Qué tan segura es la aplicación Discord Todo lo que debes saber

Cuando hablamos de redes sociales, lo más probable es que lo primero que se te venga a la mente sea Facebook, TikTok, Instagram o Twitter y es lógico que sea así, ya que estas son las más famosas. Sin embargo, existe un nombre que también vale la pena mencionar y ese es Discord, pero ¿qué es Discord y qué tan seguro es?

Si estás interesado en saber más sobre esta red social y qué tan segura es para ti y tus amigos, pues no dejes de leer nuestro artículo sobre ¿qué tan segura es la aplicación Discord?

De vuelta al tema, para todos aquellos que les interesa saber un poco más sobre Discord y su seguridad, empecemos hablando un poco más a fondo del concepto de Discord.

¿Qué es Discord exactamente?

Discord inició su carrera en la web en 2015 como una plataforma para facilitar la comunicación entre jugadores en línea. Su éxito fue bastante grande, gracias a que era una herramienta más sencilla y ligera que otras opciones en el mercado y hoy en día sigue siendo una de las líderes en este campo, la única diferencia es que ahora incluye un montón de características que hacen que la experiencia sea aún mejor.

Discord es gratis, sin embargo, ofrece un servicio pago con algunos beneficios agregados como emojis especiales, la posibilidad de enviar archivos más grandes, mejoras de las características existentes, etc. Básicamente, te convierte en un power user. Pero si esto no te interesa, puedes hacer uso de la versión gratuita que está en Android, iOS, Windows, macOS, Linux y en una versión web para que cualquiera con acceso a Internet pueda usarla.

La característica más llamativa de Discord es el hecho de que cada usuario puede crearse en minutos su propio servidor, es decir, un espacio propio, que puede ser público o privado, donde tú estableces las reglas y puedes comunicarte de múltiples maneras. Tienes chat de texto, chat de voz y videollamadas, sin mencionar el hecho de que puedes personalizar el tema, agregar bots, agregar actividades y todo con la finalidad de entretenerte a ti y a los visitantes que hacen vida en tu servidor.

Pero… ¿Discord es una plataforma segura?

La seguridad y las redes sociales son dos temas que han tenido mucho conflicto entre sí desde que Facebook se volvió famosa en 2004. En pocas palabras podemos decir que Discord es más segura y privada que otras apps como la misma Facebook o TikTok, pero eso no quiere decir que no tenga fallos.

El lado positivo de Discord

Empecemos por aclarar algo, si bien es cierto que el moderador de un servidor es el que decide cómo funcionará su espacio, eso no significa que Discord no tenga su propio equipo de seguridad, dedicado a los problemas de acoso, cibercrimen, contenido inapropiado, etc. Sin embargo, ya que la plataforma es bastante grande y tiene una gran cantidad de usuarios, estos se dedican principalmente a bloquear el contenido extremista y el material explícito no consensuado.

Además de este equipo, tú como moderador tienes toda la potestad de decidir quienes entran en tu servidor, qué tipo de contenido se puede compartir y si necesitas una mano siempre tienes a los bots. Estos software diseñados para hacer el trabajo, el moderador más sencillo, bloqueando todo lo que no quieras en tu servidor y administrando de forma más eficiente las interacciones.

Y en cuanto a tu propia seguridad, Discord te da la opción de bloquear a personas para que no puedan contactarte o enviarte solicitudes de amistad o puedes reportar a dichos usuarios si así lo deseas. Además, te permite resguardar tus datos y tu cuenta al permitirte asignar un factor de autenticación en dos pasos, para protegerte de forma muy efectiva de los hackers.

El lado no tan positivo de Discord

Como toda aplicación con contenido creado por diferentes usuarios, es muy probable que te veas expuesto a contenido que no quisieras ver desde el principio. Por esta razón la plataforma recomienda que la edad mínima para usar Discord sea 13 años, sin embargo, la edad no es verificada cuando te creas una cuenta, por eso se les recomienda a los padres estar al pendiente de esta clase de cosas.

Sin mencionar el hecho de que como cualquier otro espacio donde los usuarios tienen contacto entre ellos, se puede encontrar diferentes tipos de cibercrímenes. Y no solo de parte de usuarios, sino también de bots creados por estos que distribuyen malwares a diestra y siniestra, así que siempre deberás estar pendiente y no confiar de enlaces brindados por desconocidos.

En cuanto a la seguridad de tu privacidad, Discord asegura que mantiene a salvo tus datos, pero que también guarda toda la información que subas a la plataforma. Por lo que muchos se preguntaron si Discord grababa sus conversaciones en vivo y sus videollamadas y la respuesta de la plataforma es que Discord no guarda nada de información sin informárselo al usuario.

La mejor forma de estar seguro en Discord

Una vez que conoces cómo funciona esta plataforma es más fácil mantenerse seguro en la misma, por ejemplo, ya sabes que debes seleccionar con cuidado las comunidades a las que te unes. Además de eso, no debes compartir información personal o sensible a través de esta aplicación y mucho menos con desconocidos.

Crea una contraseña segura y establece un factor de autenticación de dos pasos para asegurarte de que nadie se meta en tu cuenta sin tú saberlo. Mantén tu app de Discord y tu cliente actualizado y no uses apps de terceros ligadas a Discord. Lo mejor será quedarte con la app original para evitar cualquier tipo de malware.

De la misma forma te recomendamos revisar todos los enlaces y archivos que te envían, mientras que al mismo tiempo te recomendamos no aceptar solicitudes de amistad ni mensajes de personas desconocidas. Recuerda reportar a todos los usuarios que presenten un comportamiento sospechoso o grosero.

Esperamos que estos consejos te funcionen y que puedas empezar a gozar de Discord de la forma más segura posible. Si tienes alguna duda más sobre Discord o que tan segura es esta app, no dudes en comunicárnoslo por la sección de comentarios, por ahora nos despedimos, hasta luego.