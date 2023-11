Hace no mucho analizamos el cargador rápido UGREEN Nexode 100W, un dispositivo que nos encantó por ser compacto, veloz y perfecto para tener en el escritorio. Sin embargo, puede no ser ideal para los usuarios de iPhone que quieran utilizar la útil carga inalámbrica MagSafe. Por suerte, UGREEN ha lanzado una nueva versión de este cargador adaptada para los usuarios de Apple.

El UGREEN Nexode 100W con MagSafe ya está aquí y lo tenemos en nuestra mesa de análisis para contarte si vale la pena. Su factor de forma es completamente diferente e incluye una almohadilla de carga inalámbrica plegable con MagSafe que sirve para recargar tu iPhone y como soporte. Además, trae tres puertos USB adicionales para cargar tu portátil, auriculares, etc.

Acompáñanos a descubrir cómo es este cargador, qué ofrece y si vale la pena para tus dispositivos.

UGREEN Nexode 100W con MagSafe: un cargador 4 en 1 ideal para iPhones y MacBooks

El cargador UGREEN Nexode 100W con MagSafe tiene un total de dos puertos USB-C, un puerto USB-A y una almohadilla de carga inalámbrica MagSafe. Por si no lo sabes, MagSafe es la tecnología de carga inalámbrica patentada por Apple que se diferencia de la tradicional por el uso de una adhesión magnética entre el dispositivo y el cargador, lo cual reduce el desperdicio de energía y aumenta la eficiencia de la carga.

Desde la serie iPhone 12 en adelante, todos los móviles de Apple son compatibles con MagSafe pues incorporan un aro magnético en su tapa trasera. Los móviles Android (de Samsung, Xiaomi, Huawei, etc.) no cuentan con este magnetismo, aunque se le puede añadir con accesorios de terceros. De ahí a que afirmemos que este cargador es ideal para móviles iPhone y no tanto para Android.

Características UGREEN Nexode 100W con MagSafe Dimensiones y peso 92 x 60 x 60 mm. 591 gramos. Potencia total de salida 100 W. Potencia de salida USB C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/5A 100W Max; PPS:3.3-21V/5A.

USB A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A 22.5W Max

Carga inalámbrica:5W / 7,5W / 15W. Potencia de entrada 100 – 240V~50 / 60Hz / 1.8A Max. Tecnología del cargador GaN II. Protección Protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensión, protección térmica contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecorriente, sistema dispensador de energía y protección contra sobrecarga. Temperatura en funcionamiento Entre 0 y 35 °C. Compatibilidad Móviles Android, iPhone, portátiles, iPad, MacBook, auriculares, Nintendo Switch, Steam Deck, entre otros.

¿Cómo es el cargador rápido UGREEN Nexode 100W con MagSafe?

El cargador UGREEN Nexode 100W con MagSafe tiene un diseño tipo torre muy elegante con un acabado mate de color gris. Su calidad de construcción es impecable, pues se siente robusto y muy bien fabricado. En la parte inferior, cuenta con una entrada de alimentación. Allí se conecta el cable de 2 metros que viene en la caja.

En cuanto a puertos de carga, ofrece tres diferentes: dos USB-C y un USB-A. Y en la parte de arriba tiene la almohadilla de carga inalámbrica magnética que es ajustable. Puedes plegarla en 65 grados para usarla como soporte y poner el móvil en vertical u horizontal. Y esto nos encanta porque permite utilizar el smartphone para ver la hora o vídeos mientras se está cargando.

Todos los detalles del cargador UGREEN Nexode 100W con MagSafe 1 de 5

Como puedes ver en las imágenes de la galería, el UGREEN Nexode 100W con MagSafe se ve mucho más grande que la versión sin MagSafe. Aparte, pesa unos 300 gramos más, por lo que no es la mejor opción como cargador rápido para viajes. No obstante, cabe aclarar que realmente no es tan grande como parece y cabe perfectamente en un bolso pequeño.

Está diseñado principalmente para tenerlo fijo en un escritorio, y eso lo puedes notar por su diseño alargado que no ocupa mucho espacio en una mesa, y por las gomas que tiene en la parte de abajo para que no se deslice.

¿Qué tal funciona el cargador rápido UGREEN Nexode 100W con MagSafe?

Como lo dice su nombre, este cargador ofrece una velocidad de carga máxima de 100 W. Sin embargo, solo conseguirás aprovechar esta velocidad si el dispositivo que quieres cargar la soporta y si solo utilizas un puerto USB-C del cargador. Una vez que conectas múltiples dispositivos al cargador, la velocidad máxima se reparte entre todas las salidas tal como puedes ver en el siguiente esquema:

Es importante matizar que la carga inalámbrica de este cargador utiliza el protocolo Qi que es 100% compatible con todos los móviles iPhone. También funciona con móviles Android, pero según de la marca que sea, es probable que no soporte la máxima velocidad de 15 W. Y lastimosamente, con un móvil Android no podrás aprovechar el magnetismo de la almohadilla de carga inálambrica de este cargador.

Con respecto a los tiempos de carga, el UGREEN Nexode 100W con MagSafe puede cargar en solo 30 mintuos un MacBook Air M2 al 50% utilizando únicamente su puerto USB-C. Y con la carga inalámbrica, es posible recargar del 30 al 100% un iPhone 14 Pro en menos de 2 horas.

Una de las preguntas que te puedes hacer es cuánto se calienta el cargador. Gracias al uso de la tecnología GaN II, se mantiene frío cuando enchufas solo un smartphone al cargador. Si conectas más de un dispositivo al cargador, el calor ya se empieza a notar, aunque en nuestra experiencia nunca se calentó tanto que no pudiera tocarlo.

¿Vale la pena el cargador rápido UGREEN Nexode 100W con MagSafe?

Si buscas un cargador rápido que te permita cargar a la máxima velocidad posible un MacBook, un iPhone y un par de dispositivos más, entonces el UGREEN Nexode 100W con MagSafe es una excelente opción. De hecho, nos parece la mejor estación de carga para usuarios con dispositivos de Apple.

Ahora bien, si tu móvil es Android o no soporta MagSafe, la verdad es que no le vemos sentido comprar este cargador, ya que no podrás usar correctamente su almohadilla de carga inalámbrica. Tu Android no se quedará adherido magnéticamente al cargador (salvo que compres un adaptador) y no podrás usarlo como soporte.

Su precio habitual es de 179,99 €, lo cual no nos parece muy exagerado considerando lo que cuestan los cargadores MagSafe de Apple. Sin embargo, personalmente yo esperaría a una oferta, pues sí es bastante caro.

De hecho, del 17 al 27 de noviembre puedes conseguirlo con un 30% de descuento usando los siguientes botones: