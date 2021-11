UGREEN es uno de los fabricantes más polifacéticos del panorama actual. ¡Hacen de todo! Desde auriculares hasta powerbanks. Y la verdad es que lo venden todo a buen precio. Aquí ya hemos analizado varios de sus productos, como el cargador UGREEN de 100 W o su adaptador Bluetooth para Switch. En esta ocasión, queremos darte nuestra opinión de otros tres gadgets de esta marca que tienen una excelente relación calidad / precio y son muy útiles.

En primer lugar, hablaremos de su adaptador Bluetooth 2 en 1 que te permite añadir Bluetooth a cualquier dispositivo que no lo tenga. Luego, analizaremos su mini cargador de 25 W que viene con un cable de 3 metros. Y al final, te contaremos cómo es su soporte articulado para tablets y móviles. Con estos 3 gadgets podrás exprimir aún más tus móviles, tablets y otros dispositivos que usas a diario, así que acompáñanos.

Empezamos con este curioso gadget que se conecta al jack de 3.5 mm de cualquier dispositivo. ¿Para qué? Pues tiene dos funciones: enviar o recibir audio por Bluetooth. Es decir, sirve como transmisor (TX) y como receptor (RX). Para pasar de un modo a otro solo tienes que mover el interruptor que tiene en el lateral.

Puedes usar este gadget para incorporar Bluetooth a tu ordenador, tele o radio vieja que no trae esta conectividad de serie. En otras palabras, te permite conectar auriculares o altavoces inalámbricos a dispositivos sin Bluetooth.

Pero también se puede usar para lo contrario: si lo conectas a la radio de tu coche que no tiene Bluetooth, por ejemplo, podrás enviar música de forma inalámbrica desde tu móvil. Además, este adaptador tiene un micrófono incorporado para que puedas hacer llamadas en modo manos libres mientras conduces.

El gadget apenas pesa 12 gramos y su conector está hecho con un material flexible para que no tengas problemas al conectarlo en lugares estrechos (como detrás del televisor). ¿Ves que tiene un botón? Pues ese botón sirve para controlar la reproducción multimedia y las llamadas.

Detalles del Transmisor y Receptor Bluetooth 2 en 1 de UGREEN 1 de 2

Basándonos en nuestra experiencia, la conexión Bluetooth de este adaptador es bastante estable y no genera pérdidas en la calidad del audio. Y esto es algo que esperábamos porque usa Bluetooth 5.0, el estándar más fiable para la transmisión inalámbrica de audio en la actualidad.

Por cierto, el alcance de este gadget es de 10 metros. Y su funcionamiento es «Plug & Play»: lo conectas y listo. Funcionará de inmediato sin configurar nada. Eso sí, debemos decir que se nota algo de lag al ver vídeos o juegos con este adaptador.

Una cosa que nos gustó mucho es que permite conectar simultáneamente dos dispositivos a la vez. Por ejemplo, si lo enchufas en una Nintendo Switch, te dejará conectar dos auriculares a la consola. Así, las dos personas que estén jugando podrán escuchar los sonidos del juego con sus propios auriculares inalámbricos.

Este adaptador Bluetooth de UGREEN usa una batería interna 140 mAh que dura 8 horas en modo TX o 5 horas en modo RX. Y se carga de 0 a 100 % a través de su puerto USB-C en apenas 1 hora y media (se puede usar mientras se está cargando). Trae un cable de carga USB-C a USB-A, así que no te preocupes.

¿Vale la pena el Transmisor y Receptor Bluetooth 2 en 1 de UGREEN?

Si necesitas agregar Bluetooth a una tele, radio, ordenador u otro dispositivo para poder escucharlo o enviarle audio de forma inalámbrica, este adaptador Bluetooth es una excelente opción. Tiene una excelente calidad de fabricación y funciona tan bien como promete. Cuesta solo 25 €.

Mini cargador UGREEN de 25 W: carga rápida en un tamaño compacto

Ahora hablemos del cargador UGREEN de 25 W, que viene con un cable USB-C a USB-C muy largo de 3 metros. Sirve para cargar rápido cualquier móvil Samsung Galaxy, Xiaomi, Redmi, Poco, Google Pixel, iPhone (en este último caso, debes comprar un cable USB-C a Lightning), entre otros. También puede cargar rápido una Nintendo Switch, auriculares, tablets y más dispositivos.

Y es que es compatible con los protocolos de carga rápida PD 3.0, QC 4.0 / 3.0 / 2.0, AFC, FCP y PPS. Sin embargo, no es compatible con los protocolos de carga que usa Realme, Vivo, OPPO y OnePlus. Además, recuerda que tu dispositivo debe soportar alguna tecnología de carga rápida para que este cargador pueda cargarlo con su potencia máxima de 25 W.

Si tu móvil soporta una carga rápida mayor a los 25 W, este cargador no lo cargará a la máxima velocidad posible, pero sí más rápido que un cargador normal o que un cargador de 15 W. Aquí tienes tres ejemplos de su velocidad de carga:

Galaxy S20 Ultra: 0% a 100% en 61 minutos.

Galaxy S21 Ultra: 0% a 100% en 63 minutos.

Galaxy S21 +: 0% a 100% en 72 minutos.

Detalles del Mini cargador de 25 W de UGREEN 1 de 3

El cargador UGREEN de 25 W se puede usar en todo el mundo porque es compatible con una entrada de 110 V a 240 V. Y es seguro, ya que cuenta con un chip inteligente para proteger tus dispositivos de cortocircuitos, sobretensiones y sobrecalentamientos. Así que no tienes que preocuparte por nada.

Nos parece un cargador perfecto para viajes, pues apenas mide 4,6 x 3,5 x 2,9 cm (un 50 % más pequeño que el cargador rápido promedio). Lo puedes llevar en tu bolsillo sin problemas. Y es bastante liviano.

¿Vale la pena el Mini cargador UGREEN de 25 W?

En definitiva, el Mini cargador UGREEN de 25 W es compacto, ligero y muy funcional. Si no tienes un cargador que llene rápido la batería de tus dispositivos y que no ocupe mucho espacio para poder llevarlo contigo a todos lados, quizás debes considerar comprar este. Vale unos 20 €, no está nada mal.

Soporte articulado UGREEN para tablets y móviles: disfruta de tus dispositivos con modo manos libres

Y ya para terminar, hablemos del soporte articulado de UGREEN que es una especie de brazo flexible con pinza para sostener tu tablet o móvil. Está fabricado en metal y todas sus uniones se sienten sólidas. No es como esos soportes frágiles cuyas piezas tambalean un poco luego de montarlas. Este soporte es firme y se nota que está hecho con materiales de calidad.

Su base se puede adaptar fácilmente al grosor de cualquier mesa (con un máximo de 7,5 cm) para que puedas instalarlo donde quieras y sin herramientas. Y no importa si la mesa es de vidrio, plástico, madera o metal. Se puede instalar en cualquiera.

Este soporte puede sostener firmemente desde móviles hasta tablets grandes como el iPad Pro de 12,9 pulgadas. Para ser más específicos, su pinza puede abrirse hasta los 22,5 centímetros. Y puede cerrarse lo suficiente para sujetar teléfonos de hasta 4 pulgadas. Es decir, sirve con cualquier smartphone o tablet de los últimos años.

Detalles del Soporte articulado UGREEN para tablets y móviles 1 de 5

Uno de los aspectos más interesantes de este soporte es que la pinza permite girar tu dispositivo en 360°. Esto hace que sea muy práctico. Puedes adaptarlo a cualquier situación. ¡Ah! Y ten en cuenta que sus dos articulaciones miden 37,5 cm cada una, por lo que puede extenderse mucho más allá de la mesa en la que se instala.

Las articulaciones de este soporte funcionan como las de una lámpara de escritorio, lo que significa que te dan mucha libertad para sostener tu tablet o móvil donde prefieras. Es ideal para hacer videollamadas, jugar, ver vídeos o leer con las manos libres de pie o sentado. Por ejemplo, puedes usarlo para ver el vídeo de una receta en YouTube mientras estás en la cocina tratando de seguirla.

Por si te lo estás preguntando, este soporte no tiene ningún tipo de función inteligente y eso se ve reflejado en su bajo coste. Otros detalles que podemos contarte son que resulta muy grande para usarlo en el coche y que no queda tan rígido cuando sujeta tablets pesadas. Por lo demás, nos parece una buena opción.

¿Vale la pena el Soporte articulado UGREEN para tablets y móviles?

El soporte articulado UGREEN para tablets y móviles es muy práctico, sólido y firme. Lo recomendamos sin duda alguna, sobre todo si estás buscando un soporte flexible de calidad para sostener tus dispositivos sobre cualquier mesa. Su precio es de 23 €.

En resumen, estamos ante tres accesorios de calidad muy útiles y con precios asequibles. Esperamos que esta rápida review de los tres te haya servido para descubrirlos o para saber si realmente merecen la pena.

Si quieres preguntarnos algo sobre estos gadgets que no aclaramos, puedes hacerlo desde los comentarios.