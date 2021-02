Confiar la limpieza de tu hogar a un robot no es fácil, sobre todo porque no todos lo hacen bien (y más cuando no quieres gastar demasiado en uno). A pesar de eso, en el mercado hay algunas marcas que están lanzando productos realmente interesantes como este aspirador robot, el Yeedi K650.

El Yeedi K650 es un aspirador 3 en 1 que puede aspirar, fregar y también pasar la mopa en tu casa. Y no te confundas con su precio, lo hemos probado durante semanas y los resultados están a la altura de otros mucho más caros. En las siguientes líneas te contamos todo lo bueno y lo malo de este robot. Léelo e imagina un precio porque estamos seguros de que te sorprenderá. ¿Lo mejor de todo? Que al final del artículo te dejamos un cupón de descuento para que te lo lleves por 60 € menos desde Amazon.

Yeedi K650: la review completa en español

Tenemos experiencia probando aspiradores de este tipo y lo cierto es que el Yeedi K650 es uno de esos robots que sorprende, para bien, desde el primer momento. Es económico y no tiene láser para mapear tu hogar, pero el nivel de limpieza es realmente alto gracias a sus 2000 PA de potencia de succión y ya te adelantamos que en nuestras pruebas nunca se ha perdido y siempre ha hecho la limpieza completa del piso, lo cual es una muy buena señal.

Especificaciones del Yeedi K650

Características Yeedi K650 Dimensiones 33,7 cm de diámetro x 7,9 cm de alto. Potencia 2000 PA Autonomía y depósito Hasta 130 minutos de limpieza y con vuelta automática a la base para recargarse. Con 400 ml para recoger polvo y un depósito de 300 ml para agua. Superficie Compatible con casas grandes de 120 o 140 metros cuadrados. Conexiones Conexión Wifi, también compatible con Alexa. Tiene sistema anti-caída, anti-colisión y es compatible con las cintas de pared virtual. Con aplicación para Android e iOS. Funciones Aspira, friega y pasa la mopa. Con 4 modos de limpieza (silencioso a 56 dB, estándar, max y max+).

Antes de contarte nuestra experiencia, demos un vistazo rápido a su diseño.

¿Cómo es el Yeedi K650?

Este robot aspirador nos recuerda mucho a otros del mercado pero llevando la simplicidad al máximo. El aspirador solo incorpora un botón en la parte superior que sirve para activar o parar la limpieza y otro lateral para encenderlo o apagarlo. Toda la configuración se a de realizar directamente en la aplicación. Es blanco y tiene un diseño elegante, sin duda un robot que no es para nada feo sino todo lo contrario.

Diseño Yeedi K650 1 de 6

En su interior cuenta con un cubo de basura de 700 ml que se divide en dos (300 ml para el agua y 400 ml para la suciedad). Esto es genial, pues con su depósito puede almacenar un montón de suciedad para aspirar hasta 2 veces sin tener que vaciarlo (aunque esto dependerá de cómo de sucia esté tu casa). Te recomendamos limpiarlo de cada vez que lo uses aunque no esté lleno, ya que siempre aspirará mejor.

Otra de las cosas que llama la atención en este robot son sus grandes ruedas que pueden superar, sin ningún problema, objetos de hasta 2 centímetros para evitar que se atasque. Ni siquiera pudo con él una alfombra de flecos la cual pudo sortear sin ningún problema y eso es un punto muy positivo a tener en cuenta. Además, puedes crear paredes virtuales con una cinta magnética que se vende por separado para evitar que vaya a las zonas que no te interesa.

Al igual que la mayoría de robots, incorpora un par de cepillos que se encargan de ir agarrando la suciedad y luego uno inferior que es el encargado de ir chupando la suciedad (el cual se puede cambiar por uno de goma para evitar los pelos enredados). Sus accesorios se pueden cambiar fácilmente y en la propia aplicación te dice cuánta vida útil les queda.

Accesorios del Yeedi K650 1 de 7

Solo nos falta por mencionar la base de carga, la cual tendrás que colocar en una zona que tenga, al menos, 50 centímetros por ambos lados para que la detección de la misma sea óptima. En nuestra prueba la tuvimos casi pegada a la pared por uno de los lados, y aún así ha funcionado genial y siempre la ha encontrado.

Si te lo compras en la caja encontrarás todo el material necesario: un cepillo interior de recambio de goma, un filtro HEPA extra, el accesorio para fregado, algunas mopas y todos los cables necesarios.

¿Qué tal aspira y funciona el Yeedi K650? ¿Cumple con lo que promete?

El aspirador tiene 2 modos diferentes: aspirar y fregar, con lo cual será útil en diferentes situaciones. Lo mejor, sin duda, es que tiene una batería que llega hasta las 2 horas en modo estándar y además tiene mucha potencia (2000 PA) como la mayoría de aspiradores robot de gama alta.

Otra de sus ventajas es que en el modo estándar no hace demasiado ruido, aunque en el modo de potencia máxima sí molesta un poco (pero no tanto como otros aspiradores que hemos probado). Diríamos, sin temor a equivocarnos, que es uno de los robots más silenciosos que hemos probado. Es realmente completo y da la sensación de que estamos ante un aspirador mucho más caro.

La única pega, comparado con los aspiradores de gama alta, es que no puede mapear tu casa y usará su avanzado sistema de navegación para aspirarla cada vez que lo actives. Aspira toda la casa y sin problemas, de todas las veces que lo hemos hecho no se ha perdido ni ha dejado partes sin aspirar. El único problema es que si lo paras, empezará la limpieza de nuevo como si no hubiera hecho nada. Esto no ha sido un problema para nosotros y no se lo podemos reprochar por su precio, pero si buscas uno que se pare y luego siga en el mismo sitio, no será el ideal para ti.

Puede aspirar en diferentes modos (una sola habitación, lo cual se hace dejándolo ahí y cerrando la puerta), las esquinas o bien en el modo normal limpiando todo el espacio. Debemos decir que nos dejó impresionados cómo de bien va limpiando la casa y su eficiencia, ya que nunca se deja sitios sin aspirar a pesar de no mapear el espacio. El modo fregado también lo hace bien, funciona solo con agua y te ayuda a eliminar polvo y suciedad para dejar el piso limpio.

En cuanto a la potencia de aspirado es realmente buena y después de un mes aspirando la casa solo con el aspirador robot probamos a pasar la aspiradora normal y la suciedad que se había quedado era muy poca (proveniente de esos lugares a los que le cuesta llegar como las esquinas, lugares donde hay demasiadas cosas, etc.). Es decir, que te servirá para mantener la casa muy limpia sin tener que hacer nada y ese es un gran punto positivo.

La aplicación funciona bien, y es necesaria para programarlo todo

El funcionamiento de la aplicación es excelente. La aplicación va perfecta y permite configurar todo en la aspiradora. En ella se pueden programar los modos de limpieza, los días que quieres que limpie, tener un registro de todo lo que ha ido haciendo y ver cómo están los accesorios (su nivel de desgaste).

Aplicación para móvil de Yeedi K650 1 de 2

Además, el aspirador tiene un altavoz en español que te habla y te dice cuándo empieza a cargarse, cuando empieza a funcionar, si se ha quedado atascado, etc. Aunque también recibirás un aviso en la app si le pasa algo. ¿Una cosa que nos ha gustado? Le puedes poner el nombre que quieras.

EL MANTENIMIENTO ES SENCILLO, Y LOS REPUESTOS SON FÁCILES DE ENCONTRAR

La aplicación será tu centro de información y al estar en español no tendrás problemas por entender nada. Además, cuando le acoples el accesorio para fregar la propia aspiradora detectará que lo has hecho y activará el modo fregar en el próximo aspirado. Si tienes curiosidad por ver a fondo cómo es su mantenimiento te recomendamos echar un vistazo al vídeo.

Los accesorios duran lo siguiente:

Cepillo principal: 300 horas.

Cepillo lateral: 150 horas.

Filtro: 120 horas.

Aún así, la app te avisará cuando debas cambiar algo y no tendrás que preocuparte de nada. Lo que sí te recomendamos es limpiar los cepillos bien tras cada aspirado o cada dos (depende de la frecuencia con la que lo uses) para evitar que pelos enredados u otra suciedad haga que la efectividad de la limpieza no sea del todo buena. Ah, y es compatible con Alexa. Solo tienes que buscar el skill Yeedi y enlazarlo con tu cuenta (la cual crearás al instalar por primera vez la app). Con Alexa puedes encenderlo o apagarlo, nada más, pero es suficiente para ponerlo a trabajar cuando quieras si prefieres no tenerlo programado.

¿Vale la pena comprar el Yeedi K650?

Este aspirador robot nos ha sorprendido, limpia bien la casa (con mucha potencia), no se atasca y además cubre de forma eficiente toda la superficie. Sin duda, el nivel de funcionamiento está a la altura de algunos que cuestan 2 o 3 veces más. Y ahora vamos con su precio, ya te hemos dicho que te iba a sorprender.

El Yeedi K650 se puede encontrar de oferta por solo 139,99 € desde Amazon usando el cupón 9FHZTZ32 en vez de los 199 € que cuesta habitualmente. ¿Impresionado? Por un precio casi ridículo podrás tener un verdadero robot de limpieza que podrá aspirar toda tu casa, alfombras y será perfecto si necesitas que alguien limpie los pelos de tu perro o gato a diario. Recomendamos su compra sin ninguna duda.

*La oferta solo estará disponible hasta el día 16 de febrero, sé rápido si quieres el tuyo.