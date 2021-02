Xiaomi es uno de esos fabricantes que tiene un ritmo frenético para lanzar móviles. A veces, ni siquiera esperan a que sus smartphones lleven un año en el mercado para sacar la siguiente generación. Además de devaluarlos en muy poco tiempo, esto hace que las personas piensen que su móvil Xiaomi se está quedando obsoleto más temprano de lo esperado. En otras palabras, reducen su ciclo de vida.

Sin embargo, Xiaomi recientemente compartió una estadística que revela que, pese a su modelo de negocio, sus smartphones tienen un ciclo de vida de 3 años. La estadística en cuestión habla de la cantidad de usuarios que, teniendo ya un dispositivo Xiaomi, dieron el salto al Xiaomi Mi 10. Aunque no lo creas, la mayoría de usuarios de Xiaomi que compraron el Mi 10 tenían el Xiaomi Mi 6 lanzado en 2017.

Eso significa que los usuarios del Mi 6 no sintieron la necesidad de comprar un móvil nuevo por unos 3 años hasta el lanzamiento de la serie Mi 10. Durante ese tiempo, Xiaomi lanzó las familias Mi 8 y Mi 9.

Xiaomi está orgullosa del ciclo de vida de sus smartphones

Si bien no hubo un pronunciamiento oficial al respecto, el hecho de compartir este tipo de estadísticas es una señal inequívoca de que Xiaomi está contenta con el ciclo de vida de sus teléfonos. Vale la pena aclarar que cuando hablamos de “ciclo de vida” nos referimos al tiempo que transcurre desde que el móvil llega al mercado hasta que el usuario siente que debe cambiarlo porque sus características ya no son acordes a la actualidad.

Por ejemplo, si tu teléfono constantemente se queda sin espacio de almacenamiento, aunque borres archivos y desinstales apps, eso quiere decir que tiene muy poca memoria para lo que demandan las apps actuales. Es decir, ha cumplido su ciclo de vida. Igualmente, si tu móvil ya no te permite jugar en condiciones a los juegos más exigentes del momento, o ya no toma fotos tan espectaculares como los móviles actuales, está claro que ha cumplido su ciclo de vida como gama alta.

Así pues, que muchos usuarios hayan dejado de usar el Xiaomi Mi 6 para dar el salto al Mi 10, no significa que el móvil de 2017 se haya dañado o ya no sea útil. Sencillamente, sus características han quedado desfasadas y no satisfacen del todo las necesidades del usuario actual para la gama alta. Ahora bien, habrá que pedir a Xiaomi las estadísticas de sus móviles de gama baja y media para ver si alcanzan el mismo ciclo de vida.

Y es que, con tantos móviles que lanzan, es posible que esta estadística del ciclo de vida del Xiaomi Mi 6 no se replique con todos los móviles de su catálogo. Sin embargo, tampoco hay muchas razones para no creerles, pues la calidad de los Xiaomi es muy buena y perfectamente te pueden resultar útiles durante 3 años o hasta más. Todo depende de tus exigencias y necesidades particulares. En fin, si has tenido un móvil Xiaomi, cuéntanos tú experiencia al respecto… ¿De cuánto ha sido el ciclo de vida? ¿Por qué consideraste que debías cambiarlo?

Fuente | Gizmochina