Si llevas tiempo usando WhatsApp, es probable que sepas que la aplicación no permite enviarte mensajes a ti mismo fácilmente. Sí, el chat con tu propio número existe desde hace mucho, pero para acceder a él tienes que utilizar «Click to chat» en WhatsApp. Asimismo, puedes usar el truco del grupo para ti solo y emplearlo como chat personal, pero ambas soluciones no son ideales.

Durante años, los usuarios han solicitado resolver esta pequeña carencia en la plataforma, y parece que los han escuchado. WhatsApp tendrá «Mensajes a ti mismo» en breve, así como fotos de perfil para los usuarios en los grupos. ¿Cómo funcionarán estas características? Lo explicamos a continuación.

Tu chat privado de WhatsApp será mucho más accesible

Gracias al equipo de WABetaInfo, sabemos que dos de las últimas actualizaciones de WhatsApp Beta esconden algunas sorpresas. La primera está disponible en WhatsApp Beta 2.22.24.2 para Android y consiste en un botón que te permitirá enviarte «Mensajes a ti mismo» fácilmente.

Este botón estará disponible en el menú para iniciar nuevos chats (el del icono «+»), junto a otros clásicos: nuevo grupo, nuevo contacto, nueva comunidad, etc. La opción de escribirte a tu propio chat aparecerá en la lista como «Yo (Tú) – Mensaje a ti mismo».

Además, el código de este APK reveló que próximamente tu propio número de WhatsApp aparecerá dentro de tu lista de contactos, pudiendo entrar a tu chat privado con mayor facilidad. Igualmente, la sincronización de mensajes de este chat ahora estará disponible en todos tus dispositivos vinculados, algo que no sucedía antes.

En el caso de iOS, esta novedad está disponible a partir de WhatsApp Beta 22.23.0.70, que además incluye otra característica.

Cada usuario tendrá su foto de perfil en los chats grupales

La otra funcionalidad que se incluye en la beta 22.23.0.70 de WhatsApp para iOS son las fotos de perfil para los chats grupales. Hasta ahora, cuando una persona mandaba un mensaje por un grupo, solamente aparecía su número telefónico o el nombre de contacto que le tuvieses asociado. Una vez se active la nueva característica, cada mensaje se mostrará con la foto de perfil que tenga el usuario.

Como cabría esperar, la foto de perfil solamente se mostrará si está marcada en las opciones de privacidad como pública o para los contactos registrados. En cualquier otro caso, los demás usuarios no verán tu foto de perfil, sino el avatar predeterminado de WhatsApp. Aparte, este avatar será del mismo color que el que te asignó el grupo automáticamente para identificarte de otros usuarios.

¿Cuándo estarán disponibles los mensajes a tu propio número y las fotos de perfil en los grupos de WhatsApp?

Como dejamos claro más arriba, estas dos características están presentes en WhatsApp Beta, así que todavía falta un poco para verlas llegar a la versión estable. Además, ambas funcionalidades no están disponibles para todos los beta testers, sino para un grupo limitado de personas.

¿Qué significa esto? Que apenas son novedades experimentales que se están probando, así que el tiempo para verlas llegar a la versión estable es todavía más largo. Aun así, te invitamos a estar atento a su llegada.

Fuente | WABetaInfo 1 y 2