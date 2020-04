La mayoría de la gama alta de Android nunca ha tenido precios rompedores, y con la subida de precios de fabricantes históricamente asequibles como OnePlus y Xiaomi para este 2020, la cosa se complica aún más.

Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que puedes tener uno de los mejores móviles del 2020 un precio increíble? No estamos jugando, porque en este momento puedes conseguir el fabuloso Xiaomi Mi 10 por solo 494 euros, ¡300 euros por debajo de su precio de lanzamiento en España! ¿Quieres saber cómo? Síguenos hasta el final del artículo, porque seguro que no te lo querrás perder.

El Xiaomi Mi 10 es el mejor gama alta precio/rendimiento del mercado actualmente

La afirmación que acabas de leer la verificamos nosotros mismos hace poco, luego de comparar el Xiaomi Mi 10 vs Huawei P40 vs Realme X50 Pro. En esa contienda el móvil de Xiaomi se levantó como el mejor gama alta asequible de esta primera mitad de 2020. ¿Cómo lo logró? Pues con unas especificaciones de otro planeta, incluso aunque cueste oficialmente 100 euros más que el Realme.

Sabiendo que es el mejor Android gama alta en relación calidad/precio/rendimiento, ¿vas a dejarlo ir? Recuerda que son más de 300 euros de ahorro, y si no te lo llevas por 494 euros luego no digas que no te hemos avisado de la oferta. Te refrescamos sus especificaciones por si no las recuerdas:

Gran pantalla Super AMOLED de 6,67″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080) y tasa de actualización de 90Hz .

(2340 x 1080) y tasa de actualización de . Procesador Qualcomm Snapdragon 865 de 8 núcleos con gráfica Adreno 650.

de 8 núcleos con gráfica Adreno 650. 8 / 12 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento.

y 128 / 256 GB de almacenamiento. Cuádruple cámara trasera de 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP.

de 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 4780 mAh con carga rápida de 30W, carga inalámbrica de 30W y carga reversa inalámbrica de 5W.

con carga rápida de 30W, y carga reversa inalámbrica de 5W. Y extras como WiFi AX, dual-SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.1, USB-C, puerto infrarrojo, NFC, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Como verás, el Xiaomi Mi 10 es un móvil fantástico, que le envidia poco o nada a otros gigantes como los Huawei P40 o Galaxy S20. No importa para qué lo quieras, te aseguramos que su rendimiento será abrumador en cualquier ámbito, como la fotografía, la reproducción multimedia o los videojuegos. Ningún otro móvil Android tiene algo que hacer contra este súper descuento de más de 300 euros, así que no dudes.

Cómo comprar el Xiaomi Mi 10 a un precio increíble ahora mismo

Para tener en tus manos el Xiaomi Mi 10 por solo 494 euros, debes seguir una serie de pasos en AliExpress, porque debes cargar un par de cupones al precio inicial. Este es el proceso:

Lo primero es ir la publicación del Xiaomi Mi 10 en AliExpress, puedes acceder desde el botón que está al final de esta sección. Activa los cupones de selección para las publicaciones de ese vendedor (Xiaomi Official Store), este en concreto. Regresa a la publicación, y cambia tu ubicación a Rusia, en la región de Moscú. Esto te permitirá conseguir un segundo cupón de 16,58€ de descuento. En este momento puedes encontrar el segundo cupón disponible y seleccionarlo aquí, pero si quieres verificar el descuento, cambia la moneda a EUR. Pilla el cupón y regresa a España como tu país de ubicación. Con esos dos cupones, y el descuento automático, podrás llevarte tu Xiaomi Mi 10 por 494€.

Fantástico, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Que es la versión global del Xiaomi Mi 10, el mismo que te comprarías en España. Esperemos que a este punto todavía no tengas dudas, porque un ahorro de más de 300 euros respecto al precio de referencia (799 euros), no es algo que verás todos los días.

¡No pierdas la oportunidad! Estas ofertas no suelen durar mucho.