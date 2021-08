Si te gustan los juegos de defensa de torres, deberías probar Orcs Must Die! 3. Es la última entrega de la saga que cambió el género por completo. Huye de la tradicional vista descendente de otros juegos similares para ofrecerte un punto de vista orientado a la acción en tercera persona más propia de los juegos AAA. ¿El resultado? Diversión estratégica y frenética sin parar.

Nosotros hemos tenido la oportunidad de jugarlo en GeForce Now y enseguida te contamos nuestra experiencia. ¿Estás listo para matar orcos? Vamos allá…

La historia de Orcs Must Die! 3 retoma los acontecimientos del juego anterior

Orcs Must Die! 3 es un juego de acción en tercera persona que mezcla el tower defense con el RPG. Se puede jugar en solitario o en modo cooperativo de 2 jugadores. Y está en español de España, tanto los textos como las voces.

Lo mejor de Orcs Must Die! 3 es sin dudas la jugabilidad, que se disfruta mucho con sus distintos modos de juego y su cooperativo online. Sin embargo, también tiene un modo historia muy entretenido que tiene lugar 20 años después de los eventos de Orcs Must Die! 2, donde el Mago y la Hechicera han restituido la Orden y entrenado a jóvenes aprendices.

No esperes una gran narrativa, pero sí escenarios variados y situaciones divertidas. La campaña principal (Viejos Amigos) tiene 18 niveles y dura unas 8 horas aproximadamente. Una vez que la completes, la diversión continúa con una campaña extra (Respuesta Escalonada) con 5 nuevos niveles. Comienzas con 2 héroes jugables y podrás desbloquear algunos extra.

Todos los niveles se pueden volver a jugar en diferentes dificultades, o con la misma para mejorar tu récord. Y es que, cuanto mejor hagas las partidas en cuanto a tiempo, orcos filtrados, etc., más calaveras te darán. Estas calaveras se usan para desbloquear y mejorar las trampas, artefactos y armas. Hay un catálogo bastante amplio de estos ítems, por lo que querrás dedicar varias horas para ganar calaveras.

¿Qué modos de juego hay en Orcs Must Die! 3?

Tras terminar la historia, aún hay muchas cosas que hacer en Orcs Must Die! 3. Además de rejugar las campañas, puedes jugar los siguientes modos de juego:

Revuelta : en este modo, la dificultad se va incrementando progresivamente y los orcos van mejorando su arsenal con el transcurrir de la partida. Para equilibrar las cosas, te darán nuevos modificadores con los que contraatacar.

: en este modo, la dificultad se va incrementando progresivamente y los orcos van mejorando su arsenal con el transcurrir de la partida. Para equilibrar las cosas, te darán nuevos modificadores con los que contraatacar. Supervivencia : es el clásico modo donde debes superar tantas oleadas de orcos como puedas.

: es el clásico modo donde debes superar tantas oleadas de orcos como puedas. Desafíos semanales: pruebas que se renuevan cada semana para ver qué tan bueno eres frente a otros jugadores.

Si jugaste a Orcs Must Die! 2, ya te habrás dado cuenta de que esta entrega es bastante continuista. Las únicas novedades que trae son el mencionado modo Revuelta y los Escenarios de Guerra (mapas de asedio enormes con más orcos en pantalla y armas especiales como catapultas y brigadas de arqueros) que son más divertidos en cooperativo que en solitario, ojo.

¿Cómo son los gráficos de Orcs Must Die! 3? ¿Y el rendimiento?

Gráficamente, Orcs Must Die! 3 es muy chulo y supera con creces a sus antecesores. Cuenta con texturas en alta resolución, una iluminación muy buena y animaciones épicas con colores bastante llamativos. Además, tiene un estilo tipo cartoon 3D en los diseños que le sienta muy bien.

A nivel visual es un espectáculo, la verdad. Y lo es aún más si juegas en resolución 4K a 60 FPS con HDR10. ¡Es una delicia! La única pega que podríamos ponerle es a su cámara que, cuando nos acercamos mucho a una pared, hace que perdamos la visión de lo que está enfrente por unos valiosos instantes.

Lo jugamos en Android con GeForce Now y va perfecto

Nosotros hemos jugado a Orcs Must Die! 3 en Android a través de GeForce Now (el juego se ejecuta en la nube de NVIDIA y se reproduce en tu dispositivo). Específicamente, lo probamos en la NVIDIA Shield TV y en la tablet Teclast M40, y va perfecto en ambos dispositivos.

El juego funciona de forma estable y fluida, incluso cuando hay muchos enemigos en pantalla. No hay un input lag que afecte a la experiencia, ni caídas de resolución. Nosotros lo jugamos con el mando de Xbox y es como jugar con una consola: cómodo y sin complicaciones.

Gracias a GeForce Now podrás jugarlo en cualquier móvil, tablet o PC (sin importar los requisitos).

Orcs Must Die! 3 es una maravilla en cuanto a jugabilidad

La experiencia de jugar una partida de Orcs Must Die! 3 podemos dividirla en dos etapas. En la primera, debes colocar tus trampas o defensas por todo el mapa antes de que lleguen los orcos. Durante este momento, te dan tiempo para explorar el lugar y pensar bien la estrategia que vas a aplicar.

En la segunda etapa, cuando los orcos empiezan a avanzar, tienes que controlar a tu personaje y usar sus habilidades y armas para defender activamente tu base. Es una dinámica bastante entretenida y gratificante, que puede ser más o menos intensa según el mapa.

Si eres buen jugador y realizas una estrategia inteligente, te toparás con mapas que facilitan mucho la tarea de defender la base, por lo que se pueden volver aburridos. Otros niveles, por el contrario, son todo un reto muy adictivo e intenso de superar. Obviamente, la experiencia dependerá en gran medida de tus habilidades como jugador.

Lo que sí es totalmente cierto es que los controles del juego funcionan estupendamente bien y no resultan para nada incómodos, ni en el gunplay ni en la fase de colocación de trampas. Si ya habías jugado un Orcs Must Die! antes, sentirás todo muy familiar y ni necesitarás el tutorial para empezar. Y si eres nuevo, verás un mini tutorial que te enseñará todo lo que debes saber en minutos. ¡No es nada complicado!

En líneas generales, de la jugabilidad no tenemos ninguna queja. De hecho, nos parece lo mejor del juego. Este tipo de juegos pueden parecer pesados a algunos jugadores, pero después de la primera partida te engancha y te atrapa (aunque no sean tu género preferido).

¿Dónde y cómo jugar Orcs Must Die! 3?

Nosotros lo hemos probado en GeForce Now y nos ha encantado. Además, gracias a la Nvidia Shield la experiencia ha sido muy buena. A continuación te dejamos los enlaces de compra por si quieres echar un ojo.

Como mando, si tienes alguna duda, te recomendamos el Razer Kishi, el cual puedes poner a tu móvil para jugar directamente sin necesidad de ningún dispositivo extra.

Y para jugarlo, no olvides contratar GeForce Now aunque incluso puedes acceder a través de la suscripción gratuita.

¿Orcs Must Die! 3 merece la pena? Veredicto final

Orcs Must Die! 3 indudablemente es el mejor juego de la saga. Gráficamente es muy moderno, la jugabilidad es aún mejor que la de los anteriores, tiene un mayor número de trampas y armas, y ofrece más modos de juego. En resumen, está más pulido y es más variado.

No innova mucho, es cierto, pero perfecciona una fórmula muy adictiva que te dará muchísimas horas de entretenimiento. Si eres fanático de los juegos de tipo defensa de torres, no deberías dejarlo pasar. Es altamente rejugable y, además, es ideal para jugar con amigos.

Y si no estás muy familiarizado con este tipo de juegos, igualmente te lo recomendamos. Lo aprenderás a jugar en minutos y gozarás con su campaña principal que es compacta. No te llevará muchas horas pasarte la historia y podrás hacerlo perfectamente durante los pequeños espacios de tiempo que tengas para jugar.

En definitiva, Orcs Must Die! 3 es un juego muy recomendado para todos los públicos y esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros. Recuerda que está disponible en GeForce Now para jugar en cualquier móvil, tablet o PC y no tienes que preocuparte por los requisitos ni descargar nada, pues el juego se reproduce en streaming.