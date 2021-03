Sabemos que comprar un aspirador robot para limpiar tu hogar sin esfuerzo no es fácil, y más si no estás dispuesto a pagar 600 euros por uno. ¿Pues sabes qué? Estás de suerte porque la marca Yeedi nos ha vuelto a demostrar, una vez más, que sabe fabricar dispositivos con prestaciones de gama alta a un precio justo.

Hace unas semanas pudimos analizar el Yeedi K650, su aspirador 3 en 1 sin mapeado que puede limpiar tu hogar sin mucho problema, pero para aquellos que buscan prestaciones avanzadas les recomendamos pasarse a su modelo más completo, el nuevo Yeedi 2 Hybrid. Este aspirador también es 3 en 1 (aspira, friega y pasa la mopa) pero viene con algunas características extra que lo vuelven mucho más eficiente y completo, justo lo que le faltaba al anterior para ser perfecto.

Yeedi 2 Hybrid: la review completa en español

El K650 de la misma marca nos dejó muy buenas sensaciones, pero cuando probamos por primera vez el nuevo Yeedi 2 Hybrid la cosa cambió. Este aspirador, gracias a su mapeado mediante sensores mejorados y su cámara; es mucho más eficiente y rápido al realizar la limpieza. Y con sus 2500 PA de potencia de succión y un sistema mejor pensado para recoger la suciedad, será muy difícil que no te sientas contento con uno de estos en casa.

Especificaciones del Yeedi 2 Hybrid

Características Yeedi 2 Hybrid Dimensiones 35 cm de diámetro x 7,7 cm de alto. Potencia 2500 PA. Autonomía y depósito Hasta 200 minutos de limpieza con vuelta automática a la base para recargarse. Con 430 ml para recoger polvo y un depósito de 240 ml para agua. Superficie Compatible con casas grandes de hasta 260 metros cuadrados. Conexiones Conexión Wifi, también compatible con Alexa y Google Home. Tiene sistema anti-caída, anti-colisión y mapeado mediante cámara. Con aplicación para Android e iOS. Funciones Aspira, friega y pasa la mopa. Con 4 modos de limpieza (silencioso a 55 dB, estándar, max y max+).

Antes de contarte nuestras opiniones, echemos un vistazo a su diseño.

¿Cómo es el Yeedi 2 Hybrid?

El Yeedi 2 Hybrid es un aspirador con un diseño pulido y bonito. Es de color blanco y en su parte superior solo incorpora un botón para activarlo o pararlo, y ya levantando su tapa está el botón para encenderlo o apagarlo por completo. Para controlarlo tendrás que usar la app de Yeedi que es compatible con sus diferentes robots aspiradores.

Es un robot elegante para tener en casa y además llama mucho la atención su cámara central que se usa para mapear el hogar (Yeedi garantiza que las imágenes no serán enviadas a la red en ningún momento).

Diseño de la Yeedi 2 Hybrid 1 de 6

En su interior cuenta con dos cubos de basura, 240 ml para el agua y 430 ml para la suciedad. Tiene un depósito muy grande para suciedad y puede aspirar 2 veces sin vaciarlo (además lo aprovecha muy bien, que es algo muy importante). Eso sí, será recomendable limpiarlo una vez cada dos veces para que funcione lo mejor posible.

Otra de las cosas que nos ha gustado son sus grandes ruedas con las que puede superar, sin problema alguno, objetos de 2 centímetros de alto y no atascarse en ellos. Es bastante amigo de enrollarse en los cables que te dejes sueltos y tienes que tener cuidado con ellos o casi siempre lo encontrarás enrollado en alguna parte (cordones de zapatos, cables, etc.).

Esto último en realidad es algo bastante habitual en este tipo de aspiradores robot. Esto se debe a los cepillos delanteros que van atrapando la suciedad (giran rápido y son propensos a enrollar los cables). Cuando se gastan, se pueden sustituir fácilmente por otros nuevos y será la app del robot la que nos diga cuánta vida útil les queda.

Accesorios Yeedi 2 Hybrid 1 de 4

A su base de carga irá solo cuando termina de limpiar o necesita cargarse. La encontrará fácilmente y al tener mapeado tu hogar no tendrá que pensar dónde está ni irla buscando por toda la casa como en los aspiradores robot sin esta función. En cuanto al material que trae, en la caja encontrarás todo lo necesario: cepillos laterales, mopas desechables, el paño para fregar y el accesorio extra para acoplar este último paño.

¿Qué tal funciona y aspira el Yeedi 2 Hybrid? ¿Se parece a los de gama alta?

El Yeedi 2 Hybrid tiene 2 modos diferentes: aspirar y fregar, ambos muy útiles. Lo mejor, que con su gran batería puede ofrecer hasta 200 minutos de autonomía y eso es genial, porque te dará para aspirar una casa de hasta 260 metros cuadrados con una sola carga.

Una de las cosas que más te gustará de este aspirador es el sonido, que es bajo incluso en los modos de máxima potencia. No molesta como otros aspiradores que he probado antes y es incluso más silencioso que el modelo más básico (el K650). Sin duda, de los más silenciosos que he probado y con un ruido de 55 dB en su modo más suave.

En cuanto a potencia de aspirado, es genial. Además, como este sí mapea tu casa puedes usar opciones avanzadas muy interesantes:

Límites a respetar (sin cinta virtual) a los que no quieres que el aspirador vaya o por los que no quieres que pase cuando friega (por ejemplo).

Podrás programar la limpieza de los cuartos que te interese (ya que podrás etiquetarlos) e incluso programar qué zonas aspirará primero y cuáles después.

Para desbloquear todas estas características tendrás que aspirar tu hogar, por lo menos, de 3 a 5 veces y será entonces cuando el robot cree el mapeado de tu casa. Si lo crea mal, asegúrate de que las primeras veces todo está abierto y tiene los mínimos estorbos posibles. Pero no te preocupes si algo sale mal, puedes crear el mapeado de nuevo porque será muy importante para que luego sea eficiente al momento de limpiar.

Usarlo no es difícil, tiene una app que permite configurar todo en español como si fuese un juego de niños. Y lo mejor de todo es que el aspirador también habla tu idioma y te avisa cuando empieza, cuando acaba, etc.

En cuanto a potencia de aspiración es excelente (es de los pocos con 2500 PA) y aspirando 2 o 3 veces a la semana quedará muy poca suciedad. Te servirá para mantener tu casa limpia sin hacer nada aunque será recomendable que de vez en cuando vayas limpiando a fondo para pulir esas zonas a las que no llega bien (sobre todo esquinas). Como te adelantábamos, también puede fregar (aunque solo con agua) y te permitirá eliminar todavía más polvo y limpiar el suelo mucho mejor.

La aplicación de Yeedi es fácil de usar y muy intuitiva

La app de Yeedi nos sorprendió. No solo funciona bien, sino que además es muy visual, está en español y programar o configurar todo es muy fácil.

En ella podrás programar los límites, modos de limpieza (el modo fregado se activa nada más acoplar el accesorio), rutinas e incluso ver cómo de desgastados están los componentes de tu robot. Y, si no quieres usarla mucho, pulsando en su botón superior podrás iniciar la limpieza. Esta app también es la que te avisa de cuándo se desgastarán los accesorios y la duración es la siguiente:

Cepillo principal: 300 horas.

Cepillo lateral: 150 horas.

Filtro: 120 horas.

Incluso es compatible con Alexa o el asistente de Google para controlarlo mediante comandos de voz. Para usar el Yeedi 2 Hybrid con Alexa solo tienes que buscar el skill Yeedi y enlazarlo con tu cuenta (la cual crearás al instalar por primera vez la app). Con Alexa puedes encenderlo o apagarlo, pero es suficiente para ponerlo a trabajar con un simple comando de voz.

Nuestra opinión sobre el Yeedi 2 Hybrid: ¿Vale la pena comprarlo?

Si ya nos gustó el primero, el Yeedi 2 Hybrid mucho mejor. Es más eficiente, más rápido y más potente que el modelo base y además gracias al mapeado, podrás programarlo para que trabaje y haga exactamente lo que quieres y donde quieres.

Este aspirador es como cualquier otro de gama alta (los cuales cuestan 2 o 3 veces más) y creemos que es una opción a considerar si quieres un aspirador robot potente que no te cueste un ojo de la cara. Su compra está recomendada al 100% por nosotros. ¡SOLO CUESTA 255 € CON ENVÍO DESDE ESPAÑA!