UGREEN se está convirtiendo en una de las marcas de accesorios más populares de nuestro país. Su catálogo está repleto de productos de calidad a precios muy buenos. Para muestra, su cargador rápido UGREEN 100 W y su adaptador Bluetooth UGREEN para Switch, ambos analizados aquí en la página. En esta ocasión, queremos analizar otro accesorio de UGREEN que nos parece genial, sobre todo para los que trabajan con portátiles.

Se trata del soporte UGREEN X-Kit que, contrario a lo que podrías pensar, no es simplemente una base de metal articulada. Este accesorio para sostener y elevar tu portátil a cualquier altura no solo te ayudará a mantener una buena postura, sino que además te permitirá tener más puertos en tu PC. ¡Y no es caro! Vamos a conocerlo…

El soporte 2 en 1 para portátiles UGREEN X-Kit es pura ergonomía y versatilidad

Los portátiles son herramientas de trabajo fenomenales, pero tienen varios problemas que el soporte UGREEN X-Kit puede solucionar. ¿Te duele el cuello de tanto mirar la pantalla hacia abajo? Este soporte puede elevar tu portátil para que no tengas que doblar tu cuello. ¿Te faltan puertos para conectar cosas al PC? No te preocupes, el UGREEN X-Kit le añade cinco adicionales. Echa un vistazo a sus especificaciones.

Características UGREEN X-Kit Material de fabricación Aleación de aluminio PC + ABS Silicón. Cuerpo de color obsidian. Dimensiones y peso 254 x 56 x 18,6 mm. Pesa 282,9 gramos. ¿Cuánto peso soporta? 5 kg. Entrada USB-C (5 Gb/s). Salida 2 x USB-A 3.0, Gen1 (5 Gb/s).

1 x HDMI 4K / 2K a 30 Hz y soporte 3D.

1 x SD 3.0 (UHS-1 104 MB/s).

1 x Micro SD 3.0 (UHS-1 104 MB/s). Compatibilidad Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS y Linux OS. Protecciones integradas Contra corto circuito y sobretensión. Consumo energético En espera: 196 mAh.

HDMI: 332 mAh.

USB 3.0: 430 mAh.

SD: 270 mAh.

Todo conectado: 566 mAh. Temperatura de trabajo -10 °C / +60 °C. ¿Qué incluye en la caja? El soporte para portátiles con Hub multipuerto integrado, un cable USB-C a USB-C, una bolsa para guardarlo y el manual de usuario.

¿Cómo es el soporte UGREEN X-Kit para portátiles?

El soporte UGREEN X-Kit no es como otras bases para portátiles que ocupan mucho espacio y hacen que tu lugar de trabajo se vea feo. Sus articulaciones están fabricadas con aleación de aluminio, son delgadas y bastante elegantes. Además, resisten portátiles pesados. En concreto, pueden sostener hasta 5 kg sin problemas. No tambalean ni se sienten débiles.

La parte que sostiene tu portátil no deja rayones, ya que está cubierta con una fina capa de silicona. Para que te hagas una idea de cómo es el UGREEN X-Kit, imagínate dos pequeñas tablas de esquí unidas entre sí por un mecanismo de pliegue de tipo X (de ahí el nombre) que permite abrir y cerrar el soporte fácilmente, así como ajustarlo a cualquier tipo de portátil de entre 11 y 17 pulgadas. Incluso, va muy bien con tablets grandes.

Diseño y detalles del soporte UGREEN X-Kit 1 de 7

Cuando está plegado, mide 25,4 cm de largo y 5,6 cm de ancho. En la mayor parte de su longitud, solo tiene 1,8 cm de grosor, pero las puntas curvas tienen 2,54 cm de grosor. Todo el soporte pesa poco menos de 300 gramos, y la verdad es que es muy cómodo de llevar a cualquier lugar. Cabe bien en una mochila, maletín u otra bolsa bastante grande. De hecho, trae una pequeña bolsa para guardarlo.

Una vez que despliegas el UGREEN X-Kit y encajas tu portátil en él, puedes elevar las articulaciones colocando las patas que tienen debajo en uno de los cuatro agujeros disponibles. Cada agujero te brinda un ángulo de inclinación diferente: 15 grados, 25 grados, 30 grados y 33 grados. Así que puedes adaptarlo perfectamente a tu postura frente al PC, sea cual sea.

En mi experiencia, las inclinaciones de 15 y 25 grados han resultado muy cómodas para escribir con el teclado del portátil. En cambio, las de 30 y 33 grados son mejores para usar periféricos (teclado y ratón externo) o para simplemente ver vídeos o presentaciones en el portátil. De todas formas, esto depende mucho de la mesa donde suelas poner tu PC, así como de la altura de la silla en la que acostumbres sentarte.

Y no te limites a usar el UGREEN X-Kit con portátiles. Si lo ajustas en 33 grados con una tablet grande, queda genial para dibujar o tomar notas con un lápiz óptico. Por cierto, es súper estable en todas las posiciones y con cualquier peso (no superior a 5 kilogramos).

¡El UGREEN X-Kit también es un Hub multipuerto!

Por si fuera poco, si tu portátil o tablet tiene una entrada USB-C, puedes conectarlo al UGREEN X-Kit para poder usar sus múltiples puertos. Para ello, el soporte trae un cable USB-C a USB-C en la caja. De esa forma, sacrificas un puerto USB-C y ganas los siguientes:

Dos puertos USB-A 3.0 de hasta 5 Gb/s de velocidad.

Un HDMI que soporta hasta 4K a 30 Hz.

Una ranura SD con velocidad de hasta 104 MB/s.

Una ranura micro SD con velocidad de hasta 104 MB/s.

Todos estos puertos están en el lado izquierdo y funcionan sin problemas. Sirven para conectar al portátil monitores externos, pendrives, discos externos, mandos, tarjetas para ampliar el almacenamiento y cualquier otra cosa.

Al poner a prueba todos estos puertos, individualmente y en conjunto, no hubo problemas. El ratón funciona bien, los monitores no presentan ningún fallo y los archivos se transfieren por los puertos USB rapidísimo. Eso sí, se extraña muchísimo un puerto USB-C de carga en el soporte pues, en el caso de los iPads y de muchos portátiles, ocupa el único puerto de carga que tienen.

Si le conectas un monitor externo, aparte de que se agotará más rápido la batería, no podrás cargar el portátil en simultáneo. Es decir, tendrás que desconectar el soporte para poder cargarlo. Así que ten eso en cuenta.

Además, cabe destacar que el Hub multipuerto del soporte UGREEN X-Kit no funciona con todos los portátiles. Sin embargo, y afortunadamente, la lista de dispositivos compatibles es bastante amplia. Te la dejamos a continuación para que sepas si funcionará con tu portátil o tablet.

Portátiles y tablets compatibles con el UGREEN X-Kit

Apple : MacBook 12″, MacBook Air 2018 / 2019 / 2020, MacBook Pro 2016 / 2017 / 2018 /2019 / 2020, iPad Pro 2018 / 2020 y iPad Air 4.

: MacBook 12″, MacBook Air 2018 / 2019 / 2020, MacBook Pro 2016 / 2017 / 2018 /2019 / 2020, iPad Pro 2018 / 2020 y iPad Air 4. Microsoft : Surface Book 2 y Surface Go.

: Surface Book 2 y Surface Go. HP : OMEN 4 Pro y EliteBook 1050G1 / Folio G1.

: OMEN 4 Pro y EliteBook 1050G1 / Folio G1. Dell : G3 / G5 / G7 Series, Inspiron 5000 / 7000 y XPS 13 / XPS 15.

: G3 / G5 / G7 Series, Inspiron 5000 / 7000 y XPS 13 / XPS 15. ASUS : VivoBook14 X / 14 X Pro, ZenBook Pro 15 UX580GE y ZenBook Pro UX 581GV.

: VivoBook14 X / 14 X Pro, ZenBook Pro 15 UX580GE y ZenBook Pro UX 581GV. Huawei : MateBook 14 / 13 / X / X Pro, MateBook X Pro 2019, MateBook E/E 2019, MatePad y MatePad Pro.

: MateBook 14 / 13 / X / X Pro, MateBook X Pro 2019, MateBook E/E 2019, MatePad y MatePad Pro. Honor : MagicBook Pro / 2019.

: MagicBook Pro / 2019. Xiaomi : Air 12.5/13.3″ y Pro 15.

: Air 12.5/13.3″ y Pro 15. Lenovo : Legion Y7000 / Y7000p / Y9000K y YOGA 6 Pro ThinkPAD X1 Carbon / Yoga.

: Legion Y7000 / Y7000p / Y9000K y YOGA 6 Pro ThinkPAD X1 Carbon / Yoga. Google : Google PixelBook.

: Google PixelBook. Razer: Blade 15, Blade Pro 17 y Blade Stealt.

¿Vale la pena el soporte UGREEN X-Kit para portátiles?

Si quieres mejorar tu postura frente al portátil, te recomendamos este soporte sin dudarlo. No solo por lo práctico que es su sistema plegable y ajustable con 4 ángulos, sino también por su Hub multipuerto incorporado que no es fácil de encontrar en este tipo de accesorios. Lo único malo que tiene es que no deja cargar el portátil mientras estás usando el Hub. Más allá de eso, los 64 € que cuesta realmente valen la pena. ¡Tu cuello te lo agradecerá!