Tras el éxito de sus descuentos por el 11 del 11, Tronsmart vuelve a la carga con muchas más ofertas para este Black Friday. En esta ocasión, la marca china especializada en dispositivos de sonido ha rebajado por tiempo limitado el precio de uno de sus mejores auriculares Bluetooth y de dos altavoces de gran calidad. Así que, si estabas esperando unas buenas ofertas para renovar los dispositivos con los que escuchas música, este es el momento para hacerlo.

Sin más, acompáñanos a conocer a fondo las 3 grandes ofertas que Tronsmart tiene para ti este Black Friday. ¿Estás preparado? Vamos allá…

Tronsmart Spunky Beat, unos auriculares Bluetooth que puedes personalizar a tu antojo

¿Quieres unos auriculares inalámbricos fáciles de usar y que permitan personalizar el sonido? Los Tronsmart Spunky Beat son una excelente opción. En esta oportunidad, la marca ha puesto en oferta la edición “APP” de estos auriculares que permite controlarlos con una aplicación para móviles. ¿Qué se puede personalizar con la app? En realidad, todo el sonido de los auriculares: puedes configurarlos para que los bajos suenen más potentes o para generar una experiencia auditiva 3D, por ejemplo.

Lo mejor de estos auriculares es que usan un chip de Qualcomm que soporta AptX™ (para una reproducción del audio de alta fidelidad y sin pérdidas), AAC (el formato de sonido de más calidad para iOS) y SBC (otro formato de audio de altísima calidad). Por si fuera poco, también tienen las tecnologías DSP y cVc 8.0 para llamadas claras y música inmersiva. Dicho sea de paso, el auricular derecho tiene un botón táctil para controlar las llamadas y la reproducción de música.

En cuanto a resistencia, cuentan con la certificación IPX5 contra lluvia, salpicaduras y sudor. Y en autonomía también destacan, pues con una sola carga puedes disfrutar de hasta 7 horas de reproducción o de 24 horas si sumamos la carga que suministra el estuche de carga. Además, este estuche se puede cargar de dos maneras: por USB-A o USB-C. ¿Te gustan estos auriculares? Pueden ser tuyos por apenas 23€ usando este botón:

Tronsmart T6 Plus, el altavoz inalámbrico de 40W perfecto para alegrar las fiestas

En su momento, cuando le dedicamos un análisis en profundidad al Tronsmart T6 Plus, nos pareció un altavoz genial con una gran calidad y, sobre todo, una potencia muy buena para lo que vale. En concreto, el Tronsmart T6 Plus cuenta con una potencia de 40W y usa la tecnología SoundPulse que potencia aún más sus graves. Además, tiene un diseño de malla circular que favorece la salida limpia y clara del sonido en todas las direcciones.

Asimismo, hay que aclarar que este altavoz se conecta con tus dispositivos por Bluetooth 5.0. Otra cosa que nos gusta de él es que tiene un ecualizador integrado con 3 modos de reproducción. Además, es resistente a las gotas de agua o sudor (tiene certificación IPX6). Y en cuanto a autonomía, puede durar hasta 15 horas encendido con una sola carga funcionando a un volumen medio.

En definitiva, el Tronsmart T6 Plus es el altavoz que necesitas para estas fiestas o incluso para ver películas en casa. Y este Black Friday lo puedes conseguir por apenas 43€ usando este botón:

Tronsmart T2 Plus, el mejor altavoz para ir a la playa o la piscina

Como sabemos que te encanta escuchar música con tus amigos a todo volumen cuando vas a la playa o a la piscina, no podíamos dejar pasar la oferta del altavoz impermeable Tronsmart T2 Plus. Y es que este altavoz cuenta con una resistencia al agua IPX7, lo que significa que lo puedes usar cerca del agua sin problemas pues no le pasa nada si se moja. Además, su tamaño es bastante compacto, por lo que lo puedes llevar a cualquier parte sin que suponga una molestia.

Tiene un sonido estéreo de 20W de potencia y funciona de forma inalámbrica ya sea por Bluetooth 5.0 o NFC. Pero lo mejor del Tronsmart T2 Plus es que su batería lo mantiene encendido hasta por 24 horas. ¿Te interesa? Pues llévatelo por solo 22€ usando este botón:

Recuerda que estas ofertas son por tiempo limitado (solo válidas mientras dure el Black Friday), así que aprovéchalas cuanto antes.