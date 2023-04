UGREEN es una de las mejores marcas de accesorios para smartphones y otros dispositivos de la actualidad. Sus productos son de gran calidad y sus precios son más asequibles que los de las marcas de móviles. Hace poco más de un año analizamos su cargador rápido de 100 W que nos gustó en todo sentido, pero entendemos que por su factor de forma de cargador de pared quizás no sea lo que muchas personas buscan, sobre todo porque ocupa mucho espacio en los enchufes y no es muy versátil.

De ahí a que el fabricante haya lanzado un nuevo modelo de este cargador con un factor de forma de sobremesa o escritorio. El nuevo UGREEN Nexode 100W puede colocarse sobre una mesa para acceder a sus múltiples puertos de forma fácil y sencilla sin bloquear otros enchufes. Trae 3 puertos USB-C y un USB-A con la potencia suficiente para ser el único cargador que necesitas tener en tu escritorio.

Si quieres saber más sobre este cargador, enseguida te contamos nuestra experiencia con él y si merece la pena.

UGREEN Nexode 100W: un cargador rápido de escritorio con 4 puertos y cable de 2 metros

El UGREEN Nexode 100W es un cargador de mesa que se conecta a la corriente mediante un cable de 2 metros. Ofrece tres puertos USB-C y una entrada USB-A para cargar todos tus dispositivos con una potencia máxima de 100 W (puede variar, pero eso te lo explicaremos en detalle más adelante). Utiliza la tecnología GaN II y múltiples sistemas de protección integrados. Te dejamos con su ficha técnica antes de hablar en profundidad de sus características:

Características UGREEN Nexode 100W Dimensiones y peso 8,7 x 8,4 x 3,0 cm. 289 gramos. Potencia total de salida 100 W. Potencia de salida individual USB C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100 W Max; PPS: 3.3-21V/5A.

USB C3:5V/3A, 9V/2.5A, 12V/1.87A 22.5 W Max, PPS: 3.3-5.9V/3A 3.3-11V/2A.

USB A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A 22.5 W Max. Potencia estática ≤0.3 W. Protocolos soportados USB-C: PD3.0, PPS, QC4+ (QC4.0/QC3.0), SCP (10V2.25A), FCP, AFC, 5V2.4A, BC1.2.

USB-A: SCP (10V2.25A), QC3.0, FCP, AFC, 5V2.4A, BC1.2. Protección Protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensión, protección térmica contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecorriente, sistema dispensador de energía y protección contra sobrecarga. Temperatura en funcionamiento Entre 0 y 35 °C. Compatibilidad Móviles Android, iPhone, portátiles, iPad, MacBook, auriculares, Nintendo Switch, Steam Deck, entre otros.

¿Cómo es el cargador rápido UGREEN Nexode 100W?

A pesar de ser un cargador de escritorio, el UGREEN Nexode 100W es lo suficientemente compacto y ligero para llevarlo contigo a cualquier lugar. Mide 8,7 x 8,4 x 3,0 centímetros y pesa tan solo 289 gramos. ¡No ocupará mucho espacio en tu mesa de trabajo!

Viene con un cable de 2 metros de largo para conectarse a la corriente y en la parte de abajo cuenta con cuatro soportes para posarse de forma fija en cualquier mesa o superficie sólida.

Nos gustó mucho su calidad de construcción. Su carcasa es sólida y robusta, y el cargador en general se siente muy prémium. Además, los puertos están bien instalados y no se mueven para nada cuando les conectas un cable.

Todos los detalles del cargador UGREEN Nexode 100W 1 de 4

Ahora bien, hablemos de números concretos. El UGREEN Nexode 100W tiene tres puertos USB-C, de los cuales solo los etiquetados como «USB-C1» y «USB-C2» pueden cargar con la potencia máxima de 100 W. El puerto «USB-C3» está limitado a 22,5 W, mientras que el único puerto USB-A ofrece una carga máxima de 22,5 W con el protocolo SCP y de 18 W con el protocolo QC.

Lo anterior solo es válido cuando se utilizan los puertos individualmente. Es decir, cuando utilizas dos o más puertos a la vez, el cargador repartirá la potencia máxima de 100 W entre todos los puertos activos. ¿De qué manera? Aquí te dejamos una imagen que te explica mejor que cualquier palabra:

Y no tienes que preocuparte por usar todos los puertos del cargador al mismo tiempo, ya que hace uso de la tecnología GaN II (nitruro de galio) en su semiconductor interno, que evita que su temperatura supere los 35 ºC durante la carga. Además, cuenta con muchos sistemas de seguridad integrados que lo protegen frente a cortocircuitos, sobretensión, sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobrecarga, así como resistencia al fuego UL94-V0.

Por otra parte, con respecto a la compatibilidad, se puede usar con cualquier dispositivo que se pueda cargar con un cable USB. Eso sí, ten en cuenta que el cargador no incluye ningún cable y sus puertos de carga más rápidos son USB-C hembra. ¿Qué significa eso? Que si no tienes un cable USB-C a USB-C en casa no podrás usar sus puertos más rápidos (tendrás que comprarlo aparte).

De cualquier manera, siempre y cuando tengas al menos un cable USB-A a USB-C o microUSB, y un cable USB-C a USB-C, podrás cargar cualquier móvil (Android o iPhone), tablets, auriculares, portátiles con carga por USB-C (como el MacBook Pro y Surface), mandos de consolas, la Nintendo Switch, la Steam Deck, entre otros. En definitiva, no hay dispositivo que no puede cargar.

¿Qué tal funciona el cargador rápido UGREEN Nexode 100W?

El UGREEN Nexode 100W soporta los protocolos de carga rápida más populares del mercado, tales como PD 3.0, PPS y QC4+ (puedes ver todos los compatibles en la ficha técnica de arriba). Eso significa que es compatible con la velocidad máxima de carga de los MacBook, Surface, iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Google Pixel, Steam Deck y Nintendo Switch. Lastimosamente, no soporta tecnologías de carga rápida específicas, propias de algunas compañías, como la VOOC de OPPO.

Aquí te dejamos los resultados de algunas pruebas de carga que hicimos con este cargador:

MacBook Pro de 14″ : de 0 a 51 % en apenas 30 minutos.

: de 0 a 51 % en apenas 30 minutos. MacBook Air M2: de 0 a 100 % en 1,5 horas.

También lo probamos con móviles que soportan carga rápida y, aunque no medimos el tiempo que tardaron en llenarse al 100%, notamos que la diferencia con sus respectivos cargadores oficiales es prácticamente inexistente. Con el UGREEN Nexode 100W cargarás igual de rápido tus dispositivos que con sus cargadores oficiales, pero con la diferencia de que con solo este cargador podrás cargar hasta cuatro dispositivos a la vez.

¿Merece la pena el cargador rápido UGREEN Nexode 100W?

Si quieres un cargador rápido para tener en tu escritorio, el UGREEN Nexode 100W es muy recomendado. Es compatible con los protocolos de carga de los móviles y portátiles más populares, puede cargar hasta 4 dispositivos a la vez y es lo suficientemente potente para no que no tengas que esperar mucho por la carga completa. Además, está fabricado con materiales de calidad y todas las medidas de seguridad pertinentes.

Si tuviéramos que decir algo que no nos gustó de este cargador es que no trae el cable USB-C a USB-C necesario para aprovechar sus puertos más veloces (evidentemente, esto no será un problema para ti si ya tienes ese cable). Asimismo, echamos en falta un LED para poder ver dónde está el cargador a oscuras o indicar si está en funcionamiento. Aun así, lo recomendamos al 100%.