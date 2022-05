Hace unas semanas, surgieron rumores acerca de un Chromecast de Microsoft para jugar a la Xbox en la nube. Pues bien, estos rumores estaban en lo cierto, ya que la propia Microsoft acaba de confirmar que están desarrollando un dispositivo de streaming llamado Keystone que permitirá jugar a juegos en la nube mediante su servicio Xbox Cloud Gaming. Será como tener una Xbox, pero a muy bajo coste porque su precio será parecido al de un Chromecast.

Los que han destapado este bombazo han sido la gente de Windows Central, quienes se han comunicado con Microsoft para conocer todos los detalles de este interesante dispositivo que podría revolucionar el gaming. Acompáñanos a conocer más a fondo todo lo que se sabe sobre Xbox Keystone.

Así será Keystone, ¿el mejor dongle para jugar en la nube?

De momento, se sabe que Keystone es el nombre en clave del dispositivo de streaming en el que está trabajando Microsoft, así que no te preocupes: no se llamará así cuando llegue a las tiendas. Dado a que está orientado a los juegos en la nube con Xbox Cloud Gaming, muy posiblemente tendrá el apellido «Xbox» en alguna parte de su nombre.

¿Qué sistema operativo usará? Se especula con una versión ligera de Windows y con Xbox OS, pues son los sistemas que Microsoft usa habitualmente en sus dispositivos. Es muy poco probable que use Android TV, ya que en este sistema Microsoft no tendría el control total y seguramente no conseguiría optimizar del todo bien su servicio de juegos en la nube como lo haría con un SO propio.

Cabe aclarar que Xbox Keystone no será una consola al uso. Se parecerá más a un Amazon Fire TV o Chromecast, pues será muy pequeño y funcionará con cualquier televisor o monitor que tenga entrada HDMI. Seguramente las únicas conectividades que tenga serán una salida HDMI, una entrada Ethernet, WiFi, Bluetooth y quizás un USB para conectar mandos o pendrives.

Los servicios o apps que incluirá integrados son Xbox Cloud Gaming y Game Pass Ultimate. Sin embargo, sabiendo la importancia que Microsoft da al entretenimiento multimedia más allá de los juegos, es casi un hecho que en Xbox Keystone podrás ver series y películas de apps como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, etc.

El objetivo de Microsoft con Keystone es acabar con las limitaciones económicas que supone jugar a juegos modernos que requieren comprar una consola o PC gaming actual. Asimismo, Microsoft matizó que Keystone todavía no está listo para ser presentado al público, así que tendremos que esperar un tiempo para verlo en acción.