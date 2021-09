Los altavoces que usan en los estudios de grabación profesionales son muy grandes, caros e inasequibles para una persona común. Por ello, Tronsmart ha decidido lanzar una versión compacta, inalámbrica y potente de estos altavoces a un buen precio para que cualquiera pueda disfrutar de un sonido de gran calidad en su casa o en cualquier lugar al que vaya.

El resultado es el altavoz portátil Tronsmart Studio con potencia de 30 W, mucha autonomía y diseño elegante; que se parece mucho a los altavoces Marshall. Nosotros lo tenemos en nuestras manos desde hace algunos días y lo hemos exprimido para contarte cómo es y si vale la pena. Acompáñanos…

El Tronsmart Studio a examen, ¿qué tan bueno es su sonido?

Al igual que los altavoces Tronsmart T6 Plus y Force 2, este nuevo Tronsmart Studio utiliza la tecnología de sonido SoundPulse patentada por la marca. Gracias a ella, el altavoz tiene un sonido muy potente de 30 W en un tamaño compacto de 206,5 x 70 x 58 mm. Además, SoundPulse evita que el sonido se distorsione al subir el volumen al máximo, manteniendo los graves profundos y las voces definidas.

El Tronsmart Studio también cuenta con otras características geniales que puedes ver en la siguiente tabla.

Características Tronsmart Studio Dimensiones y peso 206,5 x 70 x 58 mm. 961 gramos. Potencia 30 W. Conjunto de altavoces Un driver de bajos, dos drivers de medios/agudos y cuatro radiadores pasivos. Tecnologías de audio SoundPulse y TuneConn para enlazarse hasta con 100 altavoces. Rango de frecuencias 20 Hz – 20 KHz. Batería Dos celdas de 2500 mAh. Autonomía Hasta 15 horas a volumen medio. Tiempo de carga Entre 3 y 3,5 horas. Conectividad Bluetooth 5.0 (compatible con A2DP/AVRCP y HFP), puerto USB-C para la carga rápida, un jack de 3.5 mm y ranura microSD. Resistencia al agua IPX4: resiste salpicaduras. Compatibilidad Se conecta por Bluetooth con cualquier móvil, televisor o PC para reproducir música. Y puedes ecualizar su sonido desde la app de Tronsmart. Asistentes de voz Funciona con Siri y el asistente de Google.

Diseño y conexiones del Tronsmart Studio

El Tronsmart Studio está fabricado con un robusto chasis de aluminio que permite la salida del sonido sin pérdida. Pesa un poco menos de 1 kg, y la verdad es que resulta bastante ligero, compacto y fácil de usar. Al ser inalámbrico, es perfecto para llevar tu música a cualquier parte.

Además, su diseño es muy elegante y queda muy bien en cualquier sitio. Es básicamente un rectángulo con una malla metálica (que cubre por completo los altavoces internos) rodeado por un marco curvado de metal. El logo de la marca se sitúa en una esquina de forma sutil. Y arriba tiene un conjunto de 7 botones de goma para controlarlo cómodamente. ¡Es muy prémium!

También usa una base gruesa de goma que lo sostiene y hace que no se mueva cuando los bajos vibran fuerte (algo que sucede mucho con otros altavoces Bluetooth). En la parte trasera, en cambio, tiene tres puertos:

USB-C : para cargarlo a mayor velocidad. Trae su propio cable USB-C para ello.

: para cargarlo a mayor velocidad. Trae su propio cable USB-C para ello. Ranura microSD : para insertarle una tarjeta con música y no depender de otro dispositivo.

: para insertarle una tarjeta con música y no depender de otro dispositivo. Puerto AUX: para conectarlo por cable a un dispositivo cuando no puedas usar el Bluetooth. También trae un cable para este puerto.

Ah, y cuenta con certificación IPX4, por lo que resiste gotas de agua. En definitiva, es versátil y tiene una calidad de construcción excelente: su cuerpo es sólido y no parece que se vaya a dañar fácilmente.

Lo único malo en cuanto a diseño es que la botonera es difícil de identificar porque no tiene ninguna luz, color u otra diferenciación entre los botones, solo un relieve. Aquí echamos de menos la luz LED y el panel táctil de la primera generación.

Puertos y botones del Tronsmart Studio 1 de 2

Por otra parte, cabe destacar que este Tronsmart Studio se conecta a tus dispositivos para reproducir música por Bluetooth 5.0. En nuestra experiencia, la conexión inalámbrica es bastante estable en un rango no mayor a 10 metros. No notamos latencia o retrasos importantes, y la conexión nunca se perdió en ningún momento.

Algo muy interesante del Tronsmart Studio es su función TuneConn que te permite sincronizar su sonido con el de otros altavoces Tronsmart (hasta 100) de forma inalámbrica. Nos parece una función genial para montar un sistema de sonido ultrapotente que cubra todos los espacios de un lugar, sin importar cuán grande sea.

¿Cómo es la calidad del sonido del Tronsmart Studio?

Para lo pequeño que es, el Tronsmart Studio suena muy fuerte y lo decimos en serio. Suena tan fuerte que primero saturarás tus oídos antes de que el sonido comience a distorsionarse. Con solo ponerlo a volumen medio, ya suena muy fuerte.

Eso sí, te recomendamos activar la función SoundPulse, pues es la que hace que el altavoz suene de la mejor manera posible (y se nota muchísimo). Lograrás aprovechar al máximo su potente sistema de 30 W compuesto por 4 radiadores pasivos y 3 controladores. El resultado serán graves profundos con tonos medios y agudos muy claros.

Si no te gustan los matices de su sonido por defecto, puedes cambiarlo con el ecualizador de la app de Tronsmart para móviles. Allí encontrarás opciones predefinidas para ajustar el sonido según lo que vayas a escuchar (rock, música clásica, audio 3D, música pop, etc.).

A los puristas no les gustará el hecho de que, con un volumen bajo, el altavoz haga un diminuto sonido estático en los silencios, lo cual hace que el sonido no llegue a ser del todo limpio. Pero vamos, esto no molestará en absoluto a la gran mayoría de personas, sobre todo porque si lo usas con un volumen por encima del 30% no se aprecia para nada.

¿Cuánto dura la batería del Tronsmart Studio?

Tras usarlo durante tres jornadas de trabajo con un volumen bajo, aún le queda batería. Así que te podemos asegurar que tiene una buena autonomía. Según el fabricante, con una sola carga puede reproducir 15 horas de música con el volumen al 50 %. En reposo, puede permanecer encendido por 24 meses. Eso es posible gracias a las dos baterías de 2500 mAh que tiene integradas.

Por si fuera poco, soporta carga rápida a través de su puerto USB-C. Solo le llevará entre 3 y 3,5 horas llenar su batería por completo.

¿Vale la pena comprar el Tronsmart Studio?

Si quieres un altavoz portátil para llevar tu música a todos lados, el Tronsmart Studio es una buena opción. Suena muy fuerte y claro, se conecta fácil a cualquier dispositivo por Bluetooth, es robusto y tiene un diseño prémium.

Lo único que no nos gustó del Tronsmart Studio es su botonera que prácticamente te pide que memorices sus botones para poder usarla de forma cómoda. Pero como casi siempre controlarás la música desde tu móvil, este no es un gran problema.

Si te interesa, su precio ronda los 70 €: de las mejores opciones del mercado en calidad/precio sin dudas.