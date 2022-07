Desconocemos si Google está siendo demasiada laxa en las comprobaciones de seguridad de la Play Store o si las apps maliciosas están demasiado bien diseñadas. Sin embargo, no deja de sorprendernos la cantidad de malware que últimamente se detecta en la tienda de aplicaciones de Google para Android.

Troyanos en gestores de documentos, apps que roban tu dinero suscribiéndote a servicios prémium sin tu consentimiento y más. Los métodos para infectar con malware tu móvil son amplios, pero Google Play parece haberse convertido en zona de guerra. ¿Lo último? 52 aplicaciones que fueron expulsadas de la Play Store por instalar malware en Android. Ya no están en la tienda, pero desinstálalas de inmediato porque esconden algunos de los peores virus de los últimos años.

Joker sigue burlándose de Google, el virus está en 50 de las 52 apps maliciosas detectadas

A través de uno de sus informes de seguridad, Zscaler reveló que Google baneó 52 apps de su tienda porque ocultaban código malicioso. El descubrimiento fue hecho por ThreatLabz (parte de Zscaler) quiénes notificaron a Google del hallazgo para que tomaran medidas.

Según la firma de seguridad, estas aplicaciones contenían código de tres malwares ampliamente conocidos en Android: 50 llevaban el temible virus Joker, las otras dos a los troyanos Facestealer y Coper. Google ya retiró todas las aplicaciones de su tienda, pero varias de ellas tenían algunos cientos de descargas para el momento de la retirada.

¿Qué significa esto? Que hay usuarios cuyos móviles y tablets corren un grave peligro porque podrían estar infectados, así que deben eliminar estas aplicaciones y pasar un antivirus. Además, que estén fuera de la Play Store no significa que no puedan encontrarse a través de otras tiendas alternativas poco confiables. ¿Qué hacer ante esto? Conocerlas para poder identificarlas y evitarlas:

Simple Note Scanner – com.wuwan.pdfscan

– com.wuwan.pdfscan Universal PDF Scanner – com.unpdf.scan.read.docscanuniver

– com.unpdf.scan.read.docscanuniver Private Messenger – com.recollect.linkus

– com.recollect.linkus Premium SMS – com.premium.put.trustsms

– com.premium.put.trustsms Smart Messages – com.toukyoursms.timemessages

– com.toukyoursms.timemessages Text Emoji SMS – messenger.itext.emoji.mesenger

– messenger.itext.emoji.mesenger Blood Pressure Checker – com.bloodpressurechecker.tangjiang

– com.bloodpressurechecker.tangjiang Funny Keyboard – com.soundly.galaxykeyboard

– com.soundly.galaxykeyboard Memory Silent Camera – com.silentmenory.timcamera

– com.silentmenory.timcamera Custom Themed Keyboard – com.custom.keyboardthemes.galaxiy

– com.custom.keyboardthemes.galaxiy Light Messages – com.lilysmspro.lighting

– com.lilysmspro.lighting Themes Photo Keyboard – com.themes.bgphotokeyboard

– com.themes.bgphotokeyboard Send SMS – exazth.message.send.text.sms

– exazth.message.send.text.sms Themes Chat Messenger – com.relish.messengers

– com.relish.messengers Instant Messenger – com.sbdlsms.crazymessager.mmsrec

– com.sbdlsms.crazymessager.mmsrec Cool Keyboard – com.colate.gthemekeyboard

– com.colate.gthemekeyboard Fonts Emoji Keyboard – com.zemoji.fontskeyboard

– com.zemoji.fontskeyboard Mini PDF Scanner – com.mnscan.minipdf

– com.mnscan.minipdf Smart SMS Messages – com.sms.mms.message.ffei.free

– com.sms.mms.message.ffei.free Creative Emoji Keyboard – com.whiteemojis.creativekeyboard.ledsloard

– com.whiteemojis.creativekeyboard.ledsloard Fancy SMS – con.sms.fancy

– con.sms.fancy Fonts Emoji Keyboard – com.symbol.fonts.emojikeyboards

– com.symbol.fonts.emojikeyboards Personal Message – com.crown.personalmessage

– com.crown.personalmessage Funny Emoji Message – com.funie.messagremo

– com.funie.messagremo Magic Photo Editor – com.amagiczy.photo.editor

– com.amagiczy.photo.editor Professional Messages – com.adore.attached.message

– com.adore.attached.message All Photo Translator – myphotocom.allfasttranslate.transationtranslator

– myphotocom.allfasttranslate.transationtranslator Chat SMS – com.maskteslary.messages

– com.maskteslary.messages Smile Emoji – com.balapp.smilewall.emoji

– com.balapp.smilewall.emoji Wow Translator – com.imgtop.camtranslator

– com.imgtop.camtranslator All Language Translate – com.exclusivez.alltranslate

– com.exclusivez.alltranslate Cool Messages – com.learningz.app.cool.messages

– com.learningz.app.cool.messages Chat Text SMS – com.echatsms.messageos

– com.echatsms.messageos Hi Text SMS – ismos.mmsyes.message.texthitext.bobpsms

– ismos.mmsyes.message.texthitext.bobpsms Emoji Theme Keyboard – com.gobacktheme.lovelyemojikeyboard

– com.gobacktheme.lovelyemojikeyboard iMessager – start.me.messager

– start.me.messager Text SMS – com.ptx.textsms

– com.ptx.textsms Camera Translator – com.haixgoback.outsidetext.languagecameratransla

– com.haixgoback.outsidetext.languagecameratransla Come Messages – com.itextsms.messagecoming

– com.itextsms.messagecoming Painting Photo Editor – com.painting.pointeditor.photo

– com.painting.pointeditor.photo Rich Theme Message – com.getmanytimes.richsmsthememessenge

– com.getmanytimes.richsmsthememessenge Quick Talk Message – mesages.qtsms.messenger

– mesages.qtsms.messenger Advanced SMS – com.fromamsms.atadvancedmmsopp

– com.fromamsms.atadvancedmmsopp Professional Messenger – com.akl.smspro.messenger

– com.akl.smspro.messenger Classic Game Messenger – com.classcolor.formessenger.sic

– com.classcolor.formessenger.sic Style Message – com.istyle.messagesty

– com.istyle.messagesty Private Game Messages – com.message.game.india

– com.message.game.india Timestamp Camera – allready.taken.photobeauty.camera.timestamp

– allready.taken.photobeauty.camera.timestamp Social Message – com.colorsocial.message

– com.colorsocial.message Vanilla Camera – cam.vanilla.snapp

– cam.vanilla.snapp Unicc QR Scanner – com.qrdscannerratedx

– com.qrdscannerratedx Blood Pressure Diary – bloodhold.nypressure.mainheart.ratemy.mo.depulse.app.tracker.diary

Estos tipos de aplicaciones son los más usados para instalar malware en tu móvil sin que lo sepas

Junto a toda la lista de aplicaciones maliciosas, Zscaler también presentó un análisis que ayuda a determinar qué categorías de apps son las más usadas para colar malware en tu móvil. El reporte hace referencia a las apps utilizadas para distribuir el virus Joker, pero seguramente aplica para cualquier otro malware.

47,1% de las veces se usan apps de mensajería y comunicaciones para la distribución. En el 39,2% de los casos se utilizan apps que se hacen pasar por herramientas, como calculadoras, traductores, escáneres de PDF y más. El tercer tipo más común son las apps de personalización, con un 5.9% (son apps que agregan emojis, stickers, mejores teclados y demás). Finalmente, el 7,8% restante se lo dividen las apps de fotografía y salud.

Como dato curioso, los juegos parecen no ser un foco de infección importante. No sabemos la razón detrás de esto (quizás sea que Google les presta mayor atención), pero igual te invitamos a cuidarte y no instalar juegos de procedencia o calidad dudosa.