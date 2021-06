Si quieres limpiar tu casa deberías empezar a pensar en tu comodidad. Puede que ya tengas un robot aspirador, pero no vamos a negar que una limpieza profunda de vez en cuando será siempre necesaria, aunque uses el mejor del mundo. Ninguno puede aspirar las migas del sofá y otros huecos… Por eso es necesaria una buena aspiradora inalámbrica.

Las aspiradoras de cable se han quedado en el pasado, es realmente incómodo andar con una por toda la casa pasando de enchufe a enchufe. ¿La mejor solución? Optar por una como la Redkey F10, una aspiradora inalámbrica que destaca por varias cosas, pero la que más te gustará es como se pliega para que puedas llegar a rincones de tu casa que no conocías. ¿Quieres saber más?

Aspiradora Redkey F10: la review completa en español

La Redkey F10 es una aspiradora muy completa que viene cargada de accesorios y muchas funciones útiles, pero antes te dejamos con algunos datos para que veas cómo es. Sí, cuenta con una potencia de 23000 PA, no estás leyendo mal.

Características Redkey F10 Dimensiones 290 x 245 x 623 mm (el paquete). Con un peso neto de 3,91 KG. Potencia Motor de 400 W y 100000 RPM con una potencia de succión de 23000 PA. Autonomía y depósito 2500 mAh y una duración de hasta 60 minutos. Trabaja a 25,2 V. Con un depósito de 0,6 litros para la suciedad. ¿Qué puedes aspirar? Un piso de hasta 200 metros cuadrados.

Como puedes ver: buena autonomía, depósito grande y mucha potencia; ya puedes intuir lo que viene… ¡Ah! Y durante los próximos días tendrá una gran OFERTA que la deja en solo 140 €. Sí, agárrate porque por ese precio va a ser difícil encontrar algo mejor.

¿Cómo es la Redkey F10?

La aspiradora Redkey F10, a la vista, es como la mayoría de aspiradoras portátiles de este estilo. Está hecha con plásticos de alta calidad y acero inoxidable, da una sensación de buena robustez. Sin embargo, hay algo que la hace destacar por encima de sus homónimas con tubos de aluminio y es que el suyo se puede plegar para aspirar en cualquier parte sin necesidad de tirarte al suelo ni hacer cosas extrañas. Su tubo flexa hasta un ángulo de 90 grados y te permite aspirar debajo de las mesas, las camas, etc.

De hecho, esto es lo más práctico de la misma, ya que limpiarás rincones por los que antes no te pasabas por la incomodidad que ello suponía. Además de eso las ruedas que trae en su cepillo van muy bien y son fáciles de controlar, en todas las direcciones. No te dará la sensación de estar luchando con ella, sino que tendrás un control preciso. Sentirás que realmente rueda por el piso y no va arañando todo a su paso.

Aspiradora Redkey F10 1 de 6

En cuanto a su uso, es cómoda y fácil de agarrar, muy manejable. La única pega que le hemos visto es que si vas a usarla durante mucho tiempo se te puede hacer algo pesada, pero te terminarás acostumbrando. Hay que tener en cuenta que cuesta menos de la mitad que muchas otras con la misma potencia, y eso se tenía que notar en alguna parte.

Si vas a cargarla también te será todo muy cómodo, ya que en su anclaje de pared será muy fácil cargarla y tenerla almacenada sin que ocupe demasiado. Además, podrás quitarle la batería cuando quieras para cargarla o poder reemplazarla por otra si se estropea (e incluso tener una secundaria, por ejemplo). Lo mejor de este dock es que puedes ponerlo donde quieras, y no tienes que preocuparte por el enchufe. Gracias a la batería extraíble puedes quitarla y cargarla en otro lugar. Si no tienes un enchufe donde quieres guardarla, lo agradecerás.

Accesorios de la Redkey F10 1 de 5

Otra de las cosas que nos ha gustado mucho de este diseño es que vaciarla es muy simple. No tendrás que mancharte las manos ni nada, simplemente presionas un botón con la bolsa de basura debajo y esta se vacía automáticamente. Además de un buen vaciado, incorpora varios filtros, con uno EPA que se encarga de parar hasta el 99,97% de todas las partículas. No habrá problemas por estar aspirando y tener que respirar suciedad.

Con muchos accesorios, para que tu limpieza sea efectiva

En cuanto a accesorios, esta llega muy bien equipada. Trae muchas cosas útiles para el día a día, te las resumimos:

Cepillo para huecos, que te servirá para limpiar entre los asientos, el sofá, etc.

Plumero 2 en 1, para limpiar bien el polvo incrustado, como por ejemplo entre las teclas del teclado.

Batería extraíble , para que la puedas cambiar si se daña o incluso tener una extra para no tener que esperar a que se cargue.

, para que la puedas cambiar si se daña o incluso tener una extra para no tener que esperar a que se cargue. Cepillo eléctrico, que será el que uses para limpiar el suelo de tu casa a gran potencia, el cual se puede desmontar fácilmente para limpiar.

Estación de carga, para que la puedas tener bien almacenada, sin que moleste.

Tubo de aluminio plegable, para limpiar de forma cómoda en todos los rincones de tu casa.

Tiene muchos accesorios, y los podrás combinar como quieras (con el tubo grande, sin él, limpiar en sitios donde hay poco espacio, etc.). ¡Es muy polivalente! Y no te dejes engañar por las luces LED que trae en la punta del cepillo eléctrico, ya que no solo son útiles debajo de las cosas, sino que te permiten ver los restos de polvo en la superficie incluso de día, para que aspires mucho mejor. En el vídeo puedes ver todo esto de una forma mucho más detallada.

¿Qué tal funciona y aspira la Redkey F10? ¿Es suficiente para tu casa?

En cuanto a funcionamiento ya te adelantamos que nos ha sorprendido mucho, de lo bien que va. Pero si algo nos ha llamado la atención es su sensor inteligente de aspirado, que aumenta la potencia del mismo en caso de ser necesario (como puedes ver en la imagen). Lo cierto es que está muy bien, pero si no te gustan los automatismos siempre puedes desactivarlo. Es muy útil dar más potencia en las alfombras y algunos lugares donde el modo ECO no será suficiente.

Un piso de tamaño medio (70 – 80 metros cuadrados con alfombras) lo hemos aspirado en unos 15 minutos a nivel 2-3, más que suficiente. En cuanto al ruido hace unos 75 dB al máximo, una cifra habitual en este tipo de aspiradoras donde los motores giran a unas velocidades muy altas.

Como puedes intuir no es para nada una mala compra y solo nos queda hablarte de la duración de la batería. Tarda unas 5 horas en cargarse al completo y ofrece una duración que va desde los 60 minutos (en el modo eco) a 8 minutos (a máxima potencia). En nuestro caso no hemos notado la necesidad de llevarla siempre al máximo por lo que podríamos limpiar un piso de 120 metros cuadrados sin ningún problema. El modo ECO está pensado para que puedas aspirar hasta 200 metros cuadrados.

Veredicto final y opinión sobre la Redkey F10: ¿Vale la pena?

Es muy difícil decir que no a una aspiradora inalámbrica como esta, sobre todo si quieres limpiar todos esos rincones de tu casa a los que no llega tu aspirador robot (los sofás, esquinas, debajo de las mesas sin apartar las cosas, etc.).

¿Lo mejor de todo? Que no solo es una buena compra, sino que está de OFERTÓN desde hoy, 8 de junio, hasta el próximo 15 de junio.