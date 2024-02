Pedro Sánchez presenta la IA oficial de España: ¿para qué sirve?

En pleno auge con la inteligencia artificial, el Gobierno de España no se quiere quedar atrás con esta tecnología. Así lo demostró en el WMC 2024, donde ha aprovechado su espacio para anunciar que el país tendrá su propia IA oficial. La revelación quedó de parte del mismo presidente, Pedro Sánchez, y viene con detalles interesantes en torno a este proyecto.

Tal como Gemma de Google, esta IA tendrá un modelo de código abierto. Además de esto, se irá desarrollando en colaboración directa con la Real Academia Española de la Lengua, para asegurar el uso adecuado del lenguaje español. La IA de España está pensada para ser la primera en su tipo, especializada no solo en el lenguaje oficial del país, sino en el resto de lenguajes no oficiales como el catalán, el euskera y el gallego.

Pedro Sánchez presenta la IA oficial de España

Siendo apenas un proyecto anunciado de forma reciente, solo se tienen detalles acerca de quiénes estarán a cargo de su creación, junto a las características más relevantes. Hasta ahora, la IA oficial de España se llevará a cabo junto a organismos del sector público y el privado. El Barcelona Supercomputing Center será quien dará la cara, lo cual es bastante bueno, tratándose de un centro tecnológico altamente estimado y capacitado.

De modo que se sabe que esta IA no solo planea ser potente, sino también la mejor en cuanto al lenguaje español. Tal parece que incluso está abierto a incluir los modismos de Hispanoamérica para extender la inclusión. Teniendo en cuenta lo complejo del lenguaje español en general, es una oportunidad de oro para recibir la asistencia de una IA que entienda completamente lo que le pida su usuario sin preocuparse por errores de traducción.

No se saben otros detalles más técnicos o complejos en torno a esta IA, aunque esperamos no cause tanta polémica como Gemini recientemente con problemas de racismo. Lo cierto es que hablamos de un proyecto prometedor cuya fecha de salida hasta el momento es desconocida.