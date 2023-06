Con el creciente avance hacia lo digital, la demanda de servicios de compras en línea ha ido en aumento. Aparte de las conocidas empresas como Amazon o Shein, existen otras como Pandabuy que ha estado ganando popularidad en España últimamente. Cada vez más personas se sienten atraídas por encontrar los mejores productos para comprar en Pandabuy.

Esta aplicación de “dropshipping” tiene un diseño peculiar que no muestra su catálogo de inmediato, pero debajo de esa superficie se esconden buenas ofertas para comprar productos a precios muy bajos. El mundo de las plataformas para comprar en línea no deja de crecer, y Pandabuy se está destacando con gran fuerza en las últimas semanas.

¿Qué es PandaBuy?

PandaBuy es como tu asistente personal de compras en línea. Este mercado en línea, con sede en China, te permite explorar y acceder al mundo del comercio electrónico chino desde la comodidad de tu hogar. Una de las razones por las que PandaBuy se ha vuelto tan popular es gracias a TikTok, donde muchos creadores de contenido comparten videos interesantes sobre sus compras en la plataforma.

Cuando usas PandaBuy, actúas como un verdadero experto en compras, incluso si no tienes experiencia previa. ¿Recuerdas esos servicios de dirección virtual que te permitían recibir paquetes en una ubicación conveniente? Bueno, PandaBuy hace algo similar, pero en el mundo del comercio electrónico chino.

Debes saber que, cuando compras con PandaBuy, no estás comprando directamente a los vendedores chinos. En su lugar, estás usando el servicio de agentes de compras. Estos agentes son como intermediarios amigables que te ayudan a adquirir productos de diferentes mercados chinos en línea, como Taobao, Tmall y JD.com. Ellos se encargan de las barreras culturales, los idiomas y la logística para que tú puedas relajarte y disfrutar de tus compras.

¿Cómo funciona esta plataforma?

Cuando haces un pedido en PandaBuy, en realidad estás mostrando tu interés en los productos que te gustan. No estás comprando directamente en ese momento. Es PandaBuy quien se encargará de todo el proceso por ti. Este asignará a un agente que se encargará de contactar a los vendedores chinos para obtener los artículos que deseas. Estos artículos serán enviados a PandaBuy para que sean inspeccionados y asegurarse de que estén en perfectas condiciones.

Luego, tu agente se pondrá en contacto contigo para confirmar la recepción de los productos y también para resolver cualquier problema que pueda surgir en tu nombre. Ellos estarán ahí para ayudarte en cada paso del camino. Mientras tanto, PandaBuy se encargará de almacenar tus productos de manera segura hasta que todo esté listo para ser enviado.

Una vez que todo esté preparado, tu agente pedirá tus datos de envío y enviará los productos a la dirección que hayas elegido. Todo esto se hace de acuerdo con los procedimientos establecidos por PandaBuy para garantizar una experiencia confiable y segura.

¿Cómo comprar en Pandabuy?

Antes de sumergirte en el mundo de las compras en Pandabuy, lo primero que debes hacer es registrarte. ¡Es muy sencillo! Puedes crear una cuenta directamente en la aplicación o acceder a la página web para registrarte con tu correo electrónico y contraseña. También tienes la opción de vincular tu cuenta de Google o Apple para un proceso aún más rápido.

Una vez registrado, puede comenzar a comprar en Pandabuy siguiendo estos pasos:

Busca y selecciona productos: busca el artículo que deseas comprar ingresando el enlace del producto, el enlace de la tienda, una palabra clave en la barra de búsqueda o incluso cargando una imagen del producto. En el ejemplo de la imagen, hemos buscado un smartwatch. Puedes seleccionar la pestaña “Productos”, para encontrar directamente el producto o tocar en la pestaña “Tiendas” para ver la lista de comercios de venta online que tienen dicho producto.

Agrega artículos al carrito: una vez que encuentres el artículo que deseas comprar, simplemente haz clic en el botón «Agregar al carrito». Si te encuentras con más cosas que te gusten, no hay problema, puedes seguir explorando y agregando artículos a tu carrito.

Haz el pago de tus artículos: después de haber seleccionado todos los artículos que deseas comprar y haberlos agregado a tu carrito, toca en el botón “Pagar” y estarás en camino hacia la finalización de tu compra. En cuanto al pago, puedes usar tarjetas de crédito, PayPal, Stripe, Wise y más. Por último, aparecerá una pantalla con el mensaje “Pago realizado”, confirmando que todo el proceso de compra ha sido completado con éxito.

Confirma tu compra: Después de haber hecho el pago por tus artículos, Pandabuy se encargará de comprarlos en tu nombre y enviarlos a su almacén. Una vez que los artículos hayan llegado al almacén, Pandabuy te avisará y podrás confirmar que los artículos son exactamente lo que esperabas y que están en perfectas condiciones.

Envía tu pedido para la entrega: Después de haber confirmado los artículos, envía tu pedido para la entrega. Para ello, elige el método de envío que mejor se adapte a tus necesidades y haz el pago de los costes de envío correspondientes. Pandabuy se encargará de enviar tus artículos a la dirección que hayas proporcionado.

¿Cuánto tardará en llegar el pedido?

Como Pandabuy actúa como intermediario, el proceso puede tomar un poco más de tiempo. Según la propia aplicación, las tiendas que envían los artículos de tu pedido suelen tardar entre tres y cinco días en hacer llegar el paquete al almacén de Pandabuy. Después de eso, debemos considerar los plazos de entrega habituales para pedidos que vienen desde China, por ejemplo, como ocurre con Shein o AliExpress.

Normalmente, un pedido de Shein tarda entre una y dos semanas en condiciones normales. Al comprar a través de Pandabuy, es posible que el plazo de entrega sea aproximadamente de dos a tres semanas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, durante períodos de alta demanda, como el Black Friday o la temporada navideña, probablemente la espera se prolongue aún más.

A veces, al buscar un producto específico en Pandabuy, los resultados de búsqueda pueden ser poco precisos. Muchas tiendas asociadas a esta plataforma no muestran sus productos en búsquedas directas, por lo que se requiere acceder a sus catálogos mediante enlaces directos. Estos enlaces se pueden abrir automáticamente en la aplicación o copiar y pegar en la barra de búsqueda. Dominar esta forma de navegación te servirá para aprovechar al máximo las opciones y descuentos disponibles en Pandabuy.

¡Es hora de descubrir dónde puedes encontrar enlaces para comprar en Pandabuy! Aunque la presencia de esta plataforma en España no es tan grande como la de otras como Shein o AliExpress, ya existen varios afiliados que comparten enlaces a sus productos. Las redes sociales son un excelente punto de partida para encontrar esos enlaces que te llevarán a los productos de Pandabuy. Así que explora tus redes sociales favoritas y encuentra esos enlaces que te llevarán a descubrir los mejores productos en Pandabuy.

Enlaces en Telegram

Cuando se trata de encontrar buenos enlaces para comprar en Pandabuy, Telegram es un lugar ideal para explorar. Te encantará el canal PandabuySpain, donde encontrarás una organización impecable y un apartado especial llamado “LINKS”, repleto de enlaces a prendas de ropa y accesorios que te gustarán. También existe otro canal de Telegram muy popular llamado PandaBuyFind, donde miles de suscriptores están pendientes de los enlaces a prendas de ropa en Pandabuy. Allí encontrarás una gran variedad de artículos interesantes.

Enlaces en Twitter

Aunque Twitter pueda parecer menos popular en estos días, aún cuenta con un motor de búsqueda muy efectivo. Si buscas el término “Pandabuy”, encontrarás tweets donde los usuarios comparten links o cuentas que muestran artículos disponibles para comprar en Pandabuy.

Algunas de las cuentas más activas en este momento incluyen a @pandabuyfinds, donde podrás encontrar imágenes con códigos QR para localizar los productos en la aplicación. También puedes seguir a @pandabuying, cuyo link en la biografía te dará acceso a varios enlaces interesantes.

Enlaces en Facebook

En Facebook también puedes encontrar una gran cantidad de enlaces y publicaciones relacionadas con Pandabuy. En la plataforma de Meta, existe un grupo llamado Pandabuy, como la aplicación. Este grupo comparte muchos pedidos masivos que se hacen en la plataforma, destacando principalmente zapatillas y camisetas casuales y de fútbol.

En este grupo también encontrarás tutoriales que te explicarán cómo desenvolverte en esta aplicación, que puede parecer compleja a simple vista. Es el lugar perfecto para obtener consejos y trucos sobre cómo sacar el máximo provecho de Pandabuy.

Enlaces en Instagram

En Instagram también puedes encontrar enlaces para comprar productos en Pandabuy. Existen varios perfiles que están ganando cada vez más seguidores, todos emocionados por descubrir camisetas, zapatillas o sudaderas a precios muy reducidos. Un perfil interesante para explorar es Pandabuyfinds01, que cuenta con una amplia variedad de artículos disponibles en las tiendas colaboradoras con Pandabuy.

Enlaces en TikTok

La red social TikTok se ha convertido en una plataforma muy popular para descubrir productos de marca en Pandabuy. Cuentas como Pandabuyy_ o pandabuyspain_ aprovechan al máximo esta plataforma, y en su biografía incluyen enlaces directos para explorar una amplia gama de productos, como zapatillas deportivas, prendas de vestir y accesorios de primeras marcas.

Consejos para comprar a través de Pandabuy

Investiga el producto y su vendedor. Aunque Pandabuy inspecciona tus productos y te envía fotos, nunca está demás hacer tu propia investigación sobre el producto y su vendedor en el mercado en el que está comprando. Mira detenidamente a las fotos proporcionadas por el vendedor en el listado del producto, lee las reseñas de otros clientes, confirma los detalles del producto y no olvides verificar las calificaciones del vendedor antes de hacer una compra.

Calcula el envío estimado en Pandabuy. Antes de hacer tu pedido a través de Pandabuy, es necesario estimar los costes de envío y el tiempo de entrega, especialmente si tienes un presupuesto determinado o necesitas tu pedido para una fecha específica. Puedes calcular el envío estimado a través de la herramienta de estimación de envío de Pandabuy.

Investiga los impuestos y derechos de importación de tu país. Asegúrate de investigar las tasas y regulaciones de impuestos aduaneros de tu país antes de hacer una compra a través de Pandabuy para que tengas una idea general del coste total de tu paquete. En España, por ejemplo, el IVA de importación es un impuesto que debe pagar el importador en las adquisiciones extracomunitarias. Generalmente, se aplica el 21%, pero también existen los tipos reducido (10%) y súper-reducido (4%).

Lee detenidamente la política de devoluciones de Pandabuy. Asegúrate de leer y comprender su política de devolución detenidamente para saber qué esperar si necesita devolver un producto comprado a través de Pandabuy.

Verifica tu pedido cuidadosamente antes de enviarlo. Aunque Pandabuy verifica tus artículos comprados inspeccionándolos en busca de defectos o daños, también te proporcionan algunas fotos con las medidas y el peso. Entonces, incluso si tu pedido pasó la inspección de calidad de Pandabuy, también debes mirar cuidadosamente las fotos de los productos comprados antes de enviarlos para la entrega. Si logras ver defectos en la mercancía, comunícate con el servicio de atención al cliente de Pandabuy antes de proceder con la entrega.

Reúne tus productos en un solo paquete. Lo mejor de pedir productos a través de Pandabuy es que te permiten colocar tus artículos en un solo paquete antes de enviarlos. Toma en cuenta que, los artículos de envío por separado, especialmente los artículos de precio bajo, generalmente cuestan más que el coste de los bienes reales.

Elige el método de envío correcto. Al enviar tu pedido para la entrega, Pandabuy ofrece varios métodos de envío, incluidos DHL, EMS y UPS. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Para ayudar a los usuarios a ahorrar dinero en el envío, Pandabuy ofrece varios descuentos y promociones, incluido el uso del envío BJ-SAL y el sistema VIP.

¿La app de Pandabuy es fiable?

Pandabuy es una plataforma de compras en línea que requiere una evaluación cuidadosa en términos de confiabilidad. Aunque ofrece opciones de contacto con el servicio de atención al cliente 24/7, la disponibilidad puede ser limitada debido a la diferencia horaria con China.

A diferencia de otras plataformas, Pandabuy acepta PayPal como método de pago, lo que proporciona una capa adicional de seguridad para los compradores. Sin embargo, su política de devoluciones se rige por una “Garantía de devolución e intercambio de cinco días” con condiciones específicas que deben cumplirse.

En cuanto a la garantía de los productos, Pandabuy actúa como intermediario y no ofrece una garantía comercial propia. El control de calidad, autenticidad e integridad de los productos no está garantizado, y la plataforma no se hace responsable de ningún problema que pueda surgir después de la compra.

Pero en términos generales se puede decir que Pandabuy es una plataforma confiable que ofrece productos de alta calidad y un excelente servicio al cliente. La plataforma tampoco cobra tarifa de servicio, lo que la convierte en una opción rentable para aquellos que desean comprar productos de China.