Aunque los auriculares inalámbricos pequeños han mejorado mucho con el pasar de los años, puede que prefieras los cascos que cubren toda tu oreja. La ventaja de los auriculares con este diseño es que aíslan mejor del ruido exterior para no escuchar las interferencias del entorno y concentrarte en tu música. Y si incluyen tecnologías de cancelación de ruido, como los Tronsmart Apollo Q10 que hemos tenido la oportunidad de probar, muchísimo mejor.

A continuación, te contaremos cómo son los cascos Tronsmart Apollo Q10, que valen menos de 60 € y realmente nos parecen los mejores del mercado en calidad-precio. Tienen una autonomía brutal de hasta 100 horas, un sonido de gran nivel y una cancelación de ruido activa (ANC) muy efectiva. Además, resultan muy cómodos de llevar y son plegables, por lo que pueden ocupar muy poco espacio. Acompáñanos a conocerlos mejor…

Los Tronsmart Apollo Q10 son auriculares cómodos, versátiles y aislantes

Lo que más nos gustó de los auriculares Tronsmart Apollo Q10 es lo cómodos que resultan. Puedes llevarlos puestos muchas horas y ni te das cuenta. Y es que apenas pesan 225 gramos. Además, tienen un diseño muy ergonómico y se pueden doblar para que ocupen menos espacio en tu escritorio o en tu mochila. Hasta incluyen su propia funda para guardarlos y transportarlos de manera segura.

Cabe destacar que sus almohadillas cubren completamente las orejas y son muy agradables al tacto. Tienen una almohadilla extra en la diadema que hace que los auriculares se sujeten firmemente y se sientan más cómodos. Su cuerpo principal es de plástico con un texturizado mate anti-huellas. En general, su calidad de construcción nos parece excelente, sólida, y no tenemos ninguna queja al respecto.

Como sucede con otros cascos premium, los Tronsmart Apollo Q10 te permiten girar los auriculares verticalmente hasta 90 grados para adaptarlos mejor a la inclinación de las orejas. Incluso, ofrecen la posibilidad de girarlos horizontalmente para reducir la presión que podrían causar. Y gracias a la diadema retráctil, puedes ajustar la extensión de estos cascos para adaptarlos de manera perfecta a cualquier persona, independientemente de su edad.

Botones sutiles que ofrecen un control fácil e intuitivo

Otra cosa que nos gustó de los Apollo Tronsmart Q10 es que sus botones y touchpad para controlarlos están camuflados en el auricular derecho. Eso sí, el touchpad (o panel táctil) donde se controlan la mayoría de las acciones es bastante grande para que sea fácil y cómodo controlarlos. Dichas acciones se ejecutan haciendo gestos con el dedo en el touchpad de la siguiente manera:

Pausar : dos toques.

: dos toques. Subir o bajar volumen : deslizar hacia arriba o hacia abajo.

: deslizar hacia arriba o hacia abajo. Siguiente canción o canción anterior : deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda.

: deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda. Activar/desactivar ANC : mantén pulsado durante 3 segundos. Además de encender o apagar la cancelación de ruido, así también se activa el modo ambiente.

: mantén pulsado durante 3 segundos. Además de encender o apagar la cancelación de ruido, así también se activa el modo ambiente. Rechazar llamada : mantén pulsado durante 3 segundos durante una llamada entrante.

: mantén pulsado durante 3 segundos durante una llamada entrante. Contestar o colgar una llamada: dos toques.

Debemos decir que el touchpad reconoce rápido y muy bien cada uno de estos gestos, así que no tendrás problemas con ellos. De todas formas, si no te gustan, puedes cambiarlos desde la aplicación oficial de estos auriculares donde también se puede modificar la ecualización.

Por otro lado, vale la pena resaltar que en el auricular derecho de los Tronsmart Apollo Q10 hay dos botones para invocar al asistente y para apagarlos (o encenderlos), así como un indicador LED. Todo esto no se ve desde fuera, lo cual nos parece genial pues mantiene un diseño minimalista y elegante.

Sonido de gran calidad con ANC y conexión Bluetooth estable, sin retrasos

Los Tronsmart Apollo Q10 son auriculares que se conectan a tu móvil, PC u otro dispositivo mediante Bluetooth 5.0 de forma inalámbrica. No se pueden usar con cable, pues no tienen jack de auriculares y su puerto USB-C es solo para cargarlos. Lo bueno es que tienen un alcance amplio (unos 15 metros) y no presentan lag ni microcortes durante la reproducción de audio. Por cierto, son compatibles con los códecs SBC y AAC.

Por otro lado, debemos admitir que tienen un sonido muy bueno, sin ser brillante. Los bajos son bastante potentes, los tonos medios y altos se reproducen con fidelidad y las voces suenan nítidas. Pero lo verdaderamente asombroso de estos auriculares es su cancelación de ruido activa que suprime el ruido ambiental con el uso de una serie de micrófonos integrados. Junto con las almohadillas, la ANC de estos cascos aísla muy bien tus oídos de lo que sucede a tu alrededor para solamente escuchar lo que se reproduce a través de ellos.

Autonomía de hasta 100 horas y se cargan en solo 3

Lo más destacado que encontramos en el interior de los Tronsmart Apollo Q10 es lo siguiente:

Drivers dinámicos de 40 mm .

. 5 micrófonos para las llamadas y la ANC.

para las llamadas y la ANC. Batería de 1200 mAh.

Como puedes ver, estos auriculares tienen un batería bastante grande que podrías pensar que proporciona una autonomía de unas… 30 horas, digamos. Pero no, gracias a una tecnología patentada de Tronsmart, estos cascos alcanzan una autonomía de 100 horas. ¡No se descargan nunca! Aunque sea con el ANC desactivado y con el volumen al 50%, nos ha parecido increíble la autonomía que tienen siendo tan ligeros.

Realmente no conocemos otros auriculares de este estilo que tengan una autonomía tan prolongada, por lo que este es sin duda su máximo atractivo. Y cuando se descargan, puedes llenar su batería de 0 a 100% en apenas 3 horas.

¿Valen la pena los Tronsmart Apollo Q10?

Siempre que evaluamos si un producto vale la pena, es necesario considerar su precio. En este caso, los Tronsmart Apollo Q10 no son auriculares de estudio, pero tampoco valen como si lo fueran. Cuestan unos 59 € y te ofrecen un control táctil intuitivo, autonomía de 100 horas, cancelación de ruido eficaz, diseño cómodo y elegante, y un sonido de calidad. En resumen, tienen una relación calidad-precio muy elevada.

Para escuchar música, jugar a videojuegos o ver películas y series son perfectos. Incluso son ideales para el trabajo en casa. Por tanto, nuestra conclusión es que sí valen la pena y los recomendamos a todos los que quieran unos auriculares inalámbricos de calidad con cancelación de ruido activa para evitar los ruidos molestos.