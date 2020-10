¿Te han llamado desde el número 967811233? Pues ponte cómodo y disfruta de las siguientes líneas, ya que te documentamos paso a paso cómo funcionan las estafas que se están intentando aplicar desde este número.

Ni se te ocurra enviar ningún documento ni dar ningún dato a estos estafadores, ya que lo único que buscarán es conseguir toda tu información para robarte dinero. Y te podrán llamar con diferentes motivos, tanto diciéndote que son de Vodafone como asegurándote que son de la “Compañía de la luz”. A nosotros nos ha tocado esta última, así que te explicamos cómo funciona para evitar que caigas.

¿Es real el descuento del 20 al 50% que nos harán en la factura de la luz desde el 967811233?

No, pero como es divertido entender a los estafadores y su modus operandi para evitar caer en estafas, te lo detallamos paso a paso.

Un tal Manuel Fernández nos llama, diciendo que es de la compañía de la luz . No detalla el nombre, ni tampoco es español (apenas sabe hablar el idioma).

Nos ofrece un descuento mínimo del 20% que se podría ir hasta el 50% del total, tanto en la factura de la luz como en la del gas.

Este descuento (prometido), se aplicará según nuestro consumo real. Pero, para ello, necesitan las últimas 4 facturas de la luz y del gas escaneadas por ambas caras (aunque en realidad les bastará con una foto). También te van a pedir una copia del DNI por ambas caras, y estos serán los documentos que usen para estafarte.

Si les envías estos documentos sabrán todos tus datos de importancia, tanto los de tu DNI como los de tu domicilio actual. Con ellos, podrán contratar cualquier servicio que luego no van a pagar y estafarte o domiciliar algo a tu nombre (así que por nada se los mandes, y si lo haces pon una denuncia en la Policía y evita problemas a largo plazo).

El señor Manuel nos dice que necesita que le enviemos estos documentos por SMS o por correo electrónico, aunque en realidad nos van a pedir los datos por WhatsApp, si es que tenemos.

Nos pasan con el supervisor, un tal Daniel. Este ya habla mejor el idioma español y nos explica que el descuento durará lo que dure la pandemia, pero mínimo hasta marzo de 2021. Ya en 2021, o cuando esto termine, pasarías a pagar lo mismo.

El señor Daniel te explica que lo que necesitan es un código que está en la factura (el código CUPS) y tus datos, para hacerte el descuento.

Aquí nos damos cuenta (aunque nada más coger ya sabíamos que era una estafa), que hay un montón de incoherencias entre uno y otro. El segundo nos dice que el descuento será en la factura de la luz (no habla del gas), que necesita la última factura (no las 4) y que le enviemos la factura por WhatsApp (no por SMS ni por correo).

El señor Daniel nos dice que nos llama desde la compañía Aldro Energía , pero hemos consultado su web y no se habla de este descuento. Lo hemos comprobado aunque ya sabíamos que era una estafa (la propia Aldro nos lo ha dicho, que no son ellos).

Si aceptamos, nos llegará un WhatsApp del número 600650132.

El número 600650132 también lo usan para todo tipo de estafas

No solo nos dice que quiere Info para Aldro, sino que nos pide, ojo con todo: La foto de ambas caras de una de las últimas 4 facturas de la luz o del teléfono. La foto del DNI. La cuenta bancaria.



El WhatsApp que nos contacta, no es un número de WhatsApp Business, la descripción es la clásica de WhatsApp: “Hey there! I am using WhatsApp.”. ¿Más pruebas?

Pues así es cómo, si accedes a enviar todo esto, te estafarán. Así que ten cuidado, y recuerda que como el 967811233 es un número que usan para estafar de los muchos que tienen, te pueden ofrecer ofertas desde Vodafone o desde otras compañías que no tengan nada que ver. Igualmente esta oferta te puede llegar desde otro número diferente, y ser la misma estafa.

Son una red de estafadores y lo único que queremos es que no te roben. Además de esta estafa, aprovechando la pandemia y el COVID, hay otras que te interesará conocer.

El famoso timo nigeriano, donde los compradores de Wallapop (generalmente) te intentarán robar.

Las chicas de Instagram que quieren tu amor a cambio de dinero, una de las más tirón tiene últimamente.

Comparte este artículo si tienes amigos que puedan picar en esto, solo queremos un mundo en el que la gente no caiga en estas peligrosas estafas. Tu compañía de teléfono, o de la luz, jamás te pedirá copias de tus facturas ni datos sensibles como tu número de cuenta. Lo máximo que podrían pedirte es algunos dígitos de tu número de cuenta para verificar que eres tú cuando los llamas tú a ellos (no ellos a ti) y te van a aplicar alguna oferta o contrato nuevo.

ACTUALIZACIÓN: no contentos con esto también llaman desde el número 654133269 por lo que este es otro número desde donde intentarán estafarte, e incluso desde el propio 900373763 propiedad de Aldro (aunque puede que logren hacerse pasar por ellos falsificando el ID porque no se trata de Aldro Energía sino de unos estafadores).