¿Encontraste un correo en tu cuenta de email que dice que le debes dinero a Vodafone? ¡Elimínalo inmediatamente! Pues es ni más ni menos que una estafa.

Según lo que hemos podido averiguar, han sido miles las personas que recibieron este correo del tipo phishing. El email en cuestión, busca infectar el ordenador, o bien hacerse con el monto que falsamente se le adeuda a la compañía de telefonía móvil Vodafone.

¡Cuidado! No le debes nada a Vodafone, el correo es falso

Seas o no cliente de Vodafone, el correo que están recibiendo miles de españoles es totalmente falso. Si aún no lo recibiste, estamos obligados a mencionarte qué es lo que dice el mismo (para que no caigas en la estafa).

El asunto del correo dice lo siguiente: “Mi Vodafone – Cliente de Vodafone tu factura está vencida, paga ahora y evita una multa”. Observando detalladamente el asunto de este correo, uno puede darse cuenta muy fácilmente que el mismo no incluye el número del cliente, como así tampoco el nombre de la persona que está adherida al servicio.

Por otro lado, el cuerpo del correo falso de Vodafone muestra el siguiente texto: “Cliente de Vodafone España, en esta factura aparecen valores mensuales que corresponden únicamente a los días de uso real del servicio”. Seguido de esto, se observa tu correo electrónico (a modo de cliente), como así también los siguientes datos:

Fecha de emisión : día en el que se emitió la factura adeudada.

: día en el que se emitió la factura adeudada. Periodo de facturación : el mes o los meses en los que se basa la deuda.

: el mes o los meses en los que se basa la deuda. Tiempo límite de pago : último día en el que se puede pagar la deuda.

: último día en el que se puede pagar la deuda. Monto de la deuda directa: precio que se debe pagar para poder cancelarla.

Vale mencionar que, si bien la dirección de email del correo falso es “@vodafone.es”, el dominio real es otro (está enmascarado). Es por eso que deberás estar muy atento al momento de recibir este tipo de correos en tu cuenta de email.

No descargues los archivos adjuntos, ni tampoco pagues la falsa deuda

Es imprescindible que no descargues los archivos adjuntos que se observan en el correo falso de Vodafone. Estos archivos tienen virus, por lo que no deben descargarse en el ordenador. Los archivos en cuestión están en formato PDF y MSI (archivo ejecutable que instala un programa malicioso en el PC).

Si descargaste ambos archivos por error, ya sea en tu PC o en tu móvil, te recomendamos instalar alguno de estos antivirus para Android. Eso sí, en el caso de un ordenador, lo mejor será formatearlo (es muy difícil borrar este tipo de virus de forma completa).

Desde ya, te aconsejamos estar siempre atento a este tipo de estafas, pues las mismas no dejan de salir a la luz, y además se renuevan constantemente. Sin mucho más que añadir sobre el tema, aprovechamos para recordarte que la doble llamada de Vodafone también es una estafa.