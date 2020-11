Ya estamos en noviembre, el mes del año con más y mejores ofertas. Esto se debe principalmente a que, todos los años, cuando llega el 11 de noviembre, los fabricantes chinos lanzan sus mejores ofertas con descuentos increíbles en tecnología del 50% o hasta más. Por ello, hay mucha gente que espera este día con muchas ansias para comprar sus regalos de Navidad o lo que sea que necesiten. En ese sentido, si estás esperando ofertas en auriculares inalámbricos y altavoces, aquí te traemos algunas que te interesarán.

Y es que la marca Tronsmart, especialistas en dispositivos de gran calidad sonora, acaba de anunciar sus ofertas del 11 del 11 para este año. Hasta el 12 de noviembre, la marca ofrecerá sus mejores auriculares inalámbricos y su mejor altavoz miniatura a un precio reducido muy atractivo. ¿Te los vas a perder? A continuación, te mostraremos cuál son esos auriculares y el altavoz del que hablamos y, además, te diremos cómo puedes comprarlos al mejor precio gracias a las ofertas del 11 del 11.

Tronsmart Onyx Ace, una alternativa muy económica a los AirPods

Si no quieres pagar el altísimo coste de unos AirPods para tener unos buenos auriculares inalámbricos, deberías echarle un ojo a los Onyx Ace que con la oferta del 11 del 11 están más baratos que nunca. Solo valen 17€ y tienen una calidad sonora excelente respaldada por el chip Qualcomm que tienen incorporado, el cual se encarga de la decodificación del audio. De hecho, soportan el códec de audio aptX de Qualcomm que mejora la transmisión de sonido estéreo de alta calidad.

Por si fuera poco, estos auriculares tienen 6 micrófonos con tecnología cVc 8.0 y DSP para llamadas nítidas. En cuanto a batería, ofrecen una autonomía de 24 horas de reproducción para que puedas usarlos todo un día sin tener que acudir al cargador. Además, tienen una resistencia al agua IPX5, por lo que no se dañan con la lluvia o el sudor. ¿Quieres estos auriculares? Llévatelos con un descuento del 67% este 11 del 11 por solo 17€ usando el siguiente botón:

Tronsmart Apollo Bold, auriculares premium con cancelación de ruido activa híbrida

Ahora bien, si deseas unos auriculares inalámbricos con una calidad de audio suprema, entonces los Apollo Bold de Tronsmart son para ti. Lo mejor que tienen estos auriculares es su cancelación de ruido activa híbrida que suprime todo el ruido exterior (hasta 35 dB) para que solo escuches la música o la llamada que sale de los auriculares. Además, usan el chip insignia de Qualcomm, el QCC5124, que garantiza un sonido de alta calidad sin cortes ni interrupciones.

Y por la autonomía ni te preocupes. Estos auriculares Apollo Bold tienen una batería que los mantiene 10 horas encendidos con la ANC activa y reproduciendo música. Si apagas la ANC, su autonomía aumenta. Otra cosa que vale la pena resaltar de estos auriculares es que tú mismo puedes personalizar su sonido mediante su aplicación oficial. El precio original de esta alternativa a los AirPods Pro o a los Sony WF-1000XM3 es de 170€, pero para celebrar el 11 del 11 la marca ha reducido su precio a solo 77€. Llévate los tuyos usando el siguiente botón:

Tronsmart T6 Mini, un altavoz Bluetooth con sonido envolvente de 360º

Aquí en Androidphoria ya te hablamos en profundidad del altavoz Tronsmart T6 Plus al cual consideramos una de las mejores opciones del mercado. Lo que muchos no saben es que este altavoz tiene un hermano menor llamado T6 Mini que hereda casi todas sus virtudes, pero es mucho más barato. Justamente, Tronsmart ha decidido poner en oferta el T6 Mini y nos parece genial, pues es un altavoz inalámbrico que es extremadamente barato que, aunque creas que no lo necesitas, es mejor tenerlo que no tenerlo por lo poco que cuesta.

Gracias su estupendo diseño, el altavoz T6 Mini te brinda un sonido envolvente de 360° para que todos a tu alrededor puedan escucharlo pese a que es pequeño: cabe en la palma de una mano. Y es que este altavoz tiene 15 W de potencia y graves muy profundos para que disfrutes de una excelente experiencia sonora. Es totalmente inalámbrico, por lo que puedes enviarle música fácilmente desde tu móvil por Bluetooth. Además, tiene un cordón para su transporte y resistencia al agua IPX6 que te brinda la tranquilidad de saber que puedes llevarlo a cualquier lugar y no se dañará.

Asimismo, vale la pena destacar que tiene una autonomía de 24 horas de reproducción y de 24 meses en modo reposo. Su precio regular es de 43€, pero en este 11 del 11 puedes llevártelo por apenas 17€. Usa el siguiente botón para aprovechar esta oferta:

Y tú… ¿cuál de estas tres ofertas de Tronsmart piensas aprovechar este 11 del 11? Por cierto, si quedaste con ganas de más, ingresa en la página web oficial de Tronsmart en AliExpress para descubrir todas sus ofertas del 11 del 11.