La tecnología debería hacernos la vida más simple. Y tener un cargador para cada dispositivo que usamos no es precisamente lo que buscamos. Lo ideal sería tener un solo cargador que sea capaz de cargar rápido la batería de todos los dispositivos que usas, incluso a la vez. Dicho cargador debería ser muy potente para aprovechar las tecnologías de carga rápida que soportan los gadgets de hoy en día.

El nuevo UGREEN 100 W es justamente el cargador que soñábamos. Lo hemos estado usando desde hace varios días y ha terminado siendo uno de nuestros accesorios indispensables para el día a día. Es capaz de cargar un móvil, unos auriculares, un portátil e incluso una Nintendo Switch, ¡al mismo tiempo! Gracias a su potencia de 100 W, carga a la mayor velocidad posible todos estos dispositivos en muy poco tiempo. Vamos a analizarlo…

El UGREEN 100 W es el único cargador rápido que necesitarás: mucha potencia y versatilidad

El UGREEN 100 W es un cargador universal compacto con tecnología GaN y cuatro puertos (tres USB C y un USB A) con los que puedes cargar hasta 4 dispositivos a la vez. Todos sus puertos soportan carga rápida, por lo que es el único cargador que necesitarás para llenar la batería de tus dispositivos en poco tiempo. Aquí tienes abajo todas sus especificaciones.

Características Cargador rápido UGREEN 100 W GaN Dimensiones y peso 69 x 69 x 33 mm. 235 gramos. Potencia total de salida 100 W. Potencia de salida individual USB C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100 W máximo.

USB C3: 5V/3A, 9V/2.5A, 12V/1.88A, 22,5 W máximo.

USB A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 22,5 W máximo. Potencia estática ≤0.3 W. Protocolos soportados USB C1/C2: PD 3.0, PD 2.0, PPS y QC4+.

USB C3: QC 3.0, FCP y SCP.

USB A: QC 3.0, QC 2.0, SCP, FCP, AFC, Apple 2.4 y BC 1.2. Protección Contra sobretensión de entrada. Contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuitos de salida. Temperatura en funcionamiento Entre 0 y 35 °C. Compatibilidad Móviles Android, iPhone, portátiles, iPad, MacBook, auriculares, Nintendo Switch, entre otros.

¿Cómo es el cargador rápido UGREEN 100 W GaN?

El cargador UGREEN 100 W tiene una calidad de fabricación excelente. Cuando lo tienes en la mano, sientes que es un producto bien hecho y de calidad. Cuenta con un chasis de policarbonato con textura anti-huellas que es bastante resistente. Lo puedes llevar en un bolso, cartera o hasta en el bolsillo del pantalón sin preocupaciones, pues no es para nada frágil y es imposible que se dañe con un golpe.

Pesa casi lo mismo que un móvil (235 gramos), pero lo mejor de su diseño es que cabe perfectamente en la palma de la mano. Es muy compacto. No ocupa mucho espacio y eso hace que sea ideal para llevar a cualquier lugar sin que se convierta en un problema.

Poniéndonos un poco más técnicos, el cargador cuenta con 4 puertos; tres de ellos son USB C y uno es USB A. Los primeros dos puertos USB C (de arriba hacia abajo) te permiten cargar a la velocidad máxima de 100 W. Los otros dos puertos están limitados a 22,5 W (por más que no haya nada conectado a los otros puertos). Ten en cuenta que la potencia de 100 W del cargador es global. Por tanto, si uno de tus dispositivos se está cargando a 60 W, el resto de puertos solo podrán ofrecerte 40 W de carga entre todos.

En resumen, si solo usas los dos primeros puertos USB C, podrás cargar un portátil a 65 W y un móvil a 30 W simultáneamente, por ejemplo. Pero si usas los tres primeros puertos a la vez, la carga se distribuirá de esta forma: 45 W + 30 W + 22,5 W. Y si usas los cuatro puertos al mismo tiempo, homogéneamente la potencia máxima de 100 W se repartirá así: 27,5 W + 27,5 W + 22,5 W + 22,5 W.

De todas formas, recuerda que algunos dispositivos como los auriculares no usan una carga rápida muy veloz, por lo que puedes cargarlos simultáneamente con otros dispositivos que tiene una carga ultrarrápida sin problema. Y no tienes que preocuparte por la seguridad del cargador, ya que tiene protecciones integradas contra cortocircuitos, sobretensiones y sobrecorrientes mediante un chip inteligente de UGREEN. Incluso tiene resistencia al fuego UL94-V0.

Por si fuera poco, usa la tecnología GaN (nitruro de galio) en su semiconductor interno, la cual impide que se caliente en exceso como un cargador normal. De hecho, la temperatura máxima que alcanza es de apenas 35 °C. Para tener una potencia de 100 W, nos sorprende que se mantenga a tan baja temperatura.

Con respecto a la compatibilidad, puedes usarlo con cualquier dispositivo que se cargue con un cable USB. Es decir, puede cargar cualquier móvil (Android o iPhone) del mercado, así como tablets, auriculares, portátiles con carga por USB-C (como el MacBook Pro y Surface), mandos de consolas, la Nintendo Switch, entre otros. Eso sí, no trae ningún cable, así que tienes que comprarlos (o usar el que trajeron tus dispositivos).

¿Qué tal funciona el cargador rápido UGREEN 100 W GaN?

Hemos usado este cargador UGREEN 100 W con distintos móviles, tablets y portátiles, y no nos ha dado problemas. Todos los ha cargado muy rápido, pues es compatible con los protocolos de carga rápida que usan las principales compañías (Apple, Samsung, Huawei y Xiaomi). Sin embargo, no soporta la tecnología VOOC de carga rápida de OPPO, así que ten eso en cuenta.

Aquí te dejamos los resultados de algunas pruebas de carga que hicimos con este cargador:

iPhone 12 : de 0 a 60 % en solo 30 minutos.

: de 0 a 60 % en solo 30 minutos. MacBook Pro de 13″ : de 0 a 100 % en apenas 1,8 horas.

: de 0 a 100 % en apenas 1,8 horas. Huawei P30 : de 0 a 100 % en 70 minutos (5 % más lento que el cargador original).

: de 0 a 100 % en 70 minutos (5 % más lento que el cargador original). Nintendo Switch : de 0 a 100 % en 2 horas y 57 minutos (6 % más rápido que el cargador original).

: de 0 a 100 % en 2 horas y 57 minutos (6 % más rápido que el cargador original). Honor MagicBook 15: de 0 a 100 % en 1 hora y 10 minutos.

Como puedes ver, la velocidad de carga de este cargador depende principalmente de la tecnología de carga rápida que soporte cada dispositivo. En algunos casos puede cargar más rápido que el cargador rápido oficial que vende el fabricante, mientras que en otros casos carga un poco más lento. Sin embargo, la diferencia suele ser de solo un 5 %. No la notarás.

Lo que sí notamos nosotros es que el cargador tiende a disminuir un poco la velocidad de carga (sobre todo en los dispositivos que se cargan a más de 40 W) tras pasar el 60 % de nivel de batería. Suponemos que hace esto para proteger la batería de tu dispositivo.

¿Vale la pena el cargador rápido UGREEN 100 W?

En definitiva, el UGREEN 100 W GaN es un cargador muy potente y versátil que puede cargar rápido todos tus dispositivos de forma segura. ¿Lo recomendamos? Por supuesto que sí. Te ahorra el tener que comprar un cargador rápido específico para cada uno de tus dispositivos, te permite cargar varios a la vez y su diseño compacto hace que sea un acompañante de viajes perfecto.

Y por todo lo que hace, nos parece que tiene un precio justo. Lo puedes conseguir por 59,99 € (de oferta) en Amazon usando este botón: