Aún Android 12 no ha terminado de llegar a todos los dispositivos que actualizarán a esta versión del sistema operativo y ya Google nos ha presentado a su sucesor. Desde hace unos días se lanzó la developer preview 1 de Android 13 con la que se descubrieron algunas de las novedades que traerá la próxima versión de Android.

Quienes ya la han probado destacaron algunas mejoras en seguridad, diseño y una nueva galería de fotos. Pero lo que más nos ha sorprendido ha sido el descubrimiento hecho por un desarrollador quien puso a prueba las nuevas capacidades de esta versión para ejecutar máquinas virtuales logrando usar Windows 11 en Android 13. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Acompáñanos a descubrirlo.

Danny Lin, un desarrollador de apps para Android, ha compartido a través de su cuenta de Twitter (@kdrag0n) imágenes de cómo logro ejecutar una versión ARM de Windows 11 en un Google Pixel 6 con Android 13. Para hacerlo uso una app de máquina virtual que permite ejecutar un sistema dentro de otro (en este caso Windows 11 dentro de Android 13).

Como se puede ver en sus tweets, el desarrollador asegura que la emulación de Windows 11 en el Pixel 6 logró alcanzar niveles de rendimiento similares a los de ejecutar este sistema operativo de Microsoft en un ordenador. Incluso puede detallarse que Windows 11 detecto con precisión la RAM y CPU del móvil. Sin embargo, la ejecución no admitió la aceleración de la unidad de procesamiento gráfico por hardware.

And here's Windows 11 as a VM on Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab

Parece que el videojuego Doom es el conejillo de indias para los desarrolladores y programadores. Hace poco supimos que alguien entrenó a una rata para jugarlo y se ha logrado ejecutar en prácticamente cualquier dispositivo, desde una calculadora hasta en un test de embarazo. Pues bien, era de esperar que lo primero que Lin hiciera al usar Windows 11 en Android 13 fuera probar este juego. Y efectivamente lo hizo como puedes ver en el siguiente tweet.

Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m

— kdrag0n (@kdrag0n) February 14, 2022