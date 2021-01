Sabemos que encontrar una tablet decente por poco dinero no es una tarea sencilla, pues hay que buscar entre los miles de modelos que existen. Teclast es uno de los fabricantes que lleva años en el mercado y tiene algunas opciones interesantes, como esta Teclast M40. La hemos probado a fondo y a continuación podrás ver su análisis, pero ya te avanzamos que es una tablet muy interesante al precio que se puede encontrar ahora mismo, ¡SOLO 140€!

Se trata de una tablet de 10 pulgadas con 4G, 128 GB de almacenamiento y un rendimiento más que aceptable para todo tipo de apps de edición, ofimática e incluso para la gran mayoría de juegos. A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre ella.

La Teclast M40 nos ha parecido un gran dispositivo porque por un precio muy contenido tendrás una tablet de 10 pulgadas con 4G perfecta para trabajar en todas partes. Además, esta tablet tiene un rendimiento muy bueno y es difícil encontrar algo así en este tamaño.

Antes de explorarla a fondo nos gustaría hacer un repaso a sus especificaciones técnicas.

Características Teclast M40 Dimensiones y peso 25,20 x 16,20 x 0,95 cm con un peso de 564 gramos. Pantalla 10,1″ con resolución Full HD (1920 × 1200 píxeles), LCD IPS Capacitiva con multitouch. Procesador UNISOC Tiger T618 de 8 núcleos a 2 GHz (fabricado en 12 nm). Con gráfica Mali G52 MP2. RAM 6 GB de RAM LPDDR4. Almacenamiento 128 GB compatible con microSD de hasta 128 GB. Cámara trasera 8 MP. Cámara frontal 5 MP. Conectividad y extras WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, USB OTG, jack para auriculares, GPS + GLONASS + GALILEDO + BDS y Bluetooth 5.0. Batería 6000 mAh sin carga rápida. Sistema operativo Android 10.

Como puedes ver es una tablet bastante completa con pantalla Full HD y un hardware bastante decente. Su procesador tiene un rendimiento superior a un Snapdragon 835 y se complementa con una buena cantidad de RAM para que puedas abrir apps pesadas o navegar con muchas cosas abiertas a la vez. Pasemos a ver cómo funciona porque quizás sea lo más importante.

Diseño de la Teclast M40: de calidad y con buenos materiales

La Teclast M40 es una tablet con unas dimensiones compactas pero con un peso algo elevado. Aún así, en la mano es una tablet bastante cómoda. Para tener 10 pulgadas está en la medida de peso y además usa materiales de calidad (cristal en el frontal y metal en toda su parte trasera). Gracias a esto se siente muy sólida.

Su pantalla de 10,1 pulgadas Full HD se ve bastante bien, con unos colores aceptables y bastante brillo. Es una pantalla con un contraste oscuro que ofrece algo de reflejos al sol, pero nada que reseñar negativamente si tenemos en cuenta su gama y precio.

Diseño de la Teclast M40 1 de 3

A esto hay que sumar unos altavoces estéreo en la parte inferior de la misma que ofrecen un sonido bastante elevado y claro. No es el mejor que hemos escuchado, pero cumple tanto para escuchar música, series, películas o jugar.

La tablet no viene demasiado cargada en cuanto a conexiones. Solo tiene la ranura híbrida para microSD/nanoSIM + nanoSIM junto a un jack de audio en su parte superior (si la ponemos en forma horizontal), el doble altavoz estéreo en la parte inferior y los botones de encendido + volumen junto al cargador USB en uno de sus laterales.

Si vas a querer trabajar con ella puedes comprar un teclado magnético con la funda y te servirá para escribir en Word, navegar por Internet de forma todavía más rápida, etc. Para prescindir del portátil en ciertas situaciones puede ser muy interesante.

Rendimiento de la Teclast M40

La Teclast M40 lleva un hardware bastante decente, con el cual logra superar los 200000 puntos en AnTuTu y unos 7984 puntos en el test de PCMark. Sería algo así como el rendimiento de un Pocophone F1 (casi como un Snapdragon 845) por lo que disfruta de potencia suficiente para la gran mayoría de tareas a la que la podamos exponer.

1 de 4

Nosotros la hemos probado con juegos como PUBG Mobile, Frost Festival y Genshin Impact (gráficos medios) con muy buenos resultados. Hemos podido jugar sin problemas y también la hemos disfrutado con plataformas como Google Stadia y GeForce Now con buen rendimiento.

No llega a ir tan fluida como una tablet de gama alta, pero lo cierto es que por su precio no le podemos pedir más. Va perfecta para uso normal, multimedia, juegos, etc. Además incluye ranura para una doble SIM 4G por lo que podrás usarla para navegar en cualquier parte. En cuanto a las cámaras debemos comentar que la trasera no es demasiado buena pero sí la frontal para hacer videollamadas sin ningún problema con una calidad muy decente.

NOTA: algunos usuarios han tenido problemas con el Bluetooth, a nosotros no nos ha pasado. Si el Bluetooth no te detecta bien o no se conecta a otros dispositivos basta con resetear de fábrica la tablet y funcionará.

Software y autonomía de la Teclast M40

En cuanto al software a nosotros nos ha gustado que venga con Android 10 sin personalización, muy limpio y sin apps extra e inútiles. Además, si no te gusta puedes instalar algún launcher para tablets y listo. Una de las cosas que hay que mencionar es que no tiene la certificación necesaria para ver Netflix en HD, pero lo podrás ver sin problemas en calidad SD que para este tamaño de pantalla es una calidad suficiente.

La batería cumple con lo que promete, en el test de PCMark ha dado un resultado de 6 horas y 6 minutos (con el volumen y brillo al 50%) y en nuestro uso diario ha ofrecido una duración que oscila entre 7 y 8 horas. Lo cual está muy bien para su peso y tamaño de pantalla.

¿Es una buena compra la Teclast M40?

Creemos que la Teclast M40 es una tablet que tiene una relación calidad/precio muy buena. No hemos tenido problemas importantes con ella y es difícil encontrar una tablet de 10 pulgadas 4G por este precio con este rendimiento. Sin duda la recomendamos para todos los que quieran jugar en su tablet (a la gran mayoría de juegos), ver multimedia e incluso trabajar con ofimática o probar apps y juegos.

Además, si te la compras ahora usando el cupón OOEFSK6BE2NQ y el cupón de vendedor de AliExpress sale por solo 140,62€. Si te interesa no lo dudes porque la oferta podría terminar pronto.