En WhatsApp todo gira alrededor de tu número telefónico, pues es el equivalente a tu usuario dentro de la plataforma. De hecho, es imposible usar WhatsApp sin un número de teléfono, aunque siempre puedes usar uno temporal que no sea tuyo. ¿Alguien quiere contactarte al privado? Obligatoriamente tiene que tener tu número para que se establezca la conexión, como cuando envías un correo, que necesitas una dirección receptora.

¿Qué pasa en los grupos? Más o menos lo mismo, actualmente los números de todos los participantes son visibles, incluso cuando no los tienes registrados en tu agenda. Esto puede representar un problema, pues cualquier podría coger tu número en un grupo que no sea de personas cercanas a ti y comenzar a molestarte. Los desarrolladores quieren cambiar esto y pretenden añadir una nueva capa de privacidad a los chats grupales. ¿Cómo? Haciendo que WhatsApp te permita ocultar tu número de teléfono en los grupos.

Ocultar tu número en WhatsApp será posible, pero solo en las comunidades

Gracias a una de las tantas filtraciones que llegan desde WaBetaInfo, sabemos que WhatsApp está preparando una nueva opción de privacidad para su app. Esta nueva funcionalidad te permitirá elegir si quieres o no mostrar tu número de teléfono en chats grupales, aunque con ciertas restricciones.

Al parecer, no es una característica de privacidad que aplicará a los grupos de WhatsApp de toda la vida. Por el contrario, sería parte de las nuevas comunidades de WhatsApp, una novedad anunciada en abril que todavía no se ha lanzado.

Diferente a los chats grupales estándar, las comunidades de WhatsApp tendrán una capacidad mucho mayor de usuarios. Además, se enfocan en reunir a una gran cantidad de personas alrededor de un mismo tema, como un newsletter, un chat de comunidad, fanáticos de un equipo de fútbol, etc.

Tomando eso en cuenta, es muy probable que no conozcas a muchos otros usuarios que formen parte de la misma comunidad de WhatsApp que tú. Así, si no ocultas tu número telefónico, cualquiera podría cogerlo para hablarte al privado y terminar molestándote.

Por ahora, este ajuste parece que solo estará disponible para los administradores de una comunidad. Es decir, ellos decidirán si los números de todos serán visibles o no. Es una opción que aparecerá en el menú de ajustes del grupo de comunidad y podrá cambiarse en cualquier momento. Según la filtración, la configuración por defecto será que los números no se compartan, un acierto por si eres administrador y se te olvida.

¿Cuándo estará disponible la función de ocultar tu número en los grupos de WhatsApp?

Como ya mencionamos, esta nueva característica formará parte de las comunidades de WhatsApp. Por consiguiente, se lanzará cuando las comunidades estén disponibles en la plataforma, una fecha que todavía desconocemos.

¿Qué tal te pareció esta novedad de WhatsApp? A nosotros nos ha encantado, aunque sería bueno que WhatsApp la llevase a sus grupos normales más adelante. Aparte, esta nueva característica confirma una vez más que WhatsApp le está dando mucha importancia a la privacidad y la seguridad de sus usuarios. ¿Por qué lo decimos? Porque recientemente se han filtrado características adicionales como ocultar el «en línea» o la nueva alerta cuando alguien intenta robar tu cuenta.