GameSir sigue fabricando mandos a medida para cubrir las necesidades específicas de los usuarios. Tras el genial GameSir G8 Galileo, que se convirtió en mi mando favorito para jugar en el móvil por lo cómodo que es, la marca ha lanzado el GameSir G8+. Como su nombre lo indica, este nuevo mando es una evolución del G8 Galileo que llega con una compatibilidad ampliada como principal novedad.

Y es que, en lugar de ofrecer solo conexión USB-C, el GameSir G8+ cuenta tanto con Bluetooth como con conexión cableada USB. Además, ahora es capaz de extenderse mucho más, siendo así compatible con la Nintendo Switch e incluso con tablets pequeñas. Es básicamente un mando universal que te permitirá jugar en cualquier plataforma sin dificultades. Ya lo probamos y aquí te contamos nuestra experiencia.

GameSir G8+: un mando muy completo con efecto hall y compatibilidad con casi todo

El GameSir G8+ es un mando Bluetooth compatible con dispositivos Android, iOS, Nintendo Switch y PC. Tiene efecto Hall en los joysticks y gatillos, así que no sufrirá problemas de drift. Aparte, cuenta con partes reemplazables magnéticamente, lo que facilita su limpieza, reparación y personalización. Esta es su ficha técnica:

Características GameSir G8+ Dimensiones y peso 230 x 107 x 55 mm. Pesa 314 gramos. Conectividad Bluetooth 5.3, USB-C o inalámbrico 2.4 GHz (con dongle). Puertos USB-C. Compatibilidad Android 8.0 o superior, iOS 13 o superior, Nintendo Switch y PC. Tamaño del teléfono o tablet compatible (sin funda):

– 110 — 215 mm de longitud

– 13 mm o menos de profundidad

– Profundidad de la cámara del teléfono ≤ 5 mm. Batería 1000 mAh (500 mAh en cada lado del mando). Tecnologías Efecto Hall en gatillos y joysticks, botones ABXY de membrana y giroscopio de 6 ejes. Extras 2 botones traseros programables sin apps y carcasa magnética reemplazable. Software GameSir app para personalizar el mando.

¿Cómo es el mando GameSir G8+?

El GameSir G8+ es bastante parecido en diseño al G8 Galileo. Tiene empuñaduras alargadas que hacen que sea muy cómodo de sujetar tanto para manos pequeñas como para manos grandes. Ha mejorado el agarre, eso sí, con una superficie de textura antideslizante que evita que se te resbale, incluso si te sudan las manos. Por otra parte, su cuerpo sigue siendo de plástico sólido y robusto que puede soportar caídas no muy violentas.

Comparativa entre el GameSir G8+ y el GameSir G8 Galileo 1 de 3

Cabe destacar que los botones ABXY, joysticks y las carcasas frontales del G8+ se pueden quitar y poner fácilmente, pues están pegadas magnéticamente al cuerpo del mando. Esto es bastante útil, ya que puedes cambiar el orden de los botones ABXY para que sean como en Xbox o Switch, quitar los joysticks si se dañan o poner unos de diferente tamaño, reemplazar las carcasas en caso de que se rompan, etc. Por cierto, en la caja incluye tres joysticks de distintos tamaños.

Es el mando de GameSir que más se puede extender hasta la fecha, pudiendo sujetar firmemente dispositivos de hasta 215 mm de longitud (8,46 pulgadas). Se puede usar con tablets pequeñas o con una Nintendo Switch sin problemas. Además, la superficie del mando que sostiene el dispositivo es de un material amigable que no hará ningún daño a su acabado.

Todos los detalles del GameSir G8+ 1 de 13

En la parte trasera, posee dos botones programables que puedes no usar si quieres, aunque yo me he acostumbrado tanto a poner en estos botones la acción que más uso en los juegos que se han convertido en imprescindibles para mí. ¿Cómo se le asignan funciones a estos botones? Puedes mapearlos desde la app o usando la combinación de botones que se explica en el manual del GameSir G8+. Ten en cuenta que puedes remapear todos los botones si quieres, salvo los de inicio, M y captura (•).

Fácil de usar con una gran variedad de dispositivos

El GameSir G8+ es tan fácil de usar como cualquier mando de consola. Una vez que lo enciendes pulsando el botón de inicio (el del logo de GameSir) o simplemente extendiéndolo, podrás emparejarlo por Bluetooth a tu dispositivo usando la combinación de botones correspondiente:

Botón • + botón de acción de abajo : se pondrá en modo Android (para móviles y tablets Android) y se encenderá en color amarillo el botón de GameSir.

: se pondrá en modo Android (para móviles y tablets Android) y se encenderá en color amarillo el botón de GameSir. Botón • + botón de acción de la derecha : se pondrá en modo DS4 (para iOS y Android) y se encenderá en color azul el botón de GameSir.

: se pondrá en modo DS4 (para iOS y Android) y se encenderá en color azul el botón de GameSir. Botón • + botón de acción de arriba : se pondrá en modo Switch (para Nintendo Switch) y se encenderá en color rojo el botón de GameSir.

: se pondrá en modo Switch (para Nintendo Switch) y se encenderá en color rojo el botón de GameSir. Botón • + botón de más (+): se pondrá en modo G-Touch (para personalizarlo con la app en Android) y se encenderá en color turquesa el botón de GameSir.

Luego de encenderlo en el modo que mejor se ajuste al dispositivo con el que lo vas a usar, solo tienes que buscarlo en la lista de emparejamiento Bluetooth del dispositivo, seleccionarlo y listo. ¡Ya quedará conectado y no tendrás que hacer esto de nuevo para usarlo! Cuando se encienda nuevamente se conectará de forma automática al dispositivo emparejado (siempre y cuando este tenga el Bluetooth activado).

En caso de que lo quieras usar con un ordenador, tienes dos opciones: usarlo en modo DS4 de forma inalámbrica por Bluetooth o conectándolo directamente al PC con el cable USB-C a USB-A de 1 metro incluido en la caja. Este último método es el más recomendado si vas a jugar a juegos competitivos y no quieres tener absolutamente nada de input lag. Dicho sea de paso, también puedes conectarlo por cable a la Switch o a tu teléfono.

Para apagarlo, se mantiene pulsado el botón de inicio por 5 segundos o se deja plegado para que se apague automáticamente (aunque esto no ocurrirá si está en modo G-Touch).

Tecnología anti-drift, gatillos Pro, respuesta háptica y más

Mi experiencia de uso con el GameSir G8+ no ha podido ser mejor. Tiene todo lo que puedo pedirle a un mando. ¿Efecto hall en los joysticks y gatillos para no tener problemas de drift en el futuro? Sí. ¿Gatillos analógicos con modo de disparo rápido y de detección de aceleración? Sí. ¿Motores de vibración en ambos lados para una respuesta háptica realista y envolvente? Sí. ¿Giroscopio para controlar los juegos con el movimiento del mando? También. ¡Es completísimo!

Lo único que no tiene es un jack de 3.5 mm para conectarle auriculares, aunque yo particularmente nunca uso este puerto de los mandos, sobre todo cuando se trata de uno inalámbrico como este. Como prefiero no tener nada de retraso en el audio, siempre opto por conectar directamente los auriculares al PC o consola.

En cuanto a la conexión, no tuve lag ni nada por el estilo al usarlo de forma inalámbrica. Incluso, lo utilicé con juegos en la nube de Game Pass y GeForce Now, y la latencia fue inapreciable. Se siente cómodo en las manos, la sensación de pulsación de los botones y los gatillos es agradable, y en general no me ha dado ningún tipo de problema.

Otra de las ventajas del GameSir G8+ es que no bebe la batería de tu móvil porque cuenta con una propia de 1000 mAh, dividida en dos partes de 500 mAh en cada lado del mando. Dura la suficiente para no interrumpir ni siquiera una partida larga de unas 4 horas, aunque te recomiendo cargarlo siempre después de terminar de jugar para evitar quedarte sin pila en el peor momento.

¿Vale la pena el mando GameSir G8+?

El GameSir G8+ se posiciona como una excelente opción para los gamers que buscan un mando de alta calidad que puedan usar con cualquier dispositivo. Su diseño ergonómico, la tecnología de efecto Hall y la amplia compatibilidad lo convierten en un compañero ideal para disfrutar de juegos en múltiples plataformas.

Puede ser un buen reemplazo para los Joy-Con de tu Nintendo Switch porque no tendrá drift nunca y resulta más cómodo para partidas largas. Así mismo, es de los pocos mandos de este tipo que es compatible con dispositivos de hasta 8,46 pulgadas, lo que lo hace ideal para tablets y móviles plegables como los Galaxy Z Fold.

La posibilidad de personalizarlo a gusto del usuario, gracias a sus carcasas magnéticas intercambiables y botones programables, añade un plus de versatilidad. Y sus extras, como los motores de vibración, los gatillos analógicos y el giroscopio, redondean un mando prácticamente perfecto con el que no he tenido ninguna queja. Si buscas un mando que combine rendimiento, comodidad y personalización, el GameSir G8+ es definitivamente una apuesta segura.

Su precio es de 79,99 €, pero puedes conseguirlo más barato usando los botones y cupones (válidos del 25 de julio al 22 de octubre de 2024) que te dejamos a continuación:

Tienda de GameSir : GSG8PLUSOFF (10% de descuento)

: (10% de descuento) Amazon : 10G8PLUS (10% de descuento)

: (10% de descuento) AliExpress: GSG8PLUS