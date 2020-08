Auriculares inalámbricos en el mercado hay muchos, pero la gama premium goza de pocos representantes de calidad por debajo de los 100€, como los Tronsmart Apollo Bold. Después de probar estos auriculares premium podemos decir que nos han sorprendido mucho, y aquellos usuarios exigentes que quieran una muy buena calidad de sonido y cancelación de ruido activa, encontrarán en estos Tronsmart un buen aliado.

Gozan de una buena calidad de sonido, autonomía y a esto hay que sumar el ANC (cancelación de ruido activa); que nos permite suprimir el posible ruido exterior para concentrarnos en lo que estamos escuchando. ¿Valen la pena? A continuación te contamos nuestra opinión sobre los Tronsmart Apollo Bold con ANC.

Los Tronsmart Apollo Bold nos han dejado impresionados, tienen características tope de gama

Estos Tronsmart Apollo Bold son unos auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.0 y conexión LDS Láser, combinación que garantiza 0 lag y mucha estabilidad en el sonido que recibes. Además de eso gozan de control táctil y muchas tecnologías de las que te hablaremos a continuación. Son tan completos que te va a sorprender que no cuesten más. En cuanto a compatibilidad funcionan tanto con móviles Android como iPhone.

Diseño de los Tronsmart Apollo Bold 1 de 7

Estos auriculares pueden parecer, a simple vista, grandes. Y eso es solo una impresión, son muy cómodos y no molestan nada en la oreja, tampoco se hacen para nada molestos una vez puestos. En la caja traen un par de gomas intercambiables para que te pongas la que te sea más cómoda. Pesan solo 3,5 gramos cada uno y tienen un diseño muy ergonómico. Rápido te olvidas de que los llevas puestos salvo por lo bien que aíslan y el ANC.

Su caja pesa solo 54 gramos (todo el conjunto, auriculares incluidos) y le permite aumentar su autonomía hasta las 30 horas de uso. Es una cifra muy buena y más si tenemos en cuenta que lo logran con solo 3 cargas. Es decir, que ofrecen 10 horas de autonomía por cada carga.

Vale la pena mencionar que también integran protección IP45 frente a líquidos como la lluvia, el sudor o el agua. Eso los vuelve útiles para hacer deporte.

Sus controles integrados son perfectos

Como muchos otros, tienen un montón de sensores y funciones si usamos sus controles táctiles. Lo cierto es que podemos hacer prácticamente de todo con ellos gracias a las combinaciones que ofrece (invocar al asistente, controlar la reproducción, el volumen, etc.).

Con solo sacarlos de la caja estos se conectarán automáticamente y además detectarán cuando te los quitas de la oreja para parar la reproducción. En cuanto a las funciones que puedes lograr con sus controles táctiles están las siguientes:

Pulsar auricular derecho durante 2 segundos – Pasar la canción.

Pulsar auricular izquierdo durante 2 segundos – Canción anterior.

Tocar el auricular derecho – Subir el volumen.

Tocar el auricular izquierdo – Bajar el volumen.

Tocar 3 veces cualquier auricular – Activar la cancelación de ruido híbrida.

Tocar 2 veces cualquier auricular – Parar o reanudar la reproducción. También para coger o colgar una llamada.

Mantener pulsado 2 segundos cualquier auricular – Rechazar una llamada.

Tocar una vez y mantener pulsado hasta la señal cualquier auricular – Activar el asistente.

Los botones tienen muy buena sensibilidad y de hecho no echamos de menos funciones. En cuanto te aprendas todos los gestos (que no son demasiados), tendrás el control absoluto sin tocar nada más.

¿Cómo es la calidad de sonido y conectividad de estos Apollo Bold?

La calidad de sonido de estos auriculares es realmente buena y no hay nada de lag al momento de reproducir multimedia (con lo cual, son perfectos para jugar). A su vez, estos aíslan muy bien del exterior y la cancelación de ruido híbrida funciona muy bien. Hemos probado con viento muy molesto y elimina el ruido por completo.

Para entender por qué estos auriculares ofrecen tan buena calidad de sonido tenemos que explicar qué llevan en su interior:

Llevan unos drivers dinámicos de 10 mm de alta fidelidad.

Montan un chip Qualcomm QCC5124 muy avanzado que destaca por su buen rendimiento en la cancelación de ruido activa y la transferencia de sonido a través del Bluetooth. Otros auriculares necesitan dos procesadores diferentes para estas funciones.

muy avanzado que destaca por su buen rendimiento en la cancelación de ruido activa y la transferencia de sonido a través del Bluetooth. Otros auriculares necesitan dos procesadores diferentes para estas funciones. Tecnología TWS + sin retrasos , la cual garantiza que ambos auriculares reciban la señal a la vez sin lag. Los AirPods Pro, por ejemplo, no usan esta tecnología y tienen un retraso imperceptible superior al de estos.

, la cual garantiza que ambos auriculares reciban la señal a la vez sin lag. Los AirPods Pro, por ejemplo, no usan esta tecnología y tienen un retraso imperceptible superior al de estos. Admiten la decodificación de los códecs Apt-X HD , ACC y SBC; los cuales aseguran una conexión más rápida y estable. En cuanto al cóced apt-X, si tienes un dispositivo compatible te permite escucharlos sin pérdida de calidad.

, ACC y SBC; los cuales aseguran una conexión más rápida y estable. En cuanto al cóced apt-X, si tienes un dispositivo compatible te permite escucharlos sin pérdida de calidad. 6 micrófonos (4 se encargan de eliminar el ruido) y ENC ( cancelación de ruido ambiental ).

). Cancelación de ruido activa híbrida en 360º hasta 35 dB, la cual es capaz de eliminar todo tipo de ruidos para mejorar la calidad de sonido que percibimos a través de ellos.

En cuanto a la calidad para las llamadas los auriculares se escuchan genial si vas hablando por la calle. Eso sí, puede que el interlocutor no te escuche tan bien si hace mucho viento y llevas la mascarilla (es la nueva realidad, recuerda que con ella será más difícil que te escuchen bien aunque tengas los mejores auriculares inalámbricos Bluetooth del mundo).

¿Cuánto dura la batería de estos auriculares Tronsmart?

En cuanto a autonomía estos auriculares superan la media. Ofrecen una autonomía de hasta 10 horas con una sola carga y unas 30 horas con ayuda de su estuche que ofrece dos cargas completa y se carga por USB C. Este estuche de carga también permite que carguemos los auriculares rápido si tenemos un contratiempo, pues en solo 10 minutos de carga tendrían para una hora de uso.

¿Valen la pena los Tronsmart Apollo Bold?

Nuestra valoración es clara, estos auriculares nos han dejado una muy buena impresión, a la altura de los mejores auriculares inalámbricos del mercado. Sabemos que 94€, para muchos, será un precio un poco elevado pero si estás buscando calidad sin tener que irte a los doscientos euros son una opción a tener muy en cuenta. Los tienes a la venta en Amazon.

A nosotros nos han gustado incluso más que los AirDots 2 Pro, pues son más cómodos, tienen ANC e incluso una mejor autonomía. Es posible que si no los hubiéramos probado antes no nos hubiéramos decidido por ellos pero después de hacerlo es muy complicado que no te los recomendemos si buscas calidad a un precio justo.

Tronsmart se caracteriza por lanzar productos de gran calidad, otro de sus altavoces que nos gustó mucho en su día ha sido el Tronsmart T6 Plus.