WhatsApp te puede bloquear si usas estos stickers

¿Eres de los que piensa que en WhatsApp está permitido todo? Pues te recomendamos que cambies ese pensamiento. Si bien la app de mensajería no tiene acceso a los mensajes, stickers, vídeos e imágenes que envías, hay algunas reglas que debes respetar si no quieres que tu cuenta sea cerrada de la noche a la mañana.

Observando de forma detallada las normas de WhatsApp, hemos podido notar que la aplicación se preocupa y mucho por la seguridad de sus usuarios. Tanto es así que enviar un sticker “inapropiado”, puede llegar a generar que la cuenta sea baneada de forma permanente.

WhatsApp puede cerrar tu cuenta si usas stickers inapropiados

Como de seguro debes saber, WhatsApp no tiene control sobre los stickers que pueden utilizar los usuarios, ¿por qué? Por el simple motivo de que los mismos pueden crearse usando apps, o bien se los puede descargar por fuera de la aplicación de mensajería.

Al tratarse de un tema que escapa de los controles de WhatsApp, la aplicación especifica en su reglamento que son los usuarios quienes tienen que tener cuidado sobre los stickers que utilizan.

Si bien WhatsApp no menciona esto en sus normas, hay un párrafo que así lo da a entender:

“Tienes que usar nuestros servicios con fines legales, autorizados y aceptables. No puedes usar (o ayudar a otros) nuestros servicios de manera que vulneren, malversen o infrinjan los derechos de WhatsApp. Cualquier contenido ilegal, obsceno, difamatorio, amenazante, intimidante, acosador, ofensivo desde el punto de vista racial o étnico, será penado con una suspensión permanente”.

¿WhatsApp puede ver los stickers que envías?

No, WhatsApp no puede ver ningún contenido multimedia que envías. Entonces, ¿por qué WhatsApp puede bloquear tu cuenta si usas stickers inapropiados? La respuesta es simple: si algún integrante del grupo de WhatsApp en el que estás (o un contacto con el que mantienes una conversación privada), decide reportar la conversación, el soporte de la aplicación de mensajería podrá leer la conversación de forma completa (incluyendo stickers e imágenes).

En resumen, WhatsApp podrá leer los mensajes si reportas a un contacto. En caso de que en dicha conversación haya un sticker inapropiado, la plataforma controlada por Facebook, tomará las medidas que correspondan.

Sin mucho más que añadir al respecto, te recomendamos descargar y usar stickers que no rompan las reglas de WhatsApp. Desde ya, es importante que no tengas miedo, pues los stickers denominados como “graciosos” no deberían ocasionarte problemas.