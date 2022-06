Entre el Roborock S7 y el Roborock S7 MaxV Ultra hay un gran trecho, tanto económico como de características. El S7 MaxV Ultra es el robot aspirador más avanzado del mercado y eso lo lleva a tener un precio muy elevado. En cambio, el Roborock S7 es una gran opción en calidad / precio, pero le hace falta algo más de potencia y funciones. Afortunadamente, Roborock ha lanzado el modelo intermedio entre estos dos robots que equilibra a la perfección las funciones útiles y el precio asequible.

Se trata del Roborock S7 Pro Ultra, que tenemos en casa desde hace unos días, pues somos uno de los pocos medios que hemos podido probar este modelo antes de su lanzamiento. Le hemos estado dando caña para contarte a continuación todas las novedades que ofrece y si vale la pena para ti. Acompáñanos…

Roborock S7 Pro Ultra: la review completa en español

Como mencionamos al inicio, el Roborock S7 Pro Ultra es un robot aspirador que en el catálogo de la marca se ubica justo en el medio entre los Roborock S7 y Roborock S7 MaxV Ultra por precio y características. Hereda todo lo bueno del Roborock S7 y le añade más potencia de succión, pero pierde la cámara y la tecnología Reactive AI del S7 MaxV Ultra para no excederse de precio.

Es un robot que puede aspirar, fregar, lavar y autovaciarse de forma 100 % automática sin tu ayuda. Por cierto, es importante aclarar que el robot en sí se llama «Roborock S7 Pro», mientras que su paquete que incluye una base de vaciado, lavado y llenado 3 en 1 se llama «Roborock S7 Pro Ultra» (que es la versión que analizaremos aquí).

Especificaciones del Roborock S7 Pro Ultra

Características Roborock S7 Pro Ultra Dimensiones y peso Robot: 353 x 350 x 96,5 mm.

Base: 422 x 504 x 420 mm. Funciones Aspira, barre y pasa la mopa. Potencia 69 W, 5100 Pa de succión y 3000 ciclos/min de frecuencia de fregado. Navegación LiDAR / LDS láser con mapeo 3D multinivel de hasta 4 plantas. Cubo de basura 400 ml (con una eficiencia de filtración E11). Tanque de agua 200 ml. Batería y autonomía 5200 mAh para 180 minutos de limpieza. Área máxima de limpieza Con una sola carga: 300 m² (aspiración) o 300 m² (fregado). Tiempo de carga 4 horas aproximadamente. Ruido máximo 67 dB. Control de voz Alexa, Siri y Google Assistant. Habilidades Salta obstáculos de 2 cm y detecta umbrales a 6 cm. Base de carga inteligente Recarga la batería.

Vacía el robot: con una potencia de 27000 Pa usando una bolsa de 2,5 L. Almacena 7 semanas de suciedad.

Lava la mopa a 600 RPM.

Rellena el tanque de agua: con su tanque de agua limpia de 3 L. El agua sucia va a su otro tanque de 2,5 L.

¿Cómo es el Roborock S7 Pro Ultra?

Si cogemos al Roborock S7 MaxV Ultra y le quitamos la tecnología de cámaras Reactive AI, el resultado es este Roborock S7 Pro Ultra. Y es que tiene la misma potencia de succión, autonomía, capacidad y funciones que su hermano mayor, solo que usa un sistema de navegación distinto: LiDAR con LDS. No por eso es necesariamente es menos inteligente, pero sí hay que admitir que le cuesta más reconocer los objetos pequeños que están al nivel del suelo.

Al igual que sucede con el S7 MaxV Ultra, el Roborock S7 Pro no requiere de la base de autovaciado para funcionar, ya que se trata un complemento muy útil que el fabricante añade para automatizar al 100 % este robot. Puedes usarlo sin comprar la base, pero te perderás varias de sus mejores funciones.

La calidad de fabricación del Roborock S7 Pro Ultra (tanto de la base como del robot) es fenomenal, tal como nos tiene acostumbrados esta marca. Todo el conjunto se siente bastante sólido y robusto, por lo que no parece que se rompa tan fácil. Cuando lo sacas de la caja, de inmediato notas que es un producto de calidad, bien hecho.

Así es el robot aspirador Roborock S7 Pro 1 de 9

En el diseño del Roborock S7 Pro Ultra no encontramos novedades: el robot es circular para moverse mejor por tu casa, tiene un módulo que sobresale de la parte de arriba para alojar al radar LiDAR, cuenta con tres botones de apagar/encender, volver a la estación y limpieza localizada, y poco más… Mantiene el diseño minimalista y elegante de sus hermanos. La base también sigue siendo bastante voluminosa con una pequeña rampa al frente para recibir al robot.

En la parte de abajo de este robot aspirador encontramos dos ruedas laterales capaces de saltar obstáculos de hasta 2 cm, una rueda central de dirección, un rodillo de goma (sin cerdas) para barrer sin que se enrede con pelos, un cepillo lateral giratorio para recoger el polvo de las esquinas y una mopa para fregar.

Puedes abrir la tapa superior del robot para acceder a su cubo de basura de 400 ml. También tiene un tanque de agua de 200 ml en su interior. Sin embargo, normalmente no tendrás que ocuparte de vaciarlo o rellenarlo, ya que de eso se encarga su base de autovaciado.

¿Cómo es la base de autovaciado del Roborock S7 Pro Ultra?

Una vez que el robot Roborock S7 Pro Ultra termina de limpiar, vuelve automáticamente a su base donde su batería se recarga un 30 % más rápido y su depósito de polvo se vacía con una potencia de 27000 Pa. Esta base trae una bolsa de 2,5 litros, así que puede almacenar la suciedad de hasta 7 semanas. ¡Te podrás olvidar de botar la basura por un buen tiempo!

El Roborock S7 Pro Ultra y su base de autovaciado 1 de 8

Vale la pena destacar que, tal como puedes notar en las fotos comparativas, la bolsa de esta base es mucho más grande que la de la base del Roborock S7 (que es de 1,8 litros), pero tiene algo negativo: su cierre es de plástico. De cara al medio ambiente, hubiera sido mejor decisión utilizar un cierre de cartón u otro material biodegradable.

Con esta base de autovaciado también podrás olvidarte de hacer mantenimiento al robot, ya que es capaz de lavar la mopa automáticamente con una potencia de 600 RPM y de rellenar el tanque de agua en segundos para limpiar un espacio de hasta 300 metros cuadrados. ¡Lo hace todo! ¡Tú no tienes que hacer nada! La verdad es que esta base automatiza el robot al 100% y hace que el mantenimiento que debes hacer sea mínimo.

La navegación LiDAR del Roborock S7 Pro Ultra da buenos resultados

Una de las preocupaciones que puede tener cualquier persona interesada en el Roborock S7 Pro Ultra es el sistema de navegación. ¿Por qué? Pues porque si lo comparamos con el Roborock S7 MaxV Ultra, la falta de la cámara con la tecnología Reactive AI 2.0 hace que pierda la capacidad de detectar ciertos obstáculos.

Sin embargo, tras probarlo nosotros mismos, podemos asegurar que la navegación LiDAR del Roborock S7 Pro Ultra es tan buena mapeando como la del modelo S7 MaxV Ultra. Y es que la falta de una cámara no le impide detectar paredes y obstáculos de gran tamaño como muebles, sillas, etc. El robot tiene la capacidad de sea hacer un mapeo 3D multinivel de 4 plantas muy preciso y fiable.

Su sistema de navegación es denominado por la marca como «PreciSense», ya que escanea constantemente las habitaciones para evitar caídas o atascos. Además, cuenta con una función genial que te envía una alerta al móvil a través de su aplicación cuando el robot tiene un problema. Dicha app, por cierto, te permite establecer zonas restringidas y paredes virtuales, personalizar la limpieza por habitación, hora del día o rutina, y ajustar la potencia de succión. ¡Ah! Y es compatible con Alexa, Google Home y Siri.

¿Qué tal limpia el Roborock S7 Pro Ultra?

La calidad de limpieza del robot Roborock S7 Pro Ultra nos ha dejado satisfechos. Y no es para menos: tiene una potencia de succión bastante alta de 5100 Pa (2600 Pa más potente que el modelo Roborock S7) con la que no deja absolutamente nada en el piso. Se lleva con mucha facilidad todo el polvo, tierra, pelos y restos de comida del suelo. Eso sí, ten en cuenta que puedes ajustar su potencia para optimizar su consumo de energía.

Con la máxima potencia de succión, no genera un ruido mayor a 67 dB, por lo que podríamos decir que es silencioso. En cuanto al fregado, utiliza la tecnología VibraRise de la marca que permite fregar con una potencia de 3000 veces por minuto y elevar inteligentemente la mopa para no mojar las alfombras, por ejemplo. Cabe destacar que el Roborock S7 Pro Ultra es capaz de aspirar y fregar a la vez, lo cual hace posible que el piso quede pulcro y no muy humedecido.

Por último, no podemos dejar de mencionar que el Roborock S7 Pro Ultra no es muy efectivo con la limpieza de alfombras y tampoco con las manchas pegajosas. Así que tenlo en cuenta. En resumen, es un robot aspirador perfecto para la limpieza diaria de la casa y para remover alguna suciedad puntual que quieras limpiar rápido.

¿Cuánto dura la batería del Roborock S7 Pro Ultra?

Una de las mejoras del Roborock S7 Pro Ultra con respecto al S7 MaxV Ultra está en la autonomía de fregado, que ha crecido desde 200 metros cuadrados hasta 300 metros cuadrados. Además, el tiempo de carga se ha reducido desde 6 horas hasta solo 4 horas. Eso significa que limpiará más seguido tu casa, pues el tiempo de interrupción cuando se descarga se ha disminuido en 2 horas.

Eso sí, el tiempo de autonomía de aspirado se mantiene en 180 minutos, que no está nada mal.

Nuestra opinión sobre el Roborock S7 Pro Ultra: ¿Vale la pena comprarlo?

Antes de dar un veredicto final, hablemos de precio. El Roborock S7 Pro Ultra cuesta de salida de 1199 €, que son 200 € menos que lo que cuesta el S7 MaxV Ultra. Pero es que además puedes comprarlo con una oferta especial de lanzamiento por apenas 949 € por tiempo limitado. La verdad es que es un precio realmente asequible para la calidad de producto que es el Roborock S7 Pro Ultra.

Si quieres un robot aspirador muy inteligente y 100 % automático por debajo de los 1000 €, no encontrarás uno que funcione mejor que este. Así que, si puedes permitírtelo, ve a por tu Roborock S7 Pro Ultra porque créenos que te quitará de encima la tarea de mantener limpia tu casa y mejorará tu calidad de vida.

Para más información, visita la web oficial del Roborock S7 Pro Ultra.