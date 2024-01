En esta web hemos analizado varios smartphones todoterreno. La desventaja en común que tienen todos es su diseño robusto, grueso y tosco que hace que sean poco ergonómicos. Sin embargo, existen móviles ultra-resistentes que son delgados y muy cómodos de llevar, como el AGM H6.

El AGM H6 es un smartphone todoterreno que destaca por su diseño ligero, delgado y elegante, así como por sus buenas características técnicas. En esta review, analizaremos sus principales aspectos, como la pantalla, la cámara, el rendimiento y la batería, y veremos si cumple con las expectativas de los usuarios que buscan un dispositivo resistente de calidad a un precio razonable.

Review del AGM H6: un smartphone ligero, delgado y con buenas características

Lo que diferencia al AGM H6 del resto de smartphones ultra-resistentes es su diseño discreto y elegante que pasa desapercibido. Tiene un tamaño muy logrado, ya que es fino y ligero. Es básicamente un móvil normal con funda protectora integrada. Sus especificaciones técnicas son las siguientes:

Características AGM H6 Dimensiones 171,9 x 79,6 x 10,75 mm. 240 gramos. Pantalla 6,56″ HD+ (1612 x 720) con panel LCD, relación de aspecto 20:9, tasa de refresco de 90 Hz y un notch en forma de gota. Procesador Unisoc T606 de ocho núcleos a 1,6 GHz, hecho con el proceso de 12 nm. Gráfica ARM Mali G57. RAM 8 GB. Almacenamiento 256 GB ampliable hasta 512 GB con tarjeta microSD. Cámara trasera Dual: sensor principal 50 MP (Samsung JN1) + macro de 2 MP (GC02M1). Flash LED. Cámara frontal 8 MP (Samsung 4H7bv). Conectividad y extras USB-C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, NFC, GPS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, MIL-STD 810H, IP68, IP69K, altavoz 1217 Half Box, radio FM y jack de 3.5 mm para auriculares. Batería 4900 mAh con carga rápida de 10 W. Sistema operativo Android 13.

Por fin un móvil todoterreno que no parece una roca

Cuando elegimos un smartphone ultra-resistente, renunciamos a la estética y a la comodidad. No obstante, eso no ocurre con el AGM H6 que, a pesar de ser un móvil enfocado en la durabilidad, tiene el tamaño de un móvil normal. Es tan ergonómico como cualquier otro teléfono inteligente del mercado, pero es tan resistente como una roca.

Es un poco más grueso y pesado que el smartphone promedio (pesa 240 gramos), lo cual es entendible al ver su robusta construcción. Cada una de sus esquinas está reforzada con una capa extra, que garantiza que el móvil no se romperá si impacta contra el suelo esa parte. Asimismo, todos sus puertos están sellados con una tapa de goma que anula el ingreso de agua o polvo al móvil.

Un detalle que nos gustó mucho es que la pantalla está unos 0,4 mm por debajo del marco del móvil, lo que brinda una protección adicional contra rayones y caídas. Y si tienes miedo de que se te caiga, cuenta con unos agujeros en una de sus esquinas para atarle un cordón y así llevarlo colgado.

Todos los detalles del móvil AGM H6 1 de 13

A nivel de resistencia comprobada, tiene las certificaciones MIL-STD 810H, IP68 e IP69K. Eso significa que soporta caídas de hasta 1,8 metros de altura, chorros de agua de alta presión, inmersión en agua continua (dentro de un tiempo determinado) y polvo.

Por otro lado, hay que decir que la pantalla no es uno de sus puntos fuertes. Utiliza un panel LCD de 6,56 pulgadas con resolución HD+ (1612 x 720 píxeles). No es el tipo de pantalla que mejor calidad de imagen ofrece para ver vídeos, pero está bien para todo lo demás. De hecho, tiene una tasa de refresco de 90 Hz, que le da un extra de fluidez a la navegación por el móvil.

Tiene un puerto USB-C en la parte de abajo junto con la salida del altavoz (que no es estéreo) y el micrófono. Además, en la parte superior posee un jack de 3.5 para auriculares de cable. En el lateral derecho tiene los típicos botones de encendido (con lector de huellas integrado) y volumen, mientras que en el lateral izquierdo cuenta con un botón amarillo personalizable (más adelante hablaremos de él) y una bandeja para instalarle hasta dos tarjetas SIM y una micro SD.

La cámara del AGM H6 está muy bien para un móvil de su categoría

La cámara es de las cosas menos importantes para las personas que buscan un móvil rugerizado, pero en este mundo actual donde todos disfrutan de hacer fotos, descuidar el apartado fotográfico sería un error. El AGM H6, por su parte, ofrece un sensor principal de 50 MP que toma fotos geniales cuando hay suficiente luz, ya sea natural o de interiores. En la siguiente galería puedes ver algunas fotos que hicimos con esta cámara.

Fotos tomadas con el AGM H6 1 de 8

También tiene un sensor macro de 2 MP en la parte trasera, que la verdad es que no aporta mucho. En general, nos parece una buena cámara para el tipo de móvil que es. No ofrece resultados increíbles en condiciones de poca luz ni tiene un zoom de alta calidad, pero cumple en la mayoría de situaciones y no tiene fallos muy evidentes.

En la parte frontal, tiene una cámara frontal de 16 MP que permite hacer selfies y videollamadas con una calidad decente. No está nada mal, pero repetimos… no esperes maravillas de esta cámara.

El rendimiento del AGM H6 no es de alto nivel, pero no está mal

El AGM H6 no es un smartphone enfocado en el rendimiento, sino en la eficiencia. Por eso, utiliza el procesador Unisoc T606 de gama baja que está muy lejos de ser de los más potentes del mercado, pero es de bajo consumo, lo cual ayuda a que la batería del móvil dure más.

Ahora bien, que no sea un smartphone potente, no quiere decir que no te ofrezca un buen desempeño en el día a día. Lo hemos estado usando diariamente con aplicaciones como WhatsApp, Chrome, Instagram, Facebook, entre otras, y no nos ha decepcionado. Funciona rápido, sin bugs ni problemas graves.

El hecho de tener 8 GB de RAM ayuda al AGM H6 a ofrecer un rendimiento fluido pese a su limitado procesador. Además, trae una versión de Android 13 prácticamente pura, sin apps ni servicios innecesarios, lo cual hace que la experiencia de usar el móvil sea más placentera.

Por cierto, el AGM H6 viene con las aplicaciones y servicios de Google, así que podrás usarlo con todas las apps a las que estás acostumbrado. Otra de las funciones que incluye que nos parece digna de mención es la que permite configurar el comportamiento del botón amarillo lateral para asignar funciones específicas o abrir tus aplicaciones preferidas con una sola pulsación, una doble pulsación o una pulsación larga.

Algunos detalles del sistema operativo del AGM H6 1 de 5

Su almacenamiento integrado es de 256 GB, pero puedes ampliarlo con una tarjeta micro SD de hasta 512 GB. Cabe aclarar que, de serie, 11 GB vienen ocupados por el sistema operativo. Aun así, el espacio libre que incluye es más que suficiente para instalar un montón de apps y juegos sin inconvenientes.

El móvil también tiene NFC para hacer pagos móviles fácil y rápido, lo cual es un gran punto a su favor.

La batería del AGM H6 es suficiente para 1 día de uso

Curiosamente, el AGM H6 no incluye la típica batería de 5000 mAh, sino una que es un poco más pequeña. Su capacidad total es de 4900 mAh y no tiene soporte para carga rápida (se carga a 10 W como máximo).

Con uso normal, nos dio unas 8 horas de autonomía aproximadamente, por lo que solo tuvimos que cargarlo una vez al día. No está mal, pero hay móviles rugerizados que te dan más. Suponemos que es lo que hay que sacrificar para que un móvil todoterreno sea ligero y delgado.

Nuestra opinión del AGM H6: la mejor combinación entre durabilidad y comodidad

El AGM H6 es un smartphone todoterreno que destaca por su diseño ergonómico y su construcción robusta. Está certificado con las normas MIL-STD-810H, IP68 e IP69K, lo que significa que es resistente a caídas, agua y polvo.

Es muy cómodo de usar y tiene una cámara dual de 50 MP de muy buena calidad, pero deja que desear en procesador y pantalla. Aun así, es lo suficientemente bueno para el uso básico diario, como navegar por Internet, usar redes sociales y ver vídeos.

En general, es una buena opción para los usuarios que buscan un smartphone todoterreno con un diseño elegante que no decepcione en ningún apartado. Su precio oficial es de 250 €, pero actualmente se puede conseguir en Amazon por 239,99 € usando este botón: