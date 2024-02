¿Gemini, la IA de Google, es racista? Así lo demuestran varios usuarios

Aunque la creencia es que las IA, por ser programas, no tengan prejuicios ni sesgos raciales, en la realidad, las cosas no parecen ser del todo objetivas. Gemini, la IA de Google, ha salido y sorprendido con sus grandes capacidades, pero también por un detalle que tiene a muchas personas disgustadas. Y es que, según muestran los usuarios en las redes sociales, es incapaz de generar imágenes de gente caucásica.

El revuelo que ha causado esto deja muchos ejemplos de los cuales tirar, pues de diferentes formas, los usuarios de Gemini han intentado dar con una imagen generada que contenga a una persona de estos rasgos, sin obtener ni un solo resultado veraz. Google, en respuesta, ha decidido suspender temporalmente el servicio de generar imágenes desde Gemini para darle arreglo a la problemática.

New game: Try to get Google Gemini to make an image of a Caucasian male. I have not been successful so far. pic.twitter.com/1LAzZM2pXF

— Frank J. Fleming (@IMAO_) February 21, 2024