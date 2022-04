Así como YouTube ha eliminado el contador de No Me Gusta de los vídeos de la plataforma, ahora ha eliminado el botón de Me gusta, pero ¿qué ha llevado a la plataforma a hacerlo? Y, ¿ahora cómo será YouTube sin el botón de Me gusta?

Bueno, lo primero que debes hacer es mantener la calma, porque aquí te explicaremos lo básico sobre lo que ha cambiado con el botón de Me gusta de YouTube. De cualquier forma, es importante que consideres que YouTube, como la mayoría de redes sociales, experimenta constantemente, así como elimina y lanza nuevas funciones. Por ejemplo, recientemente se dio a conocer que YouTube podría dar el salto al mundo de los NFT, aunque esto no tiene nada que ver con la eliminación del botón de Me Gusta.

¿El botón de «Me gusta» de YouTube está desapareciendo?

A finales del 2021, YouTube eliminó el contador de No me gusta para que sus usuarios no conocieran esta métrica, aunque existe una forma de volver a ver los «No Me Gusta» en los vídeos de YouTube. Sin embargo, ahora YouTube ha decidido hacer algo similar con el botón de Me gusta de los vídeos de la plataforma.

De hecho, recientemente algunos usuarios de YouTube han expresado en Twitter y Reddit que no les aparece el contador del botón de Me gusta en la plataforma. Tal parece que YouTube ha hecho algunos cambios en su interfaz y ha movido el contador de Me gusta, pero, ¿en dónde está el contador de Me gusta ahora?

Normalmente, el botón de Me gusta aparece en la parte inferior del título de un vídeo y el contador está debajo de dicho botón. Sin embargo, con los cambios en el botón de Me gusta que han reportado algunos usuarios, YouTube ha movido el contador a la descripción de cada vídeo.

Ahora, antes de que vayas a ver si a ti te aparece el contador del botón de Me gusta, es importante que sepas que este cambio no está disponible para todos los usuarios de YouTube. De hecho, parece que este cambio es una prueba que se está llevando a cabo solo en algunas cuentas. De cualquier forma, es posible que este cambio de YouTube pronto sea una realidad para todos los usuarios de la plataforma.

Asimismo, parece que este cambio de YouTube hasta ahora solo se ha visto en dispositivos móviles o tablets. Ahora, ¿a ti sí te aparece el contador de Me gusta de YouTube?

Fuente | Android Police