a explorar ese tema a fondo.

Queremos recordarte que este es un artículo informativo basado en el testimonio de múltiples usuarios de PandaBuy. Androidphoria no apoya la producción, compra o venta de productos falsificados de cualquier tipo, ni tampoco la apropiación de propiedad intelectual, sin más que agregar, vamos a ello.

¿PandaBuy vende solamente productos falsificados?

Empecemos por los productos que se pueden conseguir en PandaBuy, lo más común es ver que las personas se interesan por la ropa y accesorios que poseen un muy buen precio. Pero acaso, ¿todos esos productos son imitaciones? La respuesta es no, PandaBuy te da acceso a productos de marcas conocidas y oficiales como Nike, Adidas, Yeezy, etc. Sin embargo, también te da muy fácil acceso a productos no oficiales.

Y es que, al buscar cualquier tipo de producto, los resultados que se mostrarán en la plataforma estarán perfectamente distribuidos entre productos originales y falsificaciones. De hecho, muchas guías en Internet te enseñan cómo enviar artículos desde PandaBuy sin que sean detectados por la aduana española.

¿Cuál es el problema con que la aduana encuentre productos falsificados?

Con la intención de mantener la integridad del mercado y defender las leyes de propiedad intelectual, las aduanas suelen ejercer diferentes tipos de consecuencias tras incautar productos falsificados de plataformas como PandaBuy. En primer lugar, los productos falsificados que son importados al país pueden ser confiscados por la aduana.

Además, las personas involucradas en este proceso pueden sufrir sanciones legales y multas, por supuesto todo dependerá de la cantidad de productos falsificados que se hayan importado y de la reincidencia de esta actividad. En los casos más graves, en los cuales se importa una gran cantidad de productos no oficiales, las personas pueden enfrentar consecuencias legales severas como pena de prisión.

Por otra parte, los productos confiscados después de ser retirados, serán triturados o incinerados para asegurarse de que estos no alteren la integridad del mercado. Una medida algo radical, pero es por eso que debes tener cuidado de importar productos que no sean completamente original de PandaBuy.

Entonces, ¿PandaBuy es legal o no?

PandaBuy es una plataforma de ventas en línea que aloja a todo tipo de vendedores y si bien es cierto que no toma acciones frente a la venta de productos falsificados, también es cierto que no se puede evaluar su legalidad solamente desde una perspectiva comercial. Es decir, es tu deber como comprador asegurarte de verificar la legitimidad de un producto, si no quieres verte envuelto en algún problema por importar falsificaciones.

Si te dedicas a comprar cosas por PandaBuy que sean auténticas, no deberías tener ningún tipo de problema legal y te asegurarás de que tu producto llegue a ti. Mientras que si decides comprar productos no oficiales, existe la posibilidad de que tus compras sean confiscadas y esto ha hecho que muchas comunidades en Reddit y servidores en Discord se dediquen a compartir guías y trucos para evitar que tus compras tengan que pasar por la aduana.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre si ¿PandaBuy es una estafa? Y todo lo que necesita saber antes de comprar en PandaBuy. Esperamos que ahora las cosas sean un poco más claras para ti y si tienes alguna duda sobre esta plataforma o sus servicios, no dudes en dejarnos un comentario en la sección de abajo.