¿Consideras que todavía no tienes una razón de peso para instalar Windows 11 en tu ordenador? En febrero la tendrás con total seguridad. Microsoft anunció que está lista para dar soporte a todos los usuarios que quieran usar apps de Android en Windows 11 y eso es un notición que seguro estabas esperando.

Apps de Android para todos en Windows 11, Microsoft está lista para el lanzamiento público

Windows 11 ya va camino a cumplir medio año desde su lanzamiento y una de sus características más esperadas por la comunidad móvil es la compatibilidad con apps de Android. Sin embargo, hasta ahora esta funcionalidad ha tenido algunos problemas que la han retrasado de cara al lanzamiento público: primero, en octubre no estaba lista para presentarse junto a Windows 11; luego, Microsoft añadió compatibilidad limitada para aquellos usuarios que forman parte del canal de desarrollo (Windows Insider).

Esto último ayudó de alguna manera a calmar la ansiedad de los usuarios, pero fue un lanzamiento con muchos requisitos a cumplir y varios errores en el camino. No obstante, parece que Microsoft arregló algunos problemas que había, recuperó confianza y ya está lista para liberar la instalación de apps de Android en Windows 11 a todo el mundo. La fecha exacta de lanzamiento no se conoce, pero se sabe que será en febrero de 2022.

Las apps de Android llegan a todo el mundo en Windows 11, pero hay algunas limitaciones

Nos gustaría poder decirte lo contrario, pero la implementación masiva de esta nueva característica llega con letras pequeñas. El lanzamiento no agregará soporte completo a las apps de Android, sino que será una «vista previa pública».

¿De qué va esta declaración? Realmente no lo sabemos, ya que la compañía no dio mayores detalles. No obstante, imaginamos que faltarán algunas funciones por implementar, mayor compatibilidad con las apps o incluso resolver algunos errores.

Aun así, el soporte llegará en febrero y lo hará de manera muy similar a como funciona ahorita en la beta de Windows 11: los usuarios van a la Microsoft Store, ahí navegan hasta la Amazon Appstore que está integrada, inician sesión en su cuenta de Amazon y descargan alguna de las apps disponibles en su ordenador.

¿Por qué Microsoft decide hacer este lanzamiento a medio camino de desarrollo? Probablemente por la llegada inminente de Google Play Games a Windows como una app independiente dentro de Windows 10 y 11.

¿Microsoft tiene miedo de que le coman el pastel? Con el tiempo veremos si la tienda oficial de Microsoft logra erigirse por encima de la tienda de Google en Windows, o no. ¿Qué crees que pasará?

Fuente | Microsoft