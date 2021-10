La Nintendo Switch es la mejor consola portátil del mercado en la actualidad, y la que más vende de todas. Pero, ¿es perfecta? NO. No es muy potente (usa un hardware de 2017), pero lo más insólito de todo es que no funciona con auriculares Bluetooth. Eso impide que puedas usarla con auriculares inalámbricos. ¿Qué sentido tiene una consola portátil que te obliga a estar atado al cable de los auriculares? En pleno 2021, ninguno.

Por suerte, en las tiendas puedes encontrar pequeños adaptadores para añadir Bluetooth a tu consola Nintendo Switch y así poder usarla con auriculares inalámbricos. Nosotros hemos probado el de la marca UGREEN y enseguida te contamos nuestra experiencia con él. ¿Es la mejor forma de usar auriculares inalámbricos con la Switch? ¿Tiene mucha latencia? Las respuestas a continuación.

El adaptador Bluetooth UGREEN es un gadget imprescindible para tu Nintendo Switch

Si ya estás acostumbrado a usar auriculares Bluetooth con todos tus dispositivos, el adaptador UGREEN es indispensable para ti. Se conecta al jack de 3.5 mm de tu Nintendo Switch y le añade conectividad Bluetooth 5.0. ¡Así de simple! De esa forma, resuelve una limitación de serie muy importante de la consola para que puedas conectarle cualquier auricular o altavoz inalámbrico que tengas.

Características Adaptador Bluetooth UGREEN para Switch Dimensiones y peso 5,8 x 1,9 x 1,2 cm. 11 gramos. Conector Jack de 3.5 mm. Con puerto USB-C para cargarlo. Conectividad inalámbrica Bluetooth 5.0 con un rango de hasta 10 metros. Batería 120 mAh para una autonomía de hasta 8 horas. Tiempo de carga 2 horas. Tecnologías de transmisión aptX, aptX LL y SBC. Rango de frecuencia 2,402 GHz – 2,480 GHz. Frecuencia de respuesta 20 Hz – 20 kHz. Retraso de Bluetooth atpX LL < 40 ms. ¿Qué incluye en la caja? El adaptador Bluetooth para la Switch y el cable USB-C para cargarlo.

¿Cómo es el adaptador Bluetooth UGREEN para la Nintendo Switch y cómo se usa?

El adaptador Bluetooth UGREEN para la Nintendo Switch (compatible con las Switch, Switch Lite y Switch OLED) es un pequeño dispositivo que apenas pesa 11 gramos. Tiene un diseño genial con los colores rojo y azul característicos de la Switch original, por lo que no desentona con el estilo de la consola y queda muy bien. Además, la superficie interna del adaptador que se pone en contacto directo con la consola está hecha con una goma suave para proteger su carcasa.

Usarlo es muy fácil: solo tienes que insertarlo en el conector para auriculares de la Switch y encenderlo manteniendo pulsado 3 segundos el único botón que trae. La primera vez entrará en modo emparejamiento (la luz parpadeará en azul y rojo), si no pulsa el botón dos veces seguidas para entrar en este modo. Luego, enciende tus auriculares Bluetooth y estos se conectarán automáticamente a la consola. ¡Así de sencillo!

Conector y puerto USB-C del adaptador Bluetooth UGREEN para Switch 1 de 2

El adaptador tiene un pequeño indicador LED debajo del botón para que sepas si está encendido, apagado, conectándose o conectado. En la parte de abajo, tiene un puerto USB-C para cargarlo. Por cierto, usa una batería propia de 120 mAh (no gasta la batería de la consola, y eso es genial) y alcanza una autonomía de 8 horas. Solo tendrás que cargarlo cada 2 días, más o menos, dependiendo de tus hábitos como jugador.

Tarda en cargarse por completo unas 2 horas, lo cual nos parece mucho tiempo para una batería tan pequeña. Si se te descarga durante una partida porque se te olvidó cargarlo previamente, tendrás que esperar un buen rato para volver a la acción. Así que procura mantenerlo siempre cargado.

¿Qué tal funciona el adaptador Bluetooth UGREEN para la Nintendo Switch? ¿Cómo es la latencia?

Pese a que no hay ninguna pantalla que nos guíe, no hemos tenido ningún problema durante el proceso de emparejamiento del adaptador con los auriculares. Siempre y cuando apagues el Bluetooth de los dispositivos que están alrededor, los auriculares se conectarán automáticamente al adaptador. Y es que, si hay un móvil cerca con el Bluetooth encendido, por ejemplo, los auriculares entrarán en conflicto porque intentarán conectarse al teléfono y no al adaptador.

Algo que nos gustó mucho es que el adaptador permite conectar a la Switch dos pares de auriculares simultáneamente. Así, si dos personas están jugando en la misma consola, ambas podrán escuchar la partida con sus respectivos auriculares. Y si te pones creativo, también puedes conectarle dos altavoces inalámbricos para crear un sonido estéreo envolvente para tu Nintendo Switch.

En términos de latencia, no hemos detectado ningún retraso o lag en la reproducción de audio. Todos los sonidos que salen de la consola llegan instantáneamente a los auriculares sin un retraso apreciable que arruine la experiencia de juego. Y esto es posible gracias a la tecnología aptX que utiliza el adaptador, la cual reduce la latencia al mínimo.

Lo único que podríamos criticar es que hace que los auriculares suenen un poco más bajos de lo normal, pero tampoco es para tanto. De hecho, es algo positivo en algunos casos. Si tus auriculares son de esos que al llevarlos al volumen máximo distorsionan, con este adaptador no notarás ese problema al jugar en tu Switch.

Lo que más nos sorprendió del adaptador es que funciona con muchos otros dispositivos. Puedes usarlo en el conector de auriculares de un móvil, PC o televisor y, aunque no lo creas, funciona perfectamente. Es cierto que en estos dispositivos no se necesita el adaptador, ya que tienen otras conectividades, pero es algo que nos parece importante resaltar.

También sirve con otras consolas de Nintendo como la 2DS y la 3DS, pero no se adapta bien al diseño de estas, por lo que termina siendo un poco incómodo de usar. En la Switch queda mucho mejor.

¿Vale la pena el adaptador Bluetooth UGREEN para la Nintendo Switch?

No tiene ningún sentido que una consola portátil como la Switch, que es genial para jugar en cualquier lugar sin límites, no tenga Bluetooth para jugar con auriculares inalámbricos de una forma más cómoda. El adaptador Bluetooth UGREEN resuelve esta limitación de una manera muy sencilla y económica, y por eso vale mucho la pena. Cumple con lo que promete a la perfección.

Te permite conectar dos pares de auriculares inalámbricos a la vez a tu Switch, e incluso conectarle altavoces o barras de sonido por Bluetooth. Aparte, ocupa muy poco espacio y queda muy bien con la consola. Aunque no suelas jugar con auriculares, te recomendamos al 100 % este accesorio para tu Switch por su bajo coste y su gran utilidad.

OFERTA LIMITADA Desde hoy, día 11, al 13 de octubre lo puedes conseguir por solo 23,99 € usando el cupón JYE5DQF5 + el cupón que se puede activar en Amazon.

P.D: las últimas versiones de software de la Switch empiezan a permitir conectar auriculares Bluetooth pero con muchas limitaciones. Es por eso que, si no quieres actualizar, o no puedes (porque tienes algún tipo de modificación), esta seguirá siendo una gran solución para ti.