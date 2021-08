Revisando el código de la nueva versión 5.6.0 de la app Mi Security de los Xiaomi, se ha descubierto que la compañía planea mostrarte una advertencia cuando detecte que has instalado una batería “no autorizada” en tu móvil. La advertencia dirá que la batería de tu Xiaomi solo debe ser sustituida por un proveedor de servicios autorizado y que el uso de una batería no oficial puede causar daños al dispositivo o al usuario.

Como Xiaomi sabe que muchos usuarios pasarán por alto esta advertencia, también es posible que reduzcan la velocidad de carga de tu teléfono para que te lo tomes más en serio, según lo que sugiere el APK de Mi Security. Este tipo de limitaciones no son nada nuevas, por cierto. Apple hace algo parecido en los iPhone desde hace un par de años.

Solo los Xiaomi de gama alta en China mostrarán la advertencia de batería no oficial

De acuerdo al código de la app de seguridad de los Xiaomi, la advertencia de batería “no autorizada” solo aparecerá en los móviles Mi 9, Mi 10 y Mi 10 Pro con versión china de MIUI. Afortunadamente, no se mostrará en ninguna otra región ni en ningún otro dispositivo, al menos por ahora.

Ahora bien, no sabemos si la advertencia ya está activa para los usuarios con esos dispositivos en China, pues el sistema que detecta la batería no oficial requiere una comprobación de lado del servidor. Es decir, la verificación de la batería la realiza Xiaomi de forma remota vía Internet. Suponemos que también hay un chip en estos móviles que le provee a Xiaomi toda la información del dispositivo necesaria para detectar el cambio.

¿Por qué Xiaomi no quiere que uses una batería no oficial? Según lo que dice el mensaje de advertencia, usar una batería no autorizada instalada por un servicio no autorizado puede dañar tu móvil. La batería podría hincharse, sobrecalentarse, presentar fugas o incluso explotar. Para minimizar esos riesgos y por seguridad, Xiaomi desactivará la carga rápida en los dispositivos con batería no oficial.

Por ahora, no se han encontrado evidencias que indiquen que Xiaomi lanzará esta misma advertencia en otros mercados. Sin embargo, es posible que la compañía la esté probando en China para luego lanzarla en más países. De todas formas, aquí te avisaremos si Xiaomi empieza a mostrar la advertencia de batería no oficial en otras regiones.

Fuente | XDA