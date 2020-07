Es curioso como han avanzado los proyectores con los años, hemos pasado de verlos solo en salas de cine a convertirlos en un accesorio que podemos llevar en nuestro bolsillo a cualquier parte. Y lo cierto es que, parte de la culpa, la tienen joyas como el Nebula Capsule de ANKER, un proyector bolsillo.

Es posible que no estés familiarizado con el término proyector compacto pero no son los clásicos que ves a la venta por poco dinero, sino unos que literalmente se pueden llevar en el bolsillo y que cogen en tu mano. Además, como buen proyector de bolsillo, este tiene su propia batería para una proyección de 4 horas. Si quieres saber más sobre él, echa un vistazo porque hemos analizado a fondo el Nebula Capsule.

Review del Nebula Capsule de ANKER, un proyector ultracompacto

Lo de proyector ultra compacto es algo que no vemos habitualmente y quizás es ahí donde reside lo interesante de este pequeño dispositivo, la capacidad de poder darnos una proyección de 100 pulgadas en cualquier lugar. Y, aunque pueda parecer pequeño y frágil, es más potente de lo que parece. Echa un vistazo a sus especificaciones técnicas antes de ver nuestra opinión.

Especificaciones completas del Nebula Capsule

Características Nebula Capsule Dimensiones y peso 6,8 cm de diámetro x 12 cm de alto. 425 gramos. Resolución 854 x 480 píxeles. Formato 16:9. Brillo 100 lúmenes (ANSI). Óptica 0,2 pulgadas FWVGA DLP. Proyecta de 20 a 100 pulgadas. Conectividad WiFi N de doble banda, Bluetooth 4.0, HDMI 1.4 y microUSB con USB OTG. Batería 5200 mAh con carga rápida (Quick Charge 3.0) de 18W. Sistema operativo Android 7.1 sin Google Play. Memoria y almacenamiento 1 GB de RAM DDR3 y 8 GB de almacenamiento en formato eMMC 5.1. Procesador y gráfica Procesador de 4 núcleos Quad Core A7 con GPU Adreno 304.

A pesar de su pequeño tamaño, en forma de cilindro, alberga en su interior una óptica con tecnología DLP (las cuales tienen una buena calidad y un consumo pequeño de energía) con resolución 480P. Con esta logra proyectar de 20 a 100 pulgadas en cualquier pared, y funciona durante 4 horas sin necesidad de estar conectado a la corriente.

A todo esto habría que sumar una muy buena conectividad, Android 7.1 en su interior y algunos añadidos de los que hablaremos en las siguientes líneas.

¿Cómo es el Nebula Capsule?

Proyector Nebula Capsule 1 de 6

El Nebula Capsule es el hermano más pequeño de la serie de proyectores Nebula de ANKER pero gracias a eso disfruta de una de las mejores autonomías de esta serie y de la mejor portabilidad. Tampoco te tendrás que preocupar por su duración, ofrece una óptica que promete 30000 horas de uso. Y como buen proyector portátil, viene con una funda para transportarlo y no rayarlo por el camino. Como puedes ver en las imágenes tiene un diseño muy bonito y además no ocupa nada, no más que una lata de CocaCola. En su parte inferior trae una rosca universal para trípodes y en la parte superior tiene unos botones que nos permiten apagarlo o encenderlo, modificar el volumen o alternar entre el modo proyector y el modo altavoz Bluetooth.

Si te preguntas por su batería, esta tarda 2,5 horas en cargarse con un cargador Quick Charge 3.0 y ofrece hasta 4 horas de autonomía en modo proyector pero también puedes cargarlo mientras se usa. Además, viene con un mando que nos permite controlar sus funciones o bien hacerlo con una aplicación para nuestro móvil. Aquí te dejamos la aplicación en cuestión.

La aplicación no nos ha gustado demasiado. Permite controlar el proyector desde el móvil pero al momento de introducir texto directamente falla bastante, lo cual hace que usar el mando sea mucho más cómodo. Y una vez comentado esto, vamos con la calidad de imagen que en realidad es lo que más importa en un proyector.

¿Qué calidad de imagen ofrece este proyector de bolsillo?

Debéis saber que hemos probado otros proyectores antes, tanto mejores como peores. Es importante este punto porque en caso contrario no podríamos comparar. Para entender la calidad de imagen de este proyector y ponerla en contexto tenemos que remarcar lo anterior, se trata de un aparato que pesa menos de medio KG y puede funcionar de forma completamente autónoma.

Es por eso que la calidad de imagen para el tipo de proyector que es, de bolsillo, es realmente buena. Proyecta 100 pulgadas con calidad 480P. Hubiera estado bien que fuese HD pero para eso ya está su hermano mayor, el Capsule II (por unos 100€ más).

A pesar de tener poca resolución ofrece una calidad de imagen decente si lo colocamos a dos metros de la pared y nosotros vemos esta pantalla a 1 metro y medio. Más allá de esto es posible que sí notes falta de resolución aunque tendrás que asegurarte de que lo tienes bien enfocado (tiene una rueda que te permite realizar el enfoque de forma manual). El principal problema no es su calidad sino su brillo, unos 100 lúmenes en el sistema ANSI.

El brillo que ofrece este proyector es suficiente si no hay luz o estás en una habitación oscura pero con un día soleado y la ventana a media asta la calidad es deficiente. Este es un detalle importante, ya que necesitarás que sea de noche o estar en un ambiente oscuro para disfrutarlo. De día se ve, pero el brillo no es suficiente para disfrutar de una proyección decente.

Su lente DLP tiene corrección trapezoidal en los ajustes de la interfaz, y eso también es un aspecto positivo, pues te permitirá corregir la distorsión de la imagen fácilmente con el mando. En las siguientes imágenes de la galería puedes ver la calidad de la imagen e incluso cómo se ve con luz, para que te hagas una idea. Todas las fotos han sido sacadas a oscuras salvo la que indica lo contrario (podéis ver que sí vemos la imagen, pero notamos falta de brillo, contraste, etc.).

Imágenes del proyector 1 de 12

Hay proyectores con mejor calidad de imagen si deseas dejarlos fijos, pero este te permite llevarlo a cualquier parte sin que ocupe nada. Y eso es en realidad el porqué de su precio. No hay muchas alternativas en el mercado que ofrezcan esta calidad en un tamaño tan compacto, nos atreveríamos a decir que muy pocos podrían competir con él y los que lo hacen tienen precios similares o superiores.

El sonido es muy bueno, incluso puede funcionar como altavoz Bluetooth

Una de las cosas que nos llamó mucho la atención al momento de probar este proyector es su sonido. El proyector monta un altavoz de 5W en su interior firmado por JBL, con capacidad para ofrecernos sonido de 360 grados. La calidad de este proyector en cuanto a sonido es realmente buena para su tamaño y además hace muy poco ruido mientras funciona, menos de 30 dB.

A pesar de no tener una salida física de audio, sí puede conectarse a otros altavoces a través de Bluetooth si quieres un mejor sonido pero lo cierto es que seguramente no lo necesites. Es tan bueno su sonido que se puede usar como altavoz Bluetooth exclusivamente (tiene un botón dedicado para ello en la parte superior) y puede funcionar durante 30 horas. Un detalle muy interesante a mencionar que te puede sacar de más de un apuro.

Android de serie, pero un poco “tosco”

Una vez comentado todo lo anterior, hablemos de la interfaz de Android que tiene, basada en Android 7.1 y sin certificar por Google. Este es un detalle importante porque no podrás instalar aplicaciones oficiales desde Google Play ni tampoco disfrutar de las aplicaciones pensadas para la interfaz de TV. Lo que sí podrás hacer es instalar aplicaciones desde Aptoide y están todas las que vas a necesitar: Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Movistar+, HBO, etc.

La diferencia de estas apps que vas a usar es que no están del todo adaptadas a su uso con el mando y a veces necesitarás activar el ratón para poder navegar en ellas o no disfrutarás de resolución Full HD. En realidad este último detalle no es importante, al ser la resolución nativa del proyector inferior a la HD. Si quieres tener las apps de Android TV o apps oficiales puedes comprar un Chromecast o un Fire TV Stick de Amazon. Se puede conectar en su entrada HDMI, así como una consola o el PC.

Y aunque todo lo anterior pueda parecer una desventaja, que en parte lo es, también es su mayor ventaja. En este proyector no te hace falta una cuenta de Google para instalar apps ni nada. Simplemente te conectas a la propia tienda que trae integrada y podrás descargar y usar las aplicaciones que quieras.

Interfaz del Nebula Capsule 1 de 3

A su vez, esta interfaz que trae, es muy intuitiva y fácil de usar. En estas imágenes puedes ver una muestra de cómo se vería esta interfaz con y sin luz. Además, puedes usar un USB OTG (trae el cable en la caja) para conectar un pendrive en formato FAT32 y ver cualquier cosa. En cuanto a posibilidades no va nada mal, sin duda es realmente útil en este sentido.

¿Qué razones te harían comprar un proyector como este?

Es posible que los 399€ que cuesta te echen un poco para atrás al momento de decidirte por un proyector como este pero lo cierto es que es de los pocos que lleva batería, que coge en la palma de tu mano y que ofrece una interfaz completa con Android. Estas son las razones que llevan a este proyector a ser una alternativa casi única para poder proyectar tus series o películas en cualquier lugar de forma autónoma.

Sorprende su tamaño, las funciones y que se pueda encontrar en Amazon. Eso de poder ver una película sin cables te permite convertir tu garaje en un cine aún sin tener enchufes ni molestos cables por todas partes. Y sí, tal y como te avanzamos antes, tiene un gran sonido y una calidad de imagen decente para proyectar 100 pulgadas en un entorno con poca luz. ¡Qué comience la película!