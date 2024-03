¿Quieres tener mejor cobertura, mayor velocidad y más alcance de WiFi en tu casa? Entonces es momento de pasarte al estándar WiFi 6. Para ello, necesitas un router que sea compatible con esta conectividad. El GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) es uno de ellos y lo hemos probado a fondo para contarte qué tal funciona, qué ofrece y si vale la pena frente a otros routers similares.

GL-iNet Flint 2: un router WiFi 6 de gama alta para juegos, almacenamiento en red o VPN

El GL.iNet Flint 2 no es un router básico. Podría considerarse de gama alta, ya que está diseñado para los entusiastas del gaming y usuarios exigentes. Promete una experiencia de primer nivel con velocidades de hasta 6 Gbps y tecnología avanzada de 8 transmisiones para brindar una transmisión 4K impecable y partidas multijugador sin interrupciones. Además, ofrece extras muy útiles, como compatibilidad con VPN, AdGuard Home, complementos, almacenamiento en red y más. Te dejamos su ficha técnica antes de entrar en detalles.

Características GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) Dimensiones y peso 233 x 137 x 53 mm. 761 gramos. Conectividad WiFi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) de doble banda con una velocidad de 1148 Mbps (2.4 GHz) y 4804 Mbps (5 GHz). Procesador MediaTek de cuatro núcleos a 2.0 GHz. RAM 1 GB DDR4. Almacenamiento 8 GB eMMC. Puertos y botones 4 x Ethernet WAN de 2.5G (10/100/1000/2500Mbps)

2 x Ethernet LAN de 1G (10/100/1000Mbps)

1 x USB 3.0

1 x Botón de reset Antenas 4 antenas WiFi dos en uno de 2,4 GHz + 5 GHz. Consumo de energía <20 W. Entrada DC5521, 12V/4A (5,5 x 2,1 mm). Aplicaciones Compatibles con dispositivos Android, iOS y Windows.

¿Cómo es el router GL.iNet Flint 2 y qué puede hacer?

El GL.iNet Flint 2, también conocido como GL.iNet GL-MT6000, tiene un diseño básico estilo gamer con patrones bien marcados, rejillas de ventilación en zonas claves y un cuerpo hecho de plástico robusto. Cuenta con un total de cuatro antenas, todas ellas con su propia articulación que permite moverlas para orientar la cobertura WiFi.

Es completamente opuesto al GL-iNet Beryl AX en cuanto a tamaño, pues es un router grande que pesa 761 gramos y ocupa un área de 23,3 x 13,7 centímetros. Eso significa que no es apto para viajes. Está pensado para hogares o negocios pequeños/medianos donde se pueda tener fijo sobre una mesa o escritorio.

Todos los detalles del router GL-iNet Flint 2 1 de 9

Con respecto a los puertos, en la parte trasera tiene una toma DC de 12 V, un puerto WAN de 2.5G, un puerto WAN/LAN de 2.5G, cuatro puertos Gigabit Ethernet y un botón de reinicio. Además, cuenta con un puerto USB 3.0 en el lateral derecho que te servirá para conectarle unidades de almacenamiento. Y a diferencia de la mayoría de routers, el Flint 2 solo tiene un indicador LED, por lo que no será una distracción si lo tienes en tu habitación.

Ahora bien, hablemos de las tecnologías que incorpora este router. Utiliza el estándar WiFi 6 y transmite a través de ocho canales y dos bandas: la de 2,4 GHz con la que alcanza velocidades de hasta 1148 Mbps, y la de 5 GHz con la que llega hasta los 4804 Mbps. Asimismo, permite configurar una VPN a través de OpenVPN o WireGuard con velocidades de hasta 190 Mbps y 900 Mbps, respectivamente.

Pero lo que más me entusiasma de este router es que tiene un software abierto. Su sistema operativo está basado en OpenWrt v21.2, que a su vez está basado en una distribución de Linux creada específicamente para este tipo de dispositivos. Este software no solo es altamente personalizable y muy versátil, sino que además es reconocido por la comunidad como el mejor firmware que puede tener un router debido a su excelente soporte.

Por el lado del hardware, tiene un procesador de 4 núcleos, 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Va más que sobrado en potencia para lidiar con múltiples conexiones de alta velocidad en simultáneo y la transmisión de grandes volúmenes de datos. Y si te preguntas para qué trae tanto almacenamiento, es para instalarle plugins que son básicamente apps que le añaden nuevas funciones.

Por cierto, también incluye WPA3, que es el último protocolo de seguridad WiFi contra ataques de fuerza bruta de contraseñas, espionaje de usuario a usuario y cifrado individualizado en redes WiFi públicas. Además, usa la tecnología DNS sobre HTTPS y DNS sobre TLS para proteger el tráfico del sistema de nombres de dominio, así como AdGuard Home (un servidor DNS para bloquear anuncios y rastreadores de tu Internet).

Fácil de configurar con su app que está repleta de funciones

A pesar de ser un router avanzado, el GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) se configura tan fácil como cualquiera otro. Una vez que lo enchufas a la corriente y al Internet, lo único que tienes que hacer es conectarte a él desde tu PC o móvil y entrar en la dirección http://192.168.8.1 a través de Chrome o del navegador de tu preferencia.

De esa forma, accederás al panel de administración de GL.iNet que es la app que permite configurar el router. Vamos a hacer un repaso con imágenes de la aplicación de este router para que veas cómo es y todo lo que puedes hacer con ella:

Al abrir la aplicación verás la sección «Internet» que te indica visualmente con un esquema fácil de entender el modo en el que está el router, las conexiones, las bandas y las funciones en uso.

Ten en cuenta que este router se puede usar en cuatro modos diferentes:

Ethernet : el modo tradicional que consiste en conectarlo a un módem u otro dispositivo de red activo.

: el modo tradicional que consiste en conectarlo a un módem u otro dispositivo de red activo. Repetidor : para extender el área de cobertura de una red WiFi existente.

: para extender el área de cobertura de una red WiFi existente. Uso compartido (Tethering) : comparte los datos móviles de tu teléfono por WiFi a través de sus antenas (requiere que conectes el móvil al puerto USB del router).

: comparte los datos móviles de tu teléfono por WiFi a través de sus antenas (requiere que conectes el móvil al puerto USB del router). Móvil: comparte los datos móviles de un módem USB.

Una de las mejoras cosas de este router es que puede reemplazar el módem que te da la operadora para sacar mayor provecho al Internet. Para ello, en el apartado de «Configuración de Ethernet» del panel de administración, debes elegir el modo PPPoE y poner el usuario y contraseña que te facilita la compañía.

No tardarás ni un minuto en hacer este cambio que no solo te permitirá tener mejor cobertura, mayor velocidad y más alcance, sino también una mejor gestión de los dispositivos conectados. Aparte, admite muchas conexiones (hasta 86 dispositivos, según el fabricante), algo muy útil si tienes domótica en casa.

En el apartado «Clientes», verás todos los dispositivos conectados al router con todos los detalles de la conexión (banda, velocidad, nombre, tráfico, etc.). Allí mismo, puedes bloquear los dispositivos que no quieres que se conecten al Internet con solo pulsar un botón. Incluso, puedes limitar su velocidad de conexión para que no ocupen todo el ancho de banda.

Dentro del apartado de aplicaciones, encontrarás varias apps útiles que vienen preinstaladas en el router, aunque no todas están activas. Una de ellas es AdGuard Home que básicamente te permite poner al router la famosa DNS de AdGuard que bloquea los anuncios y el seguimiento en Internet. Una vez que la actives, afectará a todos los dispositivos conectados al router, eliminando así la publicidad y los rastreadores de toda tu red.

Normalmente, la DNS de AdGuard Home no afecta a la velocidad de Internet, pero si en tu caso sí lo hace, recuerda que es completamente opcional y puedes activarla o desactivarla cuando quieras.

Otra de las apps que me encantan del GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) es la de «Almacenamiento en red». En términos simples, lo que hace esta función es permitirte crear tu propio Google Drive. Para ello, tendrás que conectar una memoria USB o unidad de almacenamiento al puerto USB del router. Cuando lo hagas, aparecerá en este apartado y podrás compartir su contenido con todos los dispositivos conectados a la red usando los protocolos Samba, WebDAV o DLNA.

Si quieres ponerle una VPN al GL.iNet Flint 2, ¡también puedes hacerlo! Tiene todo un apartado dedicado a eso y resulta muy fácil configurar la VPN que quieras usando WireGuard u OpenVPN, ya que la aplicación te guía paso por paso.

Y si necesitas más funciones, en la opción «Complementos» dentro del apartado de aplicaciones encontrarás cientos de plugins que puedes instalar directamente en el router fácilmente. Eso sí, te recomendamos que investigues qué hace cada uno para no llenarlo de apps innecesarias.

Por cierto, el panel de administración del GL.iNet Flint 2 también es accesible desde la comodidad de tu smartphone con la aplicación para móviles de la marca que tiene una interfaz mejor adaptada y más intuitiva para pantallas pequeñas.

¿Merece la pena el router GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000)?

Tras usarlo durante varias semanas, no tenemos ninguna queja del GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000). Cumple con las velocidades que promete, su latencia es óptima para gaming y ofrece un montón de herramientas útiles para controlar el acceso a Internet de tus dispositivos. Sus puertos 2.5G funcionan a la perfección y la velocidad de 900 Mbps con VPN de WireGuard es auténtica.

Definitivamente, es el mejor router que tu casa, oficina o negocio pequeño/mediano puede tener. Ahora bien, su precio de 173,9 € puede ser una limitante para muchos, considerando que en el mercado ya hay routers con WiFi 6 por menos de la mitad que este.

¿Vale la pena GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) por lo que cuesta? Depende de tus necesidades. Si quieres un router para tener WiFi en la casa sin más, quizás este modelo no sea de tu interés por su precio. Pero si quieres un router que bloquee anuncios, sea compatible con VPNs a alta velocidad, te permita montarte un NAS de forma fácil y mucho más… el GL.iNet Flint 2 es una compra inteligente. Ahora mismo, está de oferta en Amazon por 147,82 €: